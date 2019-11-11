Евгений Ловчев: Товарищи судьи, вам уже VAR дали. Научитесь хоть чему-нибудь

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Смолов и Антон Миранчук – глоток свежего воздуха для Семина

Локомотив – Краснодар – 1:1

«Локомотив» не может выиграть в РПЛ в трех последних матчах, «Краснодар» – в четырех. А в сумме они, включая «Ростов» и ЦСКА, на четверых сообразили только три победы в последних четырех турах. То есть выиграли столько же, сколько «Тамбов». Это очередное подтверждение тому, что у лидеров российского футбола, за исключением «Зенита», нет класса. Поэтому мы все время ссылаемся то на нехватку игроков, то на физическую форму, то на плотный календарь.

Действительно, у «Локо» был очень сложный отрезок – два поражения от «Ювентуса», разгром от «Спартака». Тем не менее, не очень понятно, почему против «Краснодара» железнодорожники в первом тайме смотрелись лучше, чем во втором. «Быки»-то свой матч в Лиге Европы вообще проводили в четверг и имели еще меньше времени на восстановление. Видимо, потому, что у «Локомотива» более возрастная команда.

Проблема Юрия Семина в том, что в его распоряжении 14-15 человек, и он очень зависим от того, когда выздоровеют Федор Смолов и Антон Миранчук. В этом матче они впервые за долгое время появились на поле, но лишь на замену. Их возвращение очень важно для «Локо» – надо дотягивать концовку первой части сезона и уходить на перерыв. Потому что про того же Эдера мы помним только, что он забивал в финале Евро-2016 и еще однажды «Зениту». Больше о нем и вспомнить нечего.

У «Краснодара» своя беда. Есть такая фраза: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Команда Сергея Галицкого потеряла летом сразу четверых полузащитников, а новые только сейчас более или менее притерлись друг к другу.

Так что игра получилась логично и предсказуемо равная. В первом тайме получше были хозяева, во втором – гости. Матч получился боевым, напряженным, каким и должен быть среди команд, бьющихся за место в Лиге чемпионов. С другой стороны, ни те, ни другие не впечатлили.

Уже четвертый матч подряд после провала в Турине пропустил Брайн Идову. Сложно сказать, каковы его перспективы в «Локомотиве». С одной стороны, для обоймы он полезный игрок, да и выручить большую сумму от его продажи довольно затруднительно, а с другой – крайних защитников в «Локо» хватает. Там есть и Мацей Рыбус, и Михаил Лысов, и Владислав Игнатьев, и Дмитрий Живоглядов.

Бакаев индивидуалист, его место на фланге

Спартак – Крылья Советов – 2:0

«Спартак» при Доменико Тедеско стал живее, но футбол демонстрирует пока лоскутный. Гус Тил и Андре Шюррле совсем потерялись, выпали из состава. А ведь они качественные футболисты, за голландца были заплачены рекордные деньги. Только через игру можно набрать форму и уверенность, но времени на поле им не хватает.

Единственный матч при Тедеско «Спартак» проиграл, когда не играл Зелимхан Бакаев, ставший героем в матче с «Крыльями Советов» – гол и передача. Немец перевел его в центр полузащиты, но мне кажется, что не от хорошей жизни. Сейчас говорят о том, сколько он отдал результативных передач, но не говорят о том, сколько не отдал. Идеален в этой позиции был Алекс, а Бакаев – индивидуалист, он больше наслаждения получает от обыгрыша соперника, чем от передач, а в центре должен играть плеймейкер. Поэтому лично мне Бакаев все равно видится на фланге, где у него больше пространства для маневра.

При Тедеско «Спартак» пропустил только в одном матче из четырех. Это логично – каждый нормальный тренер начинает с организации обороны. Это не значит, что надо вжиматься в свою штрафную, умные тренеры начинают защищаться от чужой штрафной. Хотя у ворот Александра Максименко стало значительно тише, но работы в этом направлении еще много. Гол Евгения Луценко в прошлом туре показал, что взаимопонимания защитникам пока не хватает.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев уже четвертый матч подряд в РПЛ провел без голов. Любопытно, что произошло это сразу после возвращения из сборной, но я бы не стал связывать два этих факта. Просто поначалу в его пользу сыграл эффект нового лица. Сейчас ему уделяют больше внимания – он еще только принимает мяч в центре поля спиной к воротам, а в него уже вгрызаются.

Гончаренко прав, сделайте морды человеческими

Сочи – ЦСКА – 2:3

Судейская тема приобрела такие масштабы, каких мы раньше, наверное, и не знали. Сколько в отчетном туре было неправильных судейских решений, это ужас! Не назначенные пенальти за игру рукой Андрея Малых в матче «Оренбург» – «Уфа» (0:0) и за фол против Джордана Ларссона в игре с «Крыльями»… Слышал, кстати, что в матче «Спартака» эпизод прошел мимо VAR, потому что с программой видеоассистента что-то случилось.

