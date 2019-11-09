Георгий Джикия: Энергетика Тедеско передается команде и мне это нравится

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– В первом тайме был эпизод, когда Бакаев с левого флага пробивал штрафной. Вы к нему подошли, посоветовались, в итоге он закручивал мяч на ближнюю штангу, а вы туда набегали. Это наигранная комбинация?

– Да, просил его подать на ближнюю, но я чуть-чуть не успел или он чуть-чуть не докрутил. Я не знаю. Обычный игровой момент.

– Как вам игралось с Гапоновым по сравнению с Кутеповым? Вы ему помогаете как молодому партнеру?

– Он давно не играл, но я с ним уже выходил в центре. Считаю, что он провел хороший матч. Илья – большой молодец. Впитывал все подсказки и классно сыграл.

– Обычно Бакаев после матча много и хорошо говорит, а сегодня сказал, что уже много наговорил и общаться не будет. Может, вы, как капитан, с ним работаете?

– Я даю ему какие-то советы. Но почему он сегодня не поговорил – не знаю. Он провел классный матч, забил мяч, отдал голевую передачу. Может быть считает, что чуть-чуть перебарщивает с разговорами.

– С Локомотивом» у Бакаева было три голевые передачи. Можно ли говорить, что он стал лидером «Спартака»?

– Не мне судить, лидер он или нет. Да, с «Локомотивом» Бакаев провел хороший матч, отдал потрясающие передачи и сегодня тоже принес пользу. Посмотрим, как будет дальше. Он недавно вернулся к нам. Конечно, хотелось бы, чтобы он приносил как можно больше пользы команде. Все будут довольны этим.

– Когда вы выносили мяч с ленточки, видели его?

– Видел, конечно. Поэтому и вынес.

– Вы знали, что он там окажется?

– Да. Немного прочувствовал момент, и чуть-чуть подстраховал Максименко.

– Вы согласны, что это один из ключевых моментов матча, потому что счет мог стать 1:1?

– Безусловно.

– Вы сегодня меньше ходили вперед по сравнению с предыдущими матчами. Так получилось?

– Да, потому что мы много атаковали через правый фланг. Сегодня ставка была сделана на Гапонова. Главное, что выиграли, получили важные три очка перед перерывом на сборную.

– С такой игрой Бакаев уже может выступать на уровне сборной?

– Штабу сборной решать, когда его призывать и когда ему выходить на матчи. Я тут не советчик. Но если он будет играть и в сборной, и в «Спартаке» – я буду только рад.

– У вас уже голова переключилась на сборную?

– Пока еще нет. С завтрашнего дня буду думать о сборной.

– Против Бельгии очень хочется сыграть?

– Вопрос не в том хочется или не хочется. Просто будем готовиться к следующему сопернику.

– Тедеско очень активно ведет себя на бровке. У него уже три желтые карточки. Такая его энергетика передается команде?

– Конечно, передается. Его слышно, когда он кричит, поддерживает, выбегает на поле. Мне это нравится. Пусть продолжает в том же духе. Ну а в том, что он получает желтые карточки, я ничего страшного не вижу.

– Можно ли сказать что этого «Спартаку» не хватало в начале сезона?

– Я особо не люблю сравнивать как было и как есть. Команду устраивает как тренер сейчас себя ведет. Ребята очень позитивно к этому относятся, слушают, что он говорит, что хочет донести, поэтому все хорошо.

– Говорят, на поле сложно воспринимать, когда тренер что-то кричит, советует. Это так? Или ему удается донести свои пожелания?

– Это зависит от того, как игрок воспринимает указания тренера. Наставнику со стороны всегда виднее. А футболист должен слушать и выполнять. Это рабочий момент, на который не стоит обращать много внимания.

– Сильно подтянули английский за последние недели?

– Нет.

– А Тедеско русский не подтянул?

– Он учит, старается, что-то говорит. Считает, говорит: налево, направо. Потихоньку учится. Наверное, уже нанял репетитора. В перерыв наверное, еще что-то подучит.