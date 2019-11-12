Станислав Саламович, можно без Гилерме? Как российские сборники играли за клубы

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ВРАТАРИ

Антон Шунин («Динамо») – 7,0

У динамовца довольно квалифицированные партнеры по обороне, и до него мяч чаще долетает, что называется, «спущенным». Поэтому от него подвигов в таком количестве, как от Джанаева, не требуется. Во многом этим объясняется тот факт, что ему удалось отбить 13 ударов из 15 (шикарные 87%). И все равно почти в каждом матче ему удается совершить запоминающийся сейв.

Шунин очень спокоен на ленточке и чрезвычайно прыгуч, каждый эпизод доигрывает до конца. Плюс находится в хорошей форме и отличном настроении – пропустив два мяча в четырех турах (а ведь в соперниках были ЦСКА и «Краснодар»), его команда выиграла два матча при двух ничьих и выбралась из подвала турнирной таблицы. Конечно, и он не безгрешен, но прямо сейчас наряду с Джанаевым сейчас выглядит значительно лучше Гилерме.

Сослан Джанаев («Сочи») – 6,5

Вратарь сочинцев за отчетный период отбил 24 удара из 32 (75%) и парировал два пенальти. Да, в четырех матчах РПЛ он пропустил восемь мячей (очень много), но из них два были после рикошетов, еще два – в «девятку», один с пенальти, а еще один – с линии вратарской.

При этом в каждом туре оборона «Сочи» позволяет Джанаеву совершить по два-три ярких сейва, чем он с удовольствием и пользуется. Из одних только осенних матчей можно сделать нарезку, которая сделает честь любому вратарю. Для матча с Бельгией, в котором наверняка будет недостаточно просто не ошибиться, нужен вратарь, который может выручать на регулярной основе.

Маринато Гилерме («Локомотив») – 5,0

На сегодняшний день сложно представить более сомнительного номера один для сборной России, чем Гилерме. У вратаря черная полоса – серия ошибок в матчах со «Спартаком» и «Ювентусом», минимум спасений и всего 69% отбитых ударов. В шести последних матчах он лишь раз оставил ворота на замке – в матче с «Ахматом», который не очень-то и старался его пробить.

Также бросилось в глаза, что в каждой игре он нервничает, неуверенно отбивает мячи и выключается из эпизодов, наблюдая за ударами соперников со стороны. К тому же довольно слабо руководит защитой и редко и не слишком уверенно играет на выходах. А с «Краснодаром» неточным пасом ближнему еще и привез опасную атаку. Ему повезло, что Ари забивал из офсайда. В общем, если Гилерме появится в матче против Бельгии, то только за счет былых заслуг и доверия Станислава Черчесова.

Было бы логично, если бы тренер выбирал между динамовцем и сочинцем в зависимости от того, кто ему нужен в матчах с Бельгией и Сан-Марино – спаситель или хладнокровный руководитель.

ЗАЩИТНИКИ

Георгий Джикия («Спартак») – 7,5

Провел очень сильный отрезок, много ходил на чужую половину поля, активно участвовал в развитии командных атак, став в матчах с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» одним из лидеров по количеству касаний (92 и 73 соответственно) и передач (80 и 64). Да и в обороне успевал отрабатывать – 100% успешных отборов и 13 выносов мяча. В немалой степени всего один гол в ворота Александра Максименко его заслуга.

Андрей Семенов («Ахмат») – 7,0

Семенов тоже по большей части был хорош и даже сумел отличиться в игре с «Арсеналом» после розыгрыша стандарта, а в матче с «Динамо» выиграл шесть верховых единоборств. Здорово действовал на перехватах – семь с «Динамо», пять с «Уралом» и четыре с «Локомотивом». Пожалуй, только против «железнодорожников» чувствовал себя не так уверенно, но там и партнеры могли сыграть лучше.

Марио Фернандес (ЦСКА) – 6,5

Старается держать марку, но проводит без пауз слишком много матчей, в которых выполняет колоссальный объем работы, поэтому выглядит каким-то загнанным. В прошедших матчах упрекнуть его особо не в чем, тем не менее, нельзя не признать, что он далек от лучшей формы. Как следствие, у армейцев только одна победа в шести последних играх.

Максим Беляев («Арсенал») – 6,5

Отрезок между паузами на игры сборных провел нестабильно. В матчах со «Спартаком» и «Зенитом», в которых туляки защищались низким блоком в три центральных защитника, действовал надежно. В таких играх он наиболее полезен, потому что хорош в единоборствах, но скорости вернуться в оборону ему не всегда хватает. Поэтому в Грозном и против Сочи, где «Арсенал» играл с позиции силы, ему было сложнее. В обоих матчах он входил в пятерку по количеству передач, но позволил соперникам по разу отличиться.