А абсолютно нелепое удаление Александа Зуева после контакта с Владимиром Рыковым? И динамовец еще имел наглость на камеры рассказывать, как казанец его ударил. Что он из нас дураков делает? Сам подставился под парня, а того за это удалили. Футбольные люди, которые сами профессионально играли, не дали бы Зуеву желтую за тот эпизод, а судьи дают. Потому что не разбираются в нюансах, а слепо исполняют чьи-то инструкции.

По иронии судьбы, в этом матче ошибка арбитра сыграла ЦСКА на руку. Гол Ивана Облякова был великолепен, но перед этим мяч покинул пределы поля. Не понимаю, почему судьи так много ошибаются. Ребята, вам уже и VAR дали! Научитесь уже чему-нибудь. Надоело видеть это безобразие.

Поэтому отлично понимаю Виктора Гончаренко, сказавшего судьям: «Сделайте лицо попроще». И добавлю за него: «Ребята, опуститесь на землю и будьте вместе с нами! Да, мы заводимся и вы можете заводиться, но морды все-таки сделайте человеческими, а не бросайтесь на нас, людей, которые за ваши ошибки отвечают своей работой».

Если говорить о футболе, рад возвращению Алана Дзагоева после такого длительного перерыва. Пока сложно сказать, восстановился ли он физически и психологически. Сейчас главное, чтобы он не получил травму до зимней паузы. Для испытывающего кадровый голод ЦСКА возвращение Дзагоева очень важно. Он заменил Николу Влашича, но в будущем вижу их в основе вместе. Может, в чем-то они и одноплановые игроки, но если футболист умеет играть, ему всегда можно найти позицию на поле.

Сутормин чуть лучше Заболотного

Арсенал – Зенит – 0:1

На фоне очковых потерь конкурентов очевидно, что «Зенит» выше классом и должен вновь стать чемпионом. Уж больно мощный состав. А как хорош в последнее время Юрий Жирков! В какой-то момент казалось, что он заскучал, а сейчас опять демонстрирует свой класс. Была такая песня: «Вторая молодость приходит для тех, кто первую сберег». Это про него. Какие голы он забивает, какую передачу вразрез выдал Вячеславу Караваеву, когда Сердар Азмун забивал победный мяч! Просто умница.

И это при том, что в Туле приличная команда, в передней линии есть неплохие бегунки. Эванс Кангва вообще убегал один на один с Михаилом Кержаковым, но пробил в него. Умный игрок ушел бы в сторону и закатил в пустые ворота, а тот пошел напролом. У «Зенита» есть чемпионский фарт – он заключается во всем: здесь судьи помогли, тут соперники опростовололись, там шальной мяч залетел.

Алексей Сутормин вновь вышел на замену. Он не появлялся в основе «Зенита» в РПЛ аж с августа и за это время провел на поле около 120 минут. Так и тянет пошутить, что он играет на свои 50 тыс. рублей, но мы же понимаем, что купили его за большие деньги. В целом ничего страшного в том, что он не играет, не вижу. Все-таки каждый клуб это еще и торговый дом. Некоторые футболисты приобретаются для того, чтобы затем продать их подороже. В этот раз не прокатило, но ведь могло же. А так было изначально понятно, что его брали не в основу. Кого он должен был заменить – Артема Дзюбу? Был в шоке, когда «Зенит» после Халка купил Антона Заболотного, а Сутормин не намного сильнее его. Так что дорожка в «Сочи» ему уже протоптана.

Без Еременко и Попова это другой «Ростов»

Ростов – Тамбов – 1:2

У «Ростова» в отдельном матче сложилась ситуация, которую переживает «Краснодар» во всем сезоне. Против «Тамбова» не смогли сыграть Ивелин Попов, Роман Еременко и Матиас Норманн, а эта троица определяет лицо команды в центре поля и создает больше половины голевых моментов. Кто бы ни рассказывал, как прибавил Хорен Байрамян, но ему не по силам заменить лидеров.

После отставки Александра Григоряна из «Тамбова» объяснение об отсутствии фарта станет фишкой. Пришел Сергей Первушин и выдал серию из трех побед подряд. Что-то, видимо, в командном настроении было не так. Сейчас вдруг команда раскрепостилась, а Георгий Мелкадзе стал регулярно забивать. Его избавили от черновой работы, и это пошло команде на пользу – сейчас он делает то, что у него получается лучше всего.

Да еще и в каждом матче отличается результативным действием Владимир Обухов. Любопытно, что оба они спартаковские воспитанники. Вообще из воспитанников красно-белых можно собрать команду, которая в РПЛ будет держаться в десятке, но у «Спартака» амбиции намного выше, поэтому жалеть об их уходе не приходится. Не верю и в успешное возвращение Мелкадзе. Если бы потенциал ему позволял, он бы давно закрепился в «Спартаке». В «Тамбове» он лучший на своей позиции, но в «Спартаке» совсем иной подбор игроков.