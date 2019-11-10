«Зенит» научился побеждать в Туле. Гол Азмуна принес чемпиону минимальную победу

Нелюбимый выезд в Тулу

Два сезона подряд «Арсенал» не проигрывал «Зениту» на своем поле (4:2 и 3:3). К тому же питерцы не смогли победить в двух последних матчах – с ЦСКА (1:1) и «Лейпцигом» (0:2) в Лиге чемпионов. А «канониры» на «Открытие Арене» прервали семиматчевую серию без побед. Так что команды подходили к очной встрече в диаметрально разном расположении духа, и при удачном стечении событий для туляков (и конкурентов питерского клуба) можно было ждать осечки фаворита. Но ее все же не случилось.

Игорю Черевченко было непросто выбрать стартовый состав. Кирилл Комбаров и Евгений Луценко нездоровы, а Даниил Лесовой не смог принять участия в матче по условиям арендного соглашения с «Зенитом». Роберт Бауэр по сравнению с матчем со «Спартаком» переместился с левого фланга обороны на правый, а слева вышел отбывший дисквалификацию Виктор Альварес. Между ними, как и в прошлом туре, выстроилась тройка защитников Максим Беляев – Александр Денисов – Гиа Григалава.

У питерцев, по признанию Сергея Семака, по состоянию здоровья не смогли выйти в основе Олег Шатов и Себастьян Дриусси. Оба первый тайм просидели на скамейке запасных. В их отсутствие с первых минут появился Александр Ерохин, дозаявленный Станиславом Черчесовым в сборную России после получения травмы Денисом Черышевым. В остальном привычные для «Зенита» в РПЛ стартовый состав и расстановка 4-4-2 не претерпели изменений.

Жирков справа – ошибка Семака

Первый тайм получился сколь серым, столь и сумбурным. Хозяева в основном тревожили Михаила Кержакова дальними ударами, а гости героя матча со «Спартаком» Егора Шамова – после стандартов. Особенно опасным был эпизод, когда Бранислав Иванович с двух метров добивал мяч после удара Ярослава Ракицкого головой, но Шамов каким-то невообразимым образом успел среагировать и спасти партнеров.

Довольно странным показалось решение Семака отправить Юрия Жиркова на правый край полузащиты, а Ерохина – на противоположный фланг. Видимо, расчет был на то, что ветеран будет смещаться в центр, освобождая бровку Вячеславу Караваеву, но было заметно, что Жиркову на новой позиции некомфортно. Убирая мяч под левую ногу, он поворачивался лицом к центру поля и упирался в группу соперников, поэтому обострять ему отсюда было сложно.

У туляков тоже мало что получалось. Мяч практически не держался, позиционным атакам не хватало нестандартных ходов, поэтому потери удавалось избежать только в том случае, если кто-нибудь из игроков решался пробить из-за пределов штрафной. Неплохо получилось только у Игоря Горбатенко, но Кержаков вытащил мяч из дальнего угла.

Тонкая настройка Богданыча

Вторая половина встречи получилась интереснее. В перерыве Семак осознал ошибку с выходом Жиркова справа, но решил ее иначе, чем ожидалось – вышедший вместо Ерохина Дриусси заменил его по позиции, вместо того, чтобы поменяться с Жирковым краями. Идея в том, что оба должны были делать обостряющие передачи ближней к центру ногой и поддерживать нападающих в передней линии.

Переставив Юрия по позиции ближе к центральной оси поля и выше к линии штрафной, Семак сделал его едва ли не третьим форвардом, а за бровку отвечал Вячеслав Караваев. В результате Жирков принял участие в трех опасных атаках в первой половине тайма и принял непосредственное участие в голе Сердара Азмуна. Именно 36-летний полузащитник вытянув на себя оппонента Альвареса, освободив Караваеву на бровке целый коридор. Прострел защитника и замкнул иранский нападающий.

Хозяева еще до гола имели сколь простой, столь и острый момент у ворот Кержакова. Сергей Ткачев зацепился за мяч в центре поля и вертикальной передачей низом отправил Эванса Кангва на рандеву с вратарем, но замбиец свою дуэль проиграл. После гола Азмуна туляки на некоторое время завладели инициативой и несколько раз перспективно подбирались к штрафной Кержакова, но скорее могли пропустить в контратаке, чем отыграться.

А уж когда «Зенит» вернул себе мяч, все стало окончательно ясно. Лишь в самой концовке вышедший на замену Александр Ломовицкий имел возможность пробить Кержакова с острого угла, но пробил бесхитростно и свой шанс упустил. Чемпион одержал в Туле победу и закрепился на первом месте в РПЛ.

«Арсенал» – «Зенит» – 0:1 (0:0)

Гол: Азмун, 63.

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Беляев, А. Денисов, Григалава, Альварес, Костадинов, Чаушич (Ломовицкий, 48), Ткачев, Горбатенко, Кангва.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Азмун, Дзюба (Кузяев, 90).

Предупреждения: Караваев, 23. Альварес, 54. Ткачев, 69.

Судья: Еськов (Москва).