Вячеслав Караваев («Зенит») – 6,5

Очень хорош в атакующей фазе – успел забить за «Зенит» первый мяч («Ростову») и сделать две результативные передачи. А вот в обороне не всегда был непроходим – упустил Николу Влашича в матче с ЦСКА и позволил «Лейпцигу» со своего фланга развить по одной результативной атаке в каждом из матчей Лиги чемпионов.

Федор Кудряшов («Сочи») – 6,0

Сумел сдержать Марио Фернандеса в матче с ЦСКА, но провалил матч в Туле – привез пенальти и на 64-й минуте оставил партнеров в меньшинстве. Также не очень понятно, куда запропастился, когда «Тамбов» забивал второй мяч. Так что в целом провел не лучший отрезок. Впрочем, как и вся его команда.

Сергей Петров («Краснодар») – 6,0

Был очень хорош в Трабзоне и матче против «Оренбурга», выдав в сумме семь обостряющих передач. А вот в остальных четырех играх (сложно поверить) совершил в сумме всего три отбора. В матче с «Динамо» не успел встретить Константина Рауша, когда тот делал результативную подачу на Григория Морозова. В игре с «Локо» уступил игравшему на том же фланге Владиславу Игнатьеву почти по всем статистическим показателям.

Дмитрий Чистяков («Ростов») – 6,0

Против «Сочи» Чистяков выиграл 12 (!) верховых единоборств, в том числе в атаке, и совершил восемь выносов мяча из штрафной. Но вместе с тем позволил «Зениту» хозяйничать в штрафной Егора Бабурина и шесть раз поразить его ворота. А против «Краснодара» провел отличные 90 минут, но затем помешал Рагнару Сигурдссону выбить мяч и не догнал Ивана Игнатьева в эпизоде с первым ответным голом, положив начало сенсационному камбэку.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак») – 8,0

Безусловно, лучший игрок «Спартака» на данный момент. Бакаев находится в превосходной форме. В двух последних матчах забил мяч и сделал четыре голевые передачи, то есть принял непосредственное участие во всех голах красно-белых в четырех последних играх. А ведь в соперниках был участник Лиги чемпионов «Локомотив». Если бы не дисквалификация за перебор желтых карточек, наверняка помог бы избежать поражения и во встрече с «Арсеналом».

Алексей Миранчук («Локомотив») – 7,5

В отсутствие брата и вообще кадрового голода «железнодорожников» взвалил на себя бремя лидера и чуть ли не в одиночку тащил команду. Дважды забил «Ювентусу» и ассистировал Эдеру в Уфе. Вместе с тем, несмотря на запредельную активность, не реализовал ни одного из шести ударов по воротам «Спартака», что во многом и предопределило разгромное поражение, и был не слишком продуктивен в игре с «Краснодаром».

Александр Головин («Монако») – 7,5

Один из лучших игроков «Монако» на данный момент. Забил единственный мяч «Дижону», попав в символическую сборную тура, и ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру в Нанте. Пока монегаски больше тужатся, чем играют, но три победы в четырех матчах и отставание всего на три очка от третьего места в немалой степени заслуга экс-армейца.

Юрий Жирков («Зенит») – 7,5

Возраст не позволяет Жирову проводить все матчи при столь насыщенном графике, поэтому из шести матчей «Зенита» он принял участие только в трех, но все провел на уровне – в Самаре забил, в Туле роскошной передачей на Вячеслава Караваева сотворил единственный гол, а против ЦСКА перебегал Марио Фернандеса.

Магомед Оздоев («Зенит») – 7,5

В чемпионате России Оздоев – король. Он выгрызает у соперников мяч и выигрывает для «Зенита» середину поля, но в отличие от Вильмара Барриоса, еще и активно подключается к атакам. Правда, матчи в Лиге чемпионов против «Лейпцига» ему удались в меньшей степени. Когда приходится много защищаться, ему сложнее проявить свои лучшие качества в игре с мячом.

Роман Зобнин («Спартак») – 6,5

Провел в основе только два последних матча, причем с «Крыльями Советов» на позиции правого защитника. Зато сумел там раскрыться, не дав себя ни разу обыграть (6 отборов) и войдя в тройку по количеству касаний (76). Плюс качественно поддерживал атаки. Кроме того, в игре с «Локо» протащил мяч по левой бровке и сделал предголевую передачу на Бакаева. Однако против «Арсенала» в центре поля был суетлив и нерасторопен, хотя и смотрелся не хуже партнеров по средней линии.

