Юрий Семин: У «Локомотива» нет никакого кризиса – только движение вперед - Советский спорт
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10 ноября 2019 23:06ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: У «Локомотива» нет никакого кризиса – только движение вперед

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после домашней ничьей (1:1) с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ.

— Перед перерывом в чемпионате в данной ситуации для нас ничья – очень хороший результат, – отметил Семин. – Мы получили очко, а до этого у нас был очень энергозатратный матч с «Ювентусом». К тому же много травмированных футболистов, плюс вышли те, кто не играл около полутора месяцев. Моментами игра была неплохая, за исключением потери концентрации, когда на последних минутах первого тайма мы пропустили гол.

— У «Локомотива» снова вал травм. Что произошло с Мачеем Рыбусом на разминке – вам пришлось его срочно заменить на Дмитрия Живоглядова? Какова ситуация с Дмитрием Бариновым, который даже не смог поехать в сборную? И какое состояние Гжегожа Крыховяка, замененного в перерыве матча, насколько серьезна его травма?
— Рыбус был под сомнением еще перед матчем и не мог выйти на игру из-за мышечных болей, после того как вышел на разминку. У Крыховяка, боюсь, что-то серьезное. Травмированный голеностоп Баринова после предыдущей игры с «Ювентусом» не позволил провести ни одной тренировки. Утром он сказал, что сыграть не сможет.

— Планировали ли выпустить Федора Смолова и Антона Миранчука в этом матче? Или Антона выпустили только из-за травмы Крыховяка?
— Не могу однозначно ответить. Эти замены были по ситуации. За полтора месяца оба впервые вышли на поле, и естественно, ребята не могли сделать стопроцентную работу.

— В игре со «Спартаком» вашим футболистам не хватило эмоций после матча с «Ювентусом». Насколько сейчас вы скорректировали подготовку ко встрече с «Краснодаром» после ответной игры с «Юве» в Лиге чемпионов, чтобы избежать повторения провала, как было в дерби?
— На мой взгляд, к этой игре мы в физическом и психологическом плане подошли лучше, чем со «Спартаком» по одной простой причине: тогда состоялся первый матч на выезде в Турине, у нас не было лишнего дня для восстановления.

— Обращали внимание на то, что у «Краснодара» было на 24 часа меньше времени для подготовки к матчу с «Локо»?
— Зато разные соперники были у «Краснодара» и у нас в еврокубках.

— Довольны ли выходом на замену молодого Даниила Куликова? Насколько сложно было, когда по ходу встречи в опорной зоне не осталось игроков этого амплуа?
— Конечно, сложно. Я в перерыве с большим сомнением перевел туда Жоау Мариу, но он играл неплохо. С другой стороны, в опорной зоне не было ни одного игрока с навыками оборонительных действий. А с Куликовым все хорошо. Даже, думаю, надо было его с первых минут выпускать.

— Как вам бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш?
— До меня на пресс-конференцию приходил тренер «Краснодара» – вот его и надо было спрашивать. А я могу комментировать только своих игроков.

— В прошлом сезоне спор «Локомотива» и «Краснодара» за место в Лиге чемпионов решил один мяч, забитый вашей командой на выезде. Сейчас обращали внимание, что в первом круге было 1:1, и в ответном поединке важно было не пропустить и не проиграть, чтобы сохранить преимущество по личным встречам?
— Встречались две команды, которые знают, какие критерии вступают в силу при одинаковых очках — это же регламент. Еще раз повторю: за исключением эпизода, когда потеряли концентрацию, был равный матч, но небольшое преимущество имел «Краснодар», поскольку у них был более свежий и полноценный состав по сравнению с нами.

— Пять матчей подряд с учетом Лиги чемпионов «Локо» не может выиграть. Чем это можно объяснить и можно ли назвать кризисом?
— Это нормальная ситуация, мы набираем очки, находимся на втором месте в турнирной таблице. Мы уже выиграли в этом году один приз — Суперкубок. Никакого кризиса – только движение вперед.

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