Теперь «Ливерпуль» не упустит чемпионство! Гвардиола разбит на «Энфилде» (видео)

Беспомощность «горожан» на «Энфилде»

Самый долгожданный матч осени состоялся! Особенно если учесть, что битва «Барселоны» и «Реала» была перенесена на декабрь. Впрочем, даже если бы этого не произошло, все равно двумя лучшими командами Европы прямо сейчас видятся именно два английских гранда.

Отрыв марсисайдцев от «горожан» составлял шесть очков и в случае победы мог достичь девяти. Если учесть, что за предыдущие 11 туров они потеряли всего два очка, матч виделся чемпионским, даже несмотря на то, что даже до конца первого круга еще семь игр. Впрочем, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола перед очной встречей подстелили соломку на случая неудачи, без устали повторяя, что вне зависимости от результата исход чемпионской гонки предрешен не будет.

Болельщики красных, тем не менее, видели в этом матче реальный шанс сделать весомую заявку на золото, тем более команда находится в блестящей форме. Помимо 31 очка из 33 возможных на старте в их пользу говорила и другая статистика – никто в АПЛ не выиграл больше матчей против действующих чемпионов, чем «Ливерпуль» (21 раз). А не проигрывали они действующим чемпионам с 2007 года (с тех пор шесть побед и пять ничьих). К тому же подопечные Клоппа проиграли в АПЛ только один матч из последней полусотни, а сам «Сити» не мог выиграть на «Энфилде» уже 16 матчей.

VAR за «Ливерпуль»

Матч начался невероятно. Мы привыкли к тому, что «Ливерпуль» на своем поле, особенно при Клоппе, на решающие матчи выходит запредельно настроенным. Тем неожиданнее, что со стартовым свистком они занервничали, а гости устроили осаду штрафной Алисона Бекера и прессингом задавили соперника.

Однако первый же выход красных на чужую половину поля принес им удачу – Фабиньо первым сыграл на подборе и мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ближний угол.

Все бы ничего, если бы эпизодом ранее в противоположной штрафной мяч не попал в руку Тренту Александеру-Арнольду. Арбитр Майкл Оливер взял паузу, выслушал ассистентов и гол засчитал.

«Сити» с новыми силами бросился атаковать, дважды убойно разыграл штрафные, но вместо ответного мяча пропустил второй. Трент первой диагональю нашел на противоположном краю Эндрю Робертсона, и тот аналогичной передачей попал в голову Мохамеду Салаху на дальней штанге. В 44 матчах на «Энфилде» Салах принял непосредственное участие в 52 голах «Ливерпуля» – 38 голов и 14 передач. Феноменальная статистика!

Full back to Full back Salah Boom Goal! #LIVMCI pic.twitter.com/5XKQnzBhth — Just Look at this! (@GucciGazza) November 10, 2019

Правда, у болельщиков «Сити» вновь возникли сомнения в законности этого гола, но Оливер посчитал, что офсайда у египтянина не было. Как следствие, две атаки «Ливерпуля» – и 2:0 к 13-й минуте. Гвардиоле оставалось только недоуменно развести руками.

This is an offside ffs VAR is just idiotic in England, I mean ~* wat the fuck, first penalty now offside salah goal #LIVMCI pic.twitter.com/sys8PRfTBR — Bernardomayne 💯 (@bernardomayne) November 10, 2019

Анхелиньо, вы слабое звено!

Этот успех успокоил футболистов «Ливерпуля». Мяч стал держаться у них лучше, и манкунианцам пришлось чаще отрабатывать в обороне. Да и розыгрыши мяча у «горожан» перестали проходить. Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон перекрыли центральную ось, выдавливая соперника во фланги. Гостям не хватало диспетчерских качеств переведенного в центр обороны Фернандиньо.

