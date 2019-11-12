Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор - Советский спорт
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12 ноября 2019 16:30ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор

Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства.

«ДЕНИС ОПЯТЬ СЕЛ В ЛУЖУ»

– Поводом для подачи иска стало опубликованное примерно год назад видео, на котором Глушаков проводит время в бане в компании с какой-то девушкой. Вы уже ознакомились с материалами дела?
– Конечно.

– И какие требования выдвигает Глушаков?
– Он хочет получить с Дарьи 205 миллионов рублей. В такую сумму Глушаков оценил свои честь и достоинство. На его взгляд, после истории с баней его карьера пошла под откос. И он считает опубликованное видео вмешательством в частную жизнь…

Тут, извините, возникает противоречие. Глушаков утверждает, что в бане не было проституток, и это был обычный спортивный сбор «Спартака». Но тогда это не вмешательство в частную жизнь. Сбор команды – часть профессиональной деятельности футболиста. Настаивая же на формулировке «вмешательство в частную жизнь», Глушаков, по сути, спалился. Выходит, это был не сбор?

При этом мы не согласны, что его карьера разрушена. Сейчас он играет в хорошем клубе, регулярно выходит на поле. В чем же тогда убытки и моральный вред?

– Чем продиктованы действия Глушакова?
– Наверное, история с баней так сильно его расстроила, что он до сих пор отойти не может, пытается как-то ее замять. Но своим новым иском Глушаков добился обратного эффекта. Когда о видео начали постепенно забывать, оно вернулось в топы цитируемости и его посмотрели даже те, кто до этого не видел… В общем, Денис опять сел в лужу.

«БЕСЕДА С ДАРЬЕЙ СОСТОИТСЯ 2 ДЕКАБРЯ»

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– Но свои миллионы он может получить?
– Ни в коем случае. Подобный иск не подлежит удовлетворению. Ну откуда взялась такая астрономическая сумма? Понятно, что Глушакову нужны деньги, но не до такой же степени… После того, как вскрылись его незаконные операции с выводом средств из семейного бюджета, ему хочется компенсировать потери. Однако ничего не получится. Либо ему придется признать, что это была оргия, а не командный сбор. Только тогда, повторюсь, видео станет вмешательством в частную жизнь. Глушакову необходимо стабилизировать позицию. Но этого не было и нет.

– А откуда в иске взялись сотни миллионов?
– Во столько он оценил свои издержки при бракоразводном процессе. Но их ему никто не возместит. Глушаков не смог утаить эти средства. Они проходят как совместно нажитое имущество, которое делится между бывшими супругами. Все по закону.

– Правда, что суд уже назначил дату беседы Дениса и Дарьи?
– Да. Она состоится 2 декабря в Никулинском суде.

– Сколько времени может занять новый процесс?
– Думаю, несколько месяцев.

– Для вас иск Глушакова стал неожиданностью?
– Да нет, он продолжает вести себя так же, как и до этого. Отсутствие логики и здравого смысла – в характере Глушакова. Все его действия неуместны и идут во вред ему самому. Начиная с подачи иска в Миллеровский суд и заканчивая попытками взыскать с Дарьи алименты и забрать у нее детей. Неудача следует одна за другой, но он никак не успокоится. Что ж, пусть продолжает. Суд во всем разберется.

Сергей Жорин: Глушаков может обворовать своих детей

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