Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура - Советский спорт
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11 ноября 2019 15:30ФутболБезъязычный Алексей

Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура

«Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ.

ГОЛ ТУРА

Федор ЧАЛОВ (ЦСКА)

Результативность в РПЛ с наступлением холодов постепенно снижается, падает и число эффектных голов… Однако в Сочи, где сейчас тепло, красоты хватало. Оба армейских мяча после перерыва были хороши, но на первое место мы все же поставили удар с лета в дальний угол лучшего бомбардира прошлого сезона.

ИГРОК ТУРА

Иван ОБЛЯКОВ (ЦСКА)

Зелимхан Бакаев (гол+пас) на «Открытие Арене» тоже феерил, но ему было проще, ведь «Спартак» играл дома с «Крыльями», которые во втором тайме остались вдевятером… А вот «1+1» Облякова в Сочи получились по-настоящему героическими. 21-летний армеец в одиночку перевернул матч, который к перерыву был проигран его командой со счетом 1:2.

ТРЕНЕР ТУРА

Сергей ПЕРВУШИН («Тамбов»)

Исполняющий обязанности главного тренера клуба-дебютанта РПЛ повторил трюк Юрия Семина, который также признавался лучшим в двух турах кряду (10-м и 11-м). Но Первушин не оставил нам выбора. Победа «Тамбова» в Ростове-на-Дону получилась по-настоящему тренерской. Полтора тайма гости, согласно плану, настойчиво пытались взломать фланги желто-синих. Добившись своего, они хладнокровно сыграли на удержание сенсационного результата после серии замен. Пока у Первушина – три победы в трех матчах РПЛ.

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