Красные определили слабую зону в обороне «Сити» в лице Анхелиньо и раз за разом адресовали мяч в его зону длинными диагоналями. В основном адресатом этих передач был Салах, но в одном эпизоде отличную скидку в центр сделал, например, Хендерсон. Партнеры ему, правда, не поверили. Англичанин вообще очень близко играл к партнеру, подстраховывал его зону и подключался к атакам в правом полуфланге.

Анхелиньо мог исправиться у чужих ворот, но из ударной позиции попал в штангу. А под занавес тайма Серхио Агуэро воспользовался ошибкой Фабиньо и вывалился один на один с Алисоном, но пробил мимо дальнего угла.

В перерыве соцсети гудели. Обсуждалось, естественно, судейство. Одни доказывали, что все голы чистые (особенно убедительны они были, рисуя линии офсайда у Салаха), другие – очевидность нарушений правил в обеих голевых атаках. Думается, что даже подробный разбор этих эпизодов не примирит противоборствующие стороны.

Отчаявшиеся «горожане»

Вторая половина встречи началась для хозяев не менее феерически, чем первая. В очередной раз Хендерсон прижался к правой бровке, воспользовался медлительностью Анхелиньо и сильно подал на дальнюю штангу Садио Мане. Клаудио Браво из ворот не вышел, а среагировать на удар головой с близкого расстояния был не в силах. Наверняка Гвардиола очень сильно пожалел, что не смог выставить в основе ни Александра Зинченко, ни Бенджамена Менди, ни Эмерика Лапорта.

С этого момента, похоже, всем участникам футбольного действа исход стал окончательно ясен. «Горожане» по инерции еще шли в атаку, но как будто и сами не верили, что удастся спасти игру. Ни Рахим Стерлинг, ни Агуэро, ни Кевин де Брюйне не демонстрировали того запала, который отмечал их в первом тайме. Даже добить до створа у них получалось очень редко – мяч постоянно застревал в частоколе ног защитников. Исчез прессинг и преимущество во владении мячом.

Мерсисайдцы же окончательно обрели уверенность в том, что не упустят своего счастья. Клопп заменил Хендерсона на Джеймса Милнера и поменял вингеров флангами – Мане ушел направо, а Салах составил пару Роберто Фирмино в нападении. Бразилец, пожалуй, единственный в составе красных, кого стоит пожурить за игру. Он проделал большой объем работы, много опускался в глубину для связки полузащиты и атаки, но воротам Браво вообще не угрожал.

Эмоции Гвардиолы

Матч грозил скатиться к товарищескому характеру, когда высокий класс позволил «Ман Сити» отыграть один мяч. Проваливший игру Анхелиньо сильным прострелом доставил мяч в штрафную Бернарду Силве, и тот мастерски уложил мяч низом от ближней штанги.

Bernardo Silva pulls one back. A consolation goal? Liverpool 3-1 Man city #LIVMCI pic.twitter.com/Xn3bRXgcqP — Bad influence and 9 others (@Davidchibike) November 10, 2019

Хозяева раньше времени отпустили вожжи, а гости загорелись и следом едва не отыграли второй мяч – де Брюйне немного не повезло в попытке из центра штрафной замкнуть пяткой передачу партнера. Гости захлебнулись собственными эмоциями и не смогли преобразовать преимущество во что-то стоящее. Просто посмотрите на реакцию Гвардиолы на не назначенный пенальти за попадание мяча в руку Тренту. Хотя данном эпизоде Оливер, пожалуй, был прав.

Времени отыграться «горожанам» все же не хватило. Победа открыла для подопечных Клоппа прямой путь к чемпионству. Теперь для них главное не разбазарить, добытое потом и кровью преимущество, как это было год назад. А «Сити» после 12 туров сенсационно остался на четвертом месте, ниже «Лестера» и искусственно омоложенного «Челси».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:1 (2:0)

Голы: Фабиньо, 6 – 1:0. Салах, 13 – 2:0. Мане, 51 – 3:0. Б. Силва, 78 – 3:1.

«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 61), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри, Гюндоган, Б. Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 71).

Предупреждения: Родри, 65.

Судья: Оливер (Нортумберленд).