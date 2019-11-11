Наиль Умяров: Рад, что сейчас получаю в «Спартаке» больше игрового времени, чем раньше - Советский спорт
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11 ноября 2019 14:00ФутболГригорьевская Юлия

Наиль Умяров: Рад, что сейчас получаю в «Спартаке» больше игрового времени, чем раньше

Полузащитник молодежной сборной России поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей с Латвией и Сербией.

– Как ваше здоровье – у вас лед на ноге?
– Все отлично. Просто после тренировки совсем небольшой ушиб.

– А в целом каково ваше состояние, ведь вы сейчас очень много играете?
– Это хорошо – набираюсь опыта и практики. Для уверенности и внутреннего состояния это отлично.

– Впереди два матча, в том числе с латышами. Для предыдущего созыва «молодежки» было характерно относится к матчам с аутсайдерами не очень серьезно. Что скажете?
– Для нашей сегодняшней команды такое невозможно. Все ребята приезжают сюда с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера в коллективе хорошая. Такого точно не будет.

– Как оцените шансы на выход из группы в финальную часть чемпионата Европы?
– Все зависит только от нас, от того, что мы будем делать на поле. Постараемся приложить все усилия и добиться максимального результата.

– Нет ли чувства давления, ведь если сборная не выйдет в финальный этап, это могут просто не понять, потому что состав у нашей команды очень сильный – многие ребята играют в топ-клубах?
– В футбол играют не отдельные футболисты, а команда. Главное – сплотиться как коллектив.

– С чем связан тот факт, что многие ребята играют в топ-клубах: стали больше доверять молодым или появилось сильное поколение?
– Сложно ответить. Это все в совокупности. Какой-то шанс представился. У кого-то по позициям легче.

– Если говорить о сплоченности, как проходит этот процесс, ведь вы долго не видитесь. Какова атмосфера в раздевалке?
– Все ребята с радостью приезжают на сборы. Долго не видели друг друга и с обстановкой все отлично. Нам надо только хорошо играть.

– Вы единственный футболист 2000 года рождения. Каково чувствовать себя самым молодым футболистом команды?
– Был еще Степанов. Не сказал бы, что это как-то сказывается. Стараюсь быть в коллективе на равных со всеми. Тут нет такого, что кто-то старше, а кто-то младше.

– Мячи таскать не заставляют?
– Нет. Помогать – это уже человеческие качества. Все на зависимости от возраста.

– Сегодня на тренировке было много веселых моментов, дурачества. Как это прокомментируете?
– Не помню такого. Вчера – да, была легкая тренировка, потому что после матчей все только собрались. А сегодня все ребята были сконцентрированы, никаких дурачеств не было.

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– Сейчас вы очень много начали играть в «Спартаке» при Тедеско. Удивлены такому количеству игрового времени в РПЛ?
– Удивлен – неправильное слово. Правильнее сказать, что я рад. Не думаю, что футболист, который играет в РПЛ должен удивляться.

– При предыдущем тренере вы не получали столько игрового времени.
– Всему свое время. Приходит время, и ты играешь. А когда-то нет. Нужно доказывать на тренировках, играть и наслаждаться.

– Вас регулярно меняют в концовках матчей. Это связано с физическим состоянием или это тактические решения тренерского штаба?
– Это надо спрашивать у Тедеско. А если говорить о физичке, то единственным матчем, когда я «наелся», была игра с «Локомотивом». А так, кондиций в основном хватает.

– После чемпионата мира наш народ начал смотреть еще и «молодежку», активно ее поддерживать. Даже на выездных матчах слышны наши болельщики. Как это чувствуется?
– Атмосфера просто топ. И в Екатеринбурге, и в Мордовии наши болельщики, можно сказать, сделали игру. Когда ты приезжаешь в такие города и чувствуешь эту поддержку, хочется дальше и жить, и играть.

– Станислав Черчесов ставит перед национальной сборной грандиозную задачу – выиграть чемпионат Европы. Какие цели стоят перед вами?
– У нас все ребята очень амбициозные. Хотелось бы показать себя на чемпионате Европы, и в дальнейшем. Но надо идти постепенно, преодолеть отбор, выйти на Евро, а дальше будет видно

– А сами перед собой какие задачи ставите на этот сезон?
– Спокойно выиграть матчи сборной, приехать в клуб и набирать как можно больше очков.

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