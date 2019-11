Теперь «Ливерпуль» не упустит чемпионство! Гвардиола разбит на «Энфилде» (видео)

Самый долгожданный матч осени состоялся! Особенно если учесть, что битва «Барселоны» и «Реала» была перенесена на декабрь. Впрочем, даже если бы этого не произошло, все равно двумя лучшими командами Европы прямо сейчас видятся именно два английских гранда.

Отрыв марсисайдцев от «горожан» составлял шесть очков и в случае победы мог достичь девяти. Если учесть, что за предыдущие 11 туров они потеряли всего два очка, матч виделся чемпионским, даже несмотря на то, что даже до конца первого круга еще семь игр. Впрочем, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола перед очной встречей подстелили соломку на случая неудачи, без устали повторяя, что вне зависимости от результата исход чемпионской гонки предрешен не будет.

Болельщики красных, тем не менее, видели в этом матче реальный шанс сделать весомую заявку на золото, тем более команда находится в блестящей форме. Помимо 31 очка из 33 возможных на старте в их пользу говорила и другая статистика – никто в АПЛ не выиграл больше матчей против действующих чемпионов, чем «Ливерпуль» (21 раз). А не проигрывали они действующим чемпионам с 2007 года (с тех пор шесть побед и пять ничьих). К тому же подопечные Клоппа проиграли в АПЛ только один матч из последней полусотни, а сам «Сити» не мог выиграть на «Энфилде» уже 16 матчей.

Матч начался невероятно. Мы привыкли к тому, что «Ливерпуль» на своем поле, особенно при Клоппе, на решающие матчи выходит запредельно настроенным. Тем неожиданнее, что со стартовым свистком они занервничали, а гости устроили осаду штрафной Алисона Бекера и прессингом задавили соперника.

Однако первый же выход красных на чужую половину поля принес им удачу – Фабиньо первым сыграл на подборе и мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ближний угол.

Все бы ничего, если бы эпизодом ранее в противоположной штрафной мяч не попал в руку Тренту Александеру-Арнольду. Арбитр Майкл Оливер взял паузу, выслушал ассистентов и гол засчитал.

How this wasn’t given as a pen I’ll never know... #MCFC #LIVMCI pic.twitter.com/d2n3zrUqPu

«Сити» с новыми силами бросился атаковать, дважды убойно разыграл штрафные, но вместо ответного мяча пропустил второй. Трент первой диагональю нашел на противоположном краю Эндрю Робертсона, и тот аналогичной передачей попал в голову Мохамеду Салаху на дальней штанге. В 44 матчах на «Энфилде» Салах принял непосредственное участие в 52 голах «Ливерпуля» – 38 голов и 14 передач. Феноменальная статистика!

Правда, у болельщиков «Сити» вновь возникли сомнения в законности этого гола, но Оливер посчитал, что офсайда у египтянина не было. Как следствие, две атаки «Ливерпуля» – и 2:0 к 13-й минуте. Гвардиоле оставалось только недоуменно развести руками.

This is an offside ffs VAR is just idiotic in England, I mean ~* wat the fuck, first penalty now offside salah goal #LIVMCI pic.twitter.com/sys8PRfTBR