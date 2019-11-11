Станислав Черчесов: Урагана нет – и вопросов нет - Советский спорт
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11 ноября 2019 19:15ФутболЛемех Кирилл

Станислав Черчесов: Урагана нет – и вопросов нет

Сборная России начала подготовку к двум заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Первая тренировка в Сочи продлилась короче школьного урока.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Местом тренировки команда Станислава Черчесова выбрала стадион имени Славы Метревели, где приличная футбольная аудитория не собиралась с 2011 года. Тогда здесь играла «Жемчужина», которую тренировал… Черчесов. А в понедельник на трибунах арены можно было увидеть массу юных зрителей, воспитанников местных спортшкол и участников всероссийского турнира дворовых команд. В толпе выделялся Саша Жемчужников – игрок детского ФК «Жемчужина». Мальчик буквально светился от счастья после селфи с одним из своих кумиров – Александром Головиным

Игроки уделили много времени общению с подрастающим поколением. А самый большой фурор произвел капитан команды Артем Дзюба, который после сотен автографов и десятков фото преподнес подарок Яне Тимошенко – страдающей тяжелым недугом спортивной журналистке. Девочка получила майку сборной с пожеланиями скорейшего выздоровления.

В хорошем настроении пребывали все. Даже Сослан Джанаев – несмотря на три пропущенных накануне от ЦСКА гола в матче премьер-лиги.

– На сбор кроме вас вызваны Гилерме и Антон Шунин. Есть надежда, что сыграете против Бельгии или Сан-Марино? – вопрос голкиперу «Сочи».
– Вратари сборной хорошо друг друга знают. Каждый ждет своего шанса. Мы тренируемся, готовимся, а там видно будет.

– Поддержка юных болельщиков на тренировке вдохновляет?
– Конечно. Глядя на ребят, вспоминаешь самого себя в таком же возрасте. Мы тоже не упускали возможности посмотреть на тренировки профессиональных команд, что-то подметить, перенять. Это отличный стимул для развития.

«ПОЛЕ НАМ ПОДГОТОВИЛИ НА ТОП-УРОВНЕ»

– Мы сами захотели, чтобы ребята пришли на тренировку, – подчеркнул Черчесов. – Можно сказать, продолжили в Сочи традиции Новогорска. Там было примерно то же самое. Сборная России ни от кого не закрывается, всегда готова пойти на встречу.

После этого главный тренер сборной отметил отличные условия для тренировок в центре «Юг-Спорт».

– Поле к нашему приезду подготовили на топ-уровне. И погода великолепная. Вот если бы был ураган, град, возникли бы вопросы, зачем мы поехали в Сочи. А так все понятно.

– Что больше всего беспокоит?
– «Беспокоит» – неправильное слово. Первая тренировка дала пищу для размышлений. Будем оценивать, делать выводы по каждому дню. На вторник у команды запланировано тестирование.

«ОТДАДИМ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ БЕЛЬГИЮ»

– Настроение боевое, все готовы играть, – заявил еще ни разу не участвовавший в матчах сборной полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. – Ближайший соперник – серьезный, лидер нашей группы. Но мы отдадим все силы, чтобы победить бельгийцев.

– Успели переключиться с клубных дел на сборную?
– В национальной команде это происходит моментально. Ты же представляешь свою страну. Ответственность – колоссальная! Клубные дела сразу отходят на второй план.

…Напомним, что Черчесов вызвал на сборы 25 футболистов. Включенных в первоначальную заявку Дениса Черышева («Валенсия») и Дмитрия Баринова («Локо») пришлось заменить из-за травм. Место первого занял Александр Ерохин из «Зенита», а второго – Ильзат Ахметов из ЦСКА.

В Сочи команда проведет четыре дня. Вылет в Санкт-Петербург запланировал на четверг.

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