Алексей Ионов («Ростов») – 6,5

Как и весь «Ростов», провалил матч в Петербурге и в отсутствие Романа Еременко и Ивелина Попова не смог взломать оборону «Тамбова». Зато провел две отличные игры против «Сочи» и в Краснодаре – два гола и результативная передача на Еременко.

Даниил Фомин ( «Уфа») – 6,0

Отыграл 180 минут в матчах с ЦСКА и «Локомотивом», в которых «Уфа» зацепила два очка, но в целом не особо выделялся на фоне партнеров и выглядел пока сыроватым для сборной России.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 6,0

В четырех сыгранных матчах ни одного результативного действия, но все же стоит сделать скидку на то, что он не всегда действовал на привычной позиции правого атакующего полузащитника. Например, против «Спартака» он играл слева в обороне. Тем не менее, полноценно может занести себе в актив только домашний матч с «Ювентусом», где он в сложной игре умудрился сделать 82% точных передач (больше, чем Жоау Мариу) и четыре обостряющих паса, да еще нанес удар по воротам.

Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 5,5

На радостях от двух матчей в составе сборной России в октябре по возвращении в ЦСКА сразу же забил «Уфе», но в остальном откровенно разочаровал. Показательно, что Виктор Гончаренко не дал ему провести ни одного полного матча, а в Сочи вообще выпустил лишь на замену. Неслучайно Ахметов был вызван на ноябрьские матчи сборной лишь после того, как травму получил Дмитрий Баринов.

Александр Ерохин («Зенит») – 5,0

В шести последних матчах только дважды вышел в основе, однако в Туле был заменен уже к перерыву. Может занести себе в актив только выход на замену с ЦСКА, который увенчался ответным голом.

Далер Кузяев («Зенит») – 4,5

Самый странный выбор в заявке Черчесова. За отчетный период только раз вышел в основе (в Самаре), но и там не был так уж убедителен и был заменен на 64-й минуте на Артема Дзюбу.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – 7,0

В четырех матчах РПЛ забил четыре мяча и сделал три голевые передачи, но в Туле выглядел уставшим и раздраженным, а против «Лейпцига» в Лиге чемпионов отличиться не сумел. В этих двух играх был больше сконцентрирован на помощь Сердару Азмуну и, как следствие, нанес за 180 минут всего один удар.

Николай Комличенко («Млада-Болеслав») – 6,5

Отследить в Чехии Комличенко намного сложнее, поэтому можем опираться только на сухую статистику. С одной стороны, в пяти сыгранных матчах забил два мяча и сделал три результативные передачи, с другой же – не может забить в чемпионате уже на протяжении трех матчей. А еще смущает, что три результативных действия из пяти пришлись на матчи с аутсайдером «Злином» (гол в чемпионате и гол плюс пас в Кубке).

***

Было бы абсурдно полагать, что стартовый состав сборной России может определяться только на основе матчей, которые футболисты провели за свои клубы в чемпионате страны и еврокубках. Ведь существуют много факторов – доверие тренера, физическая форма, разница в уровне соперников и задач в клубе и сборной, сыгранность с партнерами и так далее. Тем не менее, было бы весьма полезно отстраненно оценить, как могла бы выглядеть сборная, если основываться только на оценках игры футболистов за прошедший период.

В целом, состав получается не только боевой, но и вполне реалистичный. Из привычной картины выбивается только присутствие Шунина в воротах да Бакаева на правом краю. Вместо них наверняка выйдут хорошо знакомые Черчесову Гилерме и Ионов. Кроме того, не лучшим образом проявил себя в сборной Миранчук, поэтому Станислав Саламович скорее всего предпочтет передвинуть туда Жиркова, а в обороне довериться проверенному бойцу Кудряшову.

СБОРНАЯ РОССИИ ПРОТИВ БЕЛЬГИИ (ВЕРСИЯ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Вратарь – Шунин (7,0)

Правый защитник – Фернандес (6,5)

Правый центральный защитник – Семенов (7,0)

Левый центральный защитник – Джикия (7,5)

Левый защитник – Жирков (7,5)

Правый опорный полузащитник – Оздоев (7,5)

Левый опорный полузащитник – Зобнин (6,5)

Правый атакующий полузащитник – Бакаев (8,0)

Центральный атакующий полузащитник – Головин (7,5)

Левый атакующий полузащитник – Миранчук (7,5)

Нападающий – Дзюба (7,0)