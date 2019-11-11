Черчесов, Яшин, Дзюба и другие. Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
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11 ноября 2019 14:30Футбол

Черчесов, Яшин, Дзюба и другие. Анонс свежего «ССФ»

Очередной номер самого читаемого спортивного журнала страны «Советский спорт – Футбол» вышел в свет.

Огромное количество грамотно подобранных красочных иллюстраций, удобный календарь всех оставшихся матчей до конца года на центральном развороте, яркая и познавательная инфографика дополняются аналитическими статьями, интервью и публицистическими материалами, о части из которых мы рассказываем чуть ниже.

С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ

Главный редактор иронично описывает не только состав сборной, но и то, в какой экипировке ей предстоит выходить на поля Евро-2020.

«ЗЕНИТ» БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ

Как судейский корпус, административный ресурс (и не только) помогут сине-бело-голубым гарантированно стать чемпионами в нынешнем сезоне.

УШЕЛ В АРЕНДУ – И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Как устроен рынок аренды, и почему примерно треть игроков, отправленных набивать шишки в другие клубы, назад уже не возвращаются.

ЧЕРЧЕСОВ: СБОРНАЯ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ

Главный тренер сборной раскрыл секреты, о которых он обычно умалчивает: что стоит за приглашением (и неприглашением) того или иного игрока, где будет жить сборная во время Евро и чем предстоящий матч с бельгийцами будет отличаться от стартового, мартовского.

«ЛЕВ ЯШИН» – ПРЕКРАСНОЕ ИМЯ ДЛЯ ПРИЗА

Вратари с мировым именем обсуждают новую ежегодную награду, которую теперь будет получать лучший голкипер мира.

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Черчесов, Яшин, Дзюба и другие. Анонс свежего «ССФ» Очередной номер самого читаемого спортивного журнала страны «Советский спорт – Футбол» вышел в свет. 11.11.2019 14:30 Футбол
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