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14 ноября 2019 11:00ФутболБезъязычный Алексей

Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию

В ближайшие дни определятся 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 и 16 команд, которые разыграют четыре последние путевки в мартовских «Финалах четырех». Объясняем некоторые расклады.

КОРЗИНА № 1

Шесть сборных уже гарантировали себе путевки на Евро. В их числе соперники по субботнему матчу в Санкт-Петербурге – россияне и бельгийцы. Им предстоит определить победителя группы, который при жеребьевке финальной стадии окажется в первой корзине. Чтобы обойти Бельгию, команде Станислава Черчесова надо не просто выиграть на «Газпром Арене», а сделать это с перевесом минимум в два мяча (ведь в гостях мы уступили 1:3).

Если не получится наши наверняка будут посеяны во второй корзине. И тогда с высокой вероятностью мы заранее (!) узнаем своего будущего оппонента из корзины номер один. Без всякой жеребьевки! Напомним, Россия входит в число хозяев Евро-2020. Они распределены попарно по разным группам, и с нами в одну сведена Дания, которая до первой корзины не поднимется. Зато в эту самую корзину почти гарантированно попадут другие хозяева Италия, Испания, Англия и Голландия/Германия, с которыми мы (по названной выше причине) пересечься в группе не можем. Как и с Украиной, из-за политических ограничений.

Тогда из первой корзины россиянам выпадет единственный допустимый вариант Бельгия. И сыграем мы с ней будущим летом, как и в ближайшую субботу, в Санкт-Петербурге. Помешать такому раскладу могут только французы, если поднимутся на верхнюю строчку своей отборочной группы, а заодно в корзину № 1. Однако судьба «трехцветных» находится в руках Турции. Шесть очков в матчах с Исландией и Андоррой гарантирует ей первое место в группе. И нам за эти турецкие шесть очков стоит поболеть. Бельгийцы, при всем уважении к лидерам рейтинга ФИФА, согласитесь, все же не так опасны, как действующие чемпионы мира.

Текущий посев команд при жеребьевке финального раунда

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КОРЗИНА № 3

Скорее всего, не придется «жеребить» и второго оппонента россиян. Как уже говорилось, мы заранее сведены в один квартет с Данией. Скандинавы, даже если завалят концовку текущего отбора, получат дополнительный шанс квалифицироваться в мартовском «Финале четырех» для лучших команд Лиги наций-2018. В общем, их шансы оказаться в числе участников решающей стадии весьма велики. Но от того, как они это сделают через парадную дверь или заднюю, зависит, сколько матчей на Евро Россия проведет на «Газпром Арене». Нам выгоднее, чтобы датчане решили задачу не осенью, а весной. Тогда все три групповые игры на Евро будут для нас домашними. В противном случае место проведения матча Россия Дания (Питер или Копенгаген?) определит дополнительная жеребьевка.

В общем, 18 ноября нам есть резон поддержать Ирландию. Если датчане уступят в Дублине, то откатятся на третье место в группе и автоматом пропишут «Газпром Арену» сразу на четыре матча Евро-2020. Четвертым станет четвертьфинал турнира, в котором, впрочем, россияне могут и не сыграть. Во-первых, до такой стадии еще надо добраться. Во-вторых, на плей-офф «привязка» к домашним аренам не распространяется.

Посев потенциальных участников мартовских «Финалов четырех»

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Сборные, которые отберутся на Евро через основную квалификацию 2019 года, будут замещаться в плей-офф командами с наивысшим номером «посева» из числа не отобравшихся в данном или нижестоящем сегментах (А, В, С, D). Выделенные команды (победители групп Лиги наций-2018) не могут попасть в один «Финал четырех» с соперниками из вышестоящего сегмента.

* Точно сыграют в «Финале четырех»

ПОРТУГАЛЬСКАЯ УГРОЗА

Что касается нашего соперника из четвертой корзины, то предсказать его заранее нельзя. На данный момент самыми опасными представляются португальцы, но в ближайшие дни ситуация может и поменяться. Напомним, корзины посева формируются на основе рейтинга, в котором команды ранжируются по местам в группах, а затем по очкам без учета результатов матчей с аутсайдерами групп, состоящих из шести сборных. Все победители мартовских «Финалов четырех», независимо от этого рейтинга, отправятся в корзину № 4.

Многие, как те же датчане или португальцы, до сих пор не знают, когда для них завершится отбор на Евро-2020 в этом или следующем году. Некоторые, как шотландцы, грузины и белорусы, уже точно примут участие в «Финалах четырех». А для четырнадцати участников борьба за заветные путевки досрочно завершена. В числе неудачников на 99,9 процента Азербайджан, одна из стран-хозяев финального турнира.

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