Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам - Советский спорт
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13 ноября 2019 21:45ФутболАвгустин Александр

Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам

Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города.

«БОЛЕЛЬЩИКИ – ГЛАВНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ»

– Выясняется, что в «Ростове» игроки и тренеры уже много месяцев не получают зарплату. Валерий Карпин выразил готовность вместе с ведущими футболистами покинуть клуб уже зимой. Как на это реагируете?
– А кто готов работать бесплатно? Карпин и его команда знают себе цену. «Ростов» идет в лидирующей группе, на одном уровне с «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром». И логично требует к себе другого отношения. Однако область не выполняет обязательства. Видимо, там забыли, что не платить можно только рабам и дуракам.

– Кто персонально несет ответственность? Карпин винит во всем вице-губернатора Игоря Гуськова, после которого «остались миллиардные долги».
– У Карпина больше информации, чем у меня. Я только могу сказать, что нельзя формировать бюджет без понимания, как его потом выполнять. Но если ты уже взял на себя какие-то обязательства, то держи слово. Игрокам «Ростова» надо памятники ставить, что они до сих пор держат такой высокий уровень при их мизерных заработках! Получается, люди играют за идею, за болельщиков. Но вечно так продолжаться не будет.

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Что касается вице-губернатора, то сейчас не 90-е. Уже нельзя просто так наделать долгов, а потом уйти и сказать, что корова не моя. Машина по привлечению к ответственности в стране работает. Надо только все грамотно через суд оформить – остальное дело техники.

– «Ростов» может ждать сценарий «Анжи»?
– Все может быть хуже. Из премьер-лиги команда не вылетит – слишком большой запас. Но состав сохранить не удастся. Эти игроки и тренеры зимой легко найдут себе работу. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить развал. Такую команду в Ростове-на-Дону еще не скоро соберут. А главными пострадавшими будут болельщики. Им показали, как хорошо может быть, и тут же отберут мечту.

«ДРУГИХ ФЕДУНОВ И ГАЛИЦКИХ ВЗЯТЬ НЕГДЕ»

– РПЛ должна вмешаться?
– Я противник искусственного вмешательства. За счет доходов от телевидения можно помочь залатать какие-то дыры. Но это все несущественно. Самые большие расходы должны нести те, кому это положены по контрактам.

Возможно, ситуацию доведут до сведения высшего руководства страны. Хотя, бить челом перед царем по любому поводу неправильно. И все же руководство должно спросить с областных властей, как подобное происходит.

– Можно сказать, что мы лишний раз убеждаемся в том, что госсектор в российском профессиональном спорте себя изжил? Если не брать такие стабильные корпорации, как «Газпром» и «РЖД».
– Да говорить можно все, что угодно. Но сегодня в России нет других таких, как Сергей Галицкий и Леонид Федун, кто будет вкладывать свои деньги в футбол. Получается замкнутый круг. И самое противное, что как только «Ростов» что-то выигрывает, чиновники тут же приписывают успехи себе. А когда нужна помощь, их днем с огнем не сыщешь.

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– Каков запас терпения у ведущих игроков «Ростова»?
– Да я же уже сказал: как в «Анжи», никто тянуть лямку за идею не будет. До зимы осталось три тура. Если долги не вернут, люди развернутся и уйдут в другие клубы. При этом выбьют себе приличные подъемные. Даже выиграют финансово. Ну а в Ростове тогда лет пять большого футбола не будет. Команда превратится в «Торпедо», будет играть дублем, воспитанниками.

Какой смысл звездам РПЛ оставаться в «Ростове», если их с удовольствием заберут в «Локо», «Спартак», «Зенит»?..

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