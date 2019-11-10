Мелкадзе – бомбардир и возвращение Дзагоева. Самое интересное в 16-м туре РПЛ

ПАМЯТЬ ТУРА

Константин РАУШ

Защитник «Динамо» посвятил победу над «Рубином» своему бывшему одноклубнику по «Ганноверу» Роберту Энке, который 10 лет назад покончил с собой. В Казани Рауш отдал голевой пас Себастьяну Шиманьски, отличившему впервые в РПЛ, и продемонстрировал майку со словами об Энке.

БОМБАРДИР ТУРА

Георгий МЕЛКАДЗЕ

Пока два главных снайпера РПЛ-2019/20 «молчат» – Элдор Шомуродов и Александр Соболев не забивают четыре тура, – к ним стремительно приближается нападающий «Тамбова», который до этого сезона вообще не имел голов на взрослом уровне. В субботу 22-летний Мелкадзе отличился пятый раз в восьмом матче за «волков», арендовавших Георгия у «Спартака». Три из забитых им мячей оказались в сетке ворот «Ростова».

БОЛЕЛЬЩИК ТУРА

Дамир ЮСУПОВ

Первый удар по мячу в матче «Спартак» – «Крыльев Советов» нанес российский летчик, который минувшим летом спас жизни 233 человек, совершив аварийную посадку пассажирского самолета на кукурузном поле. Как выяснилось, Герой России с детства болеет за красно-белых – и любимая команда порадовала Юсупова первой с августа домашней победой в РПЛ.

РУКА ТУРА

Максим КАРПОВ

Сразу два игрока «Крыльев Советом» были удалены судьей Виталием Мешковым с поля. Но если грубую отмашку Срджана Мияйловича удалось зафиксировать только при помощи системы VAR, то с красной карточкой российскому защитнику все было предельно ясно. Карпов, видя, что мяч после удара Зелимхана Бакаева летит в пустые ворота самарцев, совершил вратарский сейв. Правда, в отличие от Луиса Суареса в четвертьфинале ЧМ-2010 Уругвай – Гана, он свою команду не спас. Если пенальти за руку Суареса реализован не был, то в данном случае удаление привело к голу с 11-метрового.

ОТКАЗ ТУРА

ВИЗЫ ДЛЯ ФЕДУНА

Красно-белые откажутся от участия в январском турнире во Флориде из-за проблем с получением американских виз. Об этом заявил владелец «Спартака» Леонид Федун, часть бизнеса которого находится под санкциями. В Орландо команда Доменико Тедеско собиралась провести товарищеские матчи против клубов из Бразилии и Колумбии, но теперь изменит план зимних сборов.

ВЕТЕР ТУРА

СТАДИОН «АРСЕНАЛ»

После тяжелой победы в Туле игроки и тренеры «Зенита» жаловались на порывистый ветер, который мешал обеим командам. В частности, Артем Дзюба заявил: «В первом тайме несколько передач не прошли, потому что мяч буквально останавливался в воздухе». Как бы то ни было, после перерыва питерцы забили, прервав безголевую серию Сердара Азмуна (5 матчей) и продлив беспроигрышную серию всей команды (4 победы, 1 ничья, разность мячей 13:3).

КАМБЭКИ ТУРА

ЦСКА и Алан ДЗАГОЕВ

Команда Виктора Гончаренко прервала серию неудач в РПЛ (два поражения и две ничьи) и Лиге Европы (одно очко в двух матчах с «Ференцарошем») сверхволевой победой в Сочи. Три тура кряду армейцы не могли забить гол после перерыва, а тут за десять минут превратили счет 1:2 в 3:2 благодаря голам игроков молодежной сборной России Ивана Облякова и Федора Чалова. Своего рода камбэк совершил и полузащитник ЦСКА, которого Гончаренко выпустил на замену на 85-й минуте. Для Дзагоева это был первый официальный матч с 3 ноября 2018 года.

ЦИФРЫ ТУРА

6 очков набрал «Тамбов» в матчах с «Ростовом», одержав две волевые победы со счетом 2:1.

3 желтые карточки получил Доменико Тедеско в четырех матчах РПЛ на посту главного тренера «Спартака».

2 победы в двух гостевых матчах одержало «Динамо» при и. о. главного тренера Кирилле Новикове, в два раза больше, чем в шести выездных играх при Дмитрии Хохлове.