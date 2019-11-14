Сборная рассчитывает на питерскую крышу

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Чтобы занять первое место в группе, россиянам необходимо побеждать с разностью в два мяча.

ЧЕРЧЕСОВ ПОРАДОВАЛ МЭРА

Утреннее занятие в среду началось с поздравлений тренера по физподготовке Владимира Паникова с днем рождения. Игроки и штаб Черчесова собрались в центральном круге и под аплодисменты вручили имениннику футболку того самого спорного дизайна Евро-2020 (который, возможно, еще будет переработан) с пожеланиями и автографами.

Ну а сама тренировка, в отличие от вторника, когда за ней наблюдали юные футболисты, прошла при пустых трибунах стадиона имени Славы Метревели. В гостях у сборной побывал только мэр Сочи со своими помощниками. Черчесов обещал Алексею Копайгородскому привезти команду на Черное море и весной будущего года, когда начнется подготовка к финальной стадии Евро. Мэр был этому очень рад.

ГОЛОВИН - В ЗАЛЕ, КУДРЯШОВ - В ГРУППЕ

В общей группе снова отсутствовал Александр Головин, шансы которого выйти против Бельгии с первых минут, продолжают сокращаться. Полузащитник «Монако», признанный лучшим игроком матча в минувшем туре французской лиги (уже четвертый раз в нынешнем сезоне) работал по индивидуальному плану в спортзале. Зато Федор Кудряшов, наоборот, в общую группу вернулся.

Ему, как игроку «Сочи», работать в таких условиях было комфортно. Но и остальные не жаловались. Довольными остались все - игроки, тренеры, руководители центра «Юг-Спорт», которые теперь будут ждать приятных новостей из Санкт-Петербурге и Серравалле, где команда Черчесова проведет заключительные матчи отбора Евро. В играх с Бельгией и Сан-Марино надо набирать шесть очков. Если при этом бельгийцев мы победим от 2:0 и крупнее, то выиграем группу и будем посеяны в первой корзине при жеребьевке финальной стадии. Но в любом случае два или три матча в группе Евро-2020 сборная России проведет там же, где и в субботу, - на «Газпром Арене».

Ближе к вечеру команда Черчесова вылетела в Санкт-Петербург. Опробование газона питерской арены намечено на пятницу.

БЕЛЯЕВ: ЗАДАЧА - ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ

- Смена погодных условий не помешает? - вопрос защитнику сборной из «Арсенала» Максиму Беляеву. - Все-таки в Сочи гораздо теплее...

- У нас большая страна, поэтому мы не имеем права обращать внимание на погоду. Бывает, один матч проводишь на морозе, а следующий - по жаре. Нам привычны такие перепады. Это у бельгийцев могли бы возникнуть проблемы… Что касается «Газпром Арены», то там всегда комфортно. Если что, накроют крышу - и будет так же тепло, как в Сочи.

- За счет чего можем победить Бельгию? Это же лидер мирового рейтинга.

- Если правильно выполнить установку Станислава Саламовича, то можно победить кого угодно. Страха перед Бельгией точно нет. В субботу от каждого из нас потребуются максимальные самоотдача и дисциплина.

- Это уже репетиция Евро-2020? Не исключено, в финальной группе мы опять попадем на бельгийцев…

- Знаете, пока так далеко не заглядываем. Сейчас наша задача - побороться за первое место в отборочной группе. Думаем об играх с Бельгией и Сан-Марино.

КОМЛИЧЕНКО: ЗА БЕЛЬГИЙЦАМИ - ДОЛЖОК

- Рассчитываете выйти на поле в субботу? - вопрос Николаю Комличенко, нашему лучшему бомбардиру чешского чемпионата.

- Я ни на что не рассчитываю. Просто готовлюсь по максимуму - и все. А состав определяет тренер. Как Станислав Саламович решит, так и будет. Его решения не обсуждаются.

- Понравилось тренироваться в Сочи?

- В сборной всегда интересно. Не важно, где мы тренируемся - в Новогорске, Сочи или где-то еще. Мне кажется, за эти дни команда подтянула физику. И тактических разборов было много. Бельгию изучили от и до.

- Важно занять именно первое место в группе?

- Для уверенности - не помешало бы. Опередить в группе такого сильного соперника почетно. Да и реванш за поражение в Брюсселе надо брать. За бельгийцами должок.