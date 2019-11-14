Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию

КОРЗИНА № 1

Шесть сборных уже гарантировали себе путевки на Евро. В их числе соперники по субботнему матчу в Санкт-Петербурге – россияне и бельгийцы. Им предстоит определить победителя группы, который при жеребьевке финальной стадии окажется в первой корзине. Чтобы обойти Бельгию, команде Станислава Черчесова надо не просто выиграть на «Газпром Арене», а сделать это с перевесом минимум в два мяча (ведь в гостях мы уступили 1:3).

Если не получится – наши наверняка будут посеяны во второй корзине. И тогда с высокой вероятностью мы заранее (!) узнаем своего будущего оппонента из корзины номер один. Без всякой жеребьевки! Напомним, Россия входит в число хозяев Евро-2020. Они распределены попарно по разным группам, и с нами в одну сведена Дания, которая до первой корзины не поднимется. Зато в эту самую корзину почти гарантированно попадут другие хозяева – Италия, Испания, Англия и Голландия/Германия, с которыми мы (по названной выше причине) пересечься в группе не можем. Как и с Украиной, из-за политических ограничений.

Тогда из первой корзины россиянам выпадет единственный допустимый вариант – Бельгия. И сыграем мы с ней будущим летом, как и в ближайшую субботу, в Санкт-Петербурге. Помешать такому раскладу могут только французы, если поднимутся на верхнюю строчку своей отборочной группы, а заодно – в корзину № 1. Однако судьба «трехцветных» находится в руках Турции. Шесть очков в матчах с Исландией и Андоррой гарантирует ей первое место в группе. И нам за эти турецкие шесть очков стоит поболеть. Бельгийцы, при всем уважении к лидерам рейтинга ФИФА, согласитесь, все же не так опасны, как действующие чемпионы мира.

Текущий посев команд при жеребьевке финального раунда

КОРЗИНА № 3

Скорее всего, не придется «жеребить» и второго оппонента россиян. Как уже говорилось, мы заранее сведены в один квартет с Данией. Скандинавы, даже если завалят концовку текущего отбора, получат дополнительный шанс квалифицироваться в мартовском «Финале четырех» для лучших команд Лиги наций-2018. В общем, их шансы оказаться в числе участников решающей стадии весьма велики. Но от того, как они это сделают – через парадную дверь или заднюю, зависит, сколько матчей на Евро Россия проведет на «Газпром Арене». Нам выгоднее, чтобы датчане решили задачу не осенью, а весной. Тогда все три групповые игры на Евро будут для нас домашними. В противном случае место проведения матча Россия – Дания (Питер или Копенгаген?) определит дополнительная жеребьевка.

В общем, 18 ноября нам есть резон поддержать Ирландию. Если датчане уступят в Дублине, то откатятся на третье место в группе и автоматом пропишут «Газпром Арену» сразу на четыре матча Евро-2020. Четвертым станет четвертьфинал турнира, в котором, впрочем, россияне могут и не сыграть. Во-первых, до такой стадии еще надо добраться. Во-вторых, на плей-офф «привязка» к домашним аренам не распространяется.

Посев потенциальных участников мартовских «Финалов четырех»

Сборные, которые отберутся на Евро через основную квалификацию 2019 года, будут замещаться в плей-офф командами с наивысшим номером «посева» из числа не отобравшихся в данном или нижестоящем сегментах (А, В, С, D). Выделенные команды (победители групп Лиги наций-2018) не могут попасть в один «Финал четырех» с соперниками из вышестоящего сегмента.

* Точно сыграют в «Финале четырех»

ПОРТУГАЛЬСКАЯ УГРОЗА

Что касается нашего соперника из четвертой корзины, то предсказать его заранее нельзя. На данный момент самыми опасными представляются португальцы, но в ближайшие дни ситуация может и поменяться. Напомним, корзины посева формируются на основе рейтинга, в котором команды ранжируются по местам в группах, а затем – по очкам без учета результатов матчей с аутсайдерами групп, состоящих из шести сборных. Все победители мартовских «Финалов четырех», независимо от этого рейтинга, отправятся в корзину № 4.

Многие, как те же датчане или португальцы, до сих пор не знают, когда для них завершится отбор на Евро-2020 – в этом или следующем году. Некоторые, как шотландцы, грузины и белорусы, уже точно примут участие в «Финалах четырех». А для четырнадцати участников борьба за заветные путевки досрочно завершена. В числе неудачников на 99,9 процента – Азербайджан, одна из стран-хозяев финального турнира.