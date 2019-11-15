Шомуродов и Еременко – на выход? Сколько «Ростов» заработает на своих лидерах

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В очередной раз «Ростов» оказался на грани пропасти. Футболисты по три месяца не видят зарплаты, не говоря уж о премиальных. Как и следовало ожидать в такой ситуации, не выдержал даже хранивший молчание главный тренер Валерий Карпин, заявивший о том, клуб держится на плаву только благодаря усилиям президента Арташеса Арутюнянца, и если тот возьмет самоотвод, наставник и группа футболистов последуют на выход.

Но даже если игроки согласятся потерпеть, зимой клубу жизненно необходимо заработать на трансферах. СМИ называют шесть фамилий футболистов, которых ростовчане постараются продать, если не найдут иного финансирования. Остается лишь удивляться, зачем в такой ситуации «Ростов» подписывал контракт с Павлом Мамаевым. Надеясь на старое-доброе русское «авось»? Или уже заранее планируя «смену поколений»?

Если бы информация о долгах не стала достоянием общественности, шансы у «Ростова» заработать на своих лидерах (или, как минимум, игроках основного состава) были бы куда выше. Отличные результаты по ходу сезона привлекли к футболистам внимание других клубов, то есть повысили спрос, а значит, и сторговаться можно было бы куда выгоднее.

Теперь же, когда понятно, что ростовчанам самим надо избавляться от игроков, потенциальный покупатель постарается сбить цену по максимуму. Тем более, что понятно – все игроки имеют хорошие контракты, и «Ростов» больше не может их содержать. Оценим возможные выгоды от ожидаемых трансферов.

Роман Еременко

Возраст: 32 года

Гражданство: Россия/Финляндия

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость*: 4 млн евро

Чтобы ответить на вопрос, сколько можно выручить за игрока, сначала надо понять, куда он может перейти. 32-летний Еременко вряд ли заинтересует кого-то за границей, зато в России на него претенденты найдутся. В первую очередь это «Краснодар», пропагандирующий комбинационный футбол, но растерявший летом почти всю свою полузащиту. К тому же «быки» любят подбирать тех, кто не пригодился топ-клубам – Ману Фернандеш, Роман Широков, Владимир Быстров, Марат Измайлов и Федор Смолов не дадут соврать. Да и с деньгами у них полный порядок – 3-4 млн найдут запросто.

Не помешал бы Еременко и «Локомотиву», но «железнодорожники» растратили весь трансферный бюджет летом. Впрочем, вполне вероятно, что они постараются изыскать средства, чтобы не выпасть из чемпионской гонки – 2-3 млн им найти по силам. Год назад его хотел вернуть ЦСКА, но сейчас на две атакующие позиции в центре у Виктора Гончаренко есть Никола Влашич, Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Да и невозвратные инвестиции – не стиль армейского руководства.

Есть и еще один потенциальный покупатель. «Динамо» денег не считает и очень хочет в еврокубки. Уж бело-голубым по силам выбить из ВТБ еще 3-5 млн на столь качественное усиление. Если других вариантов не будет, Еременко ничего не останется, кроме как переехать в Новогорск.

Алексей Ионов

Возраст: 30 лет

Гражданство: Россия

Позиция: правый нападающий

Стоимость: 3,5 млн евро

На основного полузащитника сборной России в условиях лимита на легионеров (в определенной степени со следующего сезона еще более жесткого) тоже будет спрос. Будучи воспитанником «Зенита», он запросто может вернуться в обойму родного клуба. Кого-то такой вариант развития событий удивит, но разве после перехода Алексея Сутормина это будет так уж странно?

Другими претендентами могут стать ЦСКА и «Динамо», за которые Ионов уже играл. Но у армейцев на правом фланге властвует Марио Фернандес. Можно представить, что русский бразилец зимой/летом за хорошие деньги уедет в Европу, но тогда команду придется перестраивать – Ионов не сможет компенсировать эту потерю в оборонительной фазе игры. Хотя не исключено, что он помог бы команде слева или в центре нападения, где Федору Чалову нет никакой альтернативы.

У «Динамо» справа Мигель Кардозу и Себастьян Шиманьски. Оба не лидеры, так что взять Ионова имело бы смысл, но тогда придется кого-то продавать. Португальца? С финансовой точки зрения проблем возникнуть не должно – 3-4 млн у бело-голубых наверняка где-нибудь завалялись.

Ивелин Попов

Возраст: 32 года

Гражданство: Болгария

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: 2,75 млн евро

Самый сложный игрок «на продажу» из этого списка. За возрастного легионера с большими аппетитами вряд ли кто-то захочет платить. В данном случае и 1-1,5 млн видятся вполне объективными тратами на его приобретение. Но где он может оказаться? В «Зените, «Спартаке», «Краснодаре», «Локомотиве» или ЦСКА представить его сложно. Остаются «Динамо», команды второго эшелона вроде «Рубина» и варианты с возвращением в Болгарию. Но тут даже динамовцы вряд ли согласятся раскошелиться, не говоря уже об остальных.

Элдор Шомуродов

Возраст: 24 года

Гражданство: Узбекистан

Позиция: нападающий

Стоимость: 2,5 млн евро

Наиболее лакомый кусок для всех потенциальных покупателей в России. И шанс его перехватить, потому что ранее Шомуродов уже настроился на переезд за границу. Безусловно, он пришелся бы ко двору и в нуждающемся в третьем форварде «Зените», и в мечтающем о бомбардире «Локомотиве», и в испытывающем трудности в завершении «Спартаке».

Если предложений из-за границы не поступит, фаворитом в борьбе за Шомуродова станет «Зенит», который может перебить предложения конкурентов. Подобный аукцион – реальный шанс выбить из покупателя даже 5-7 млн. А в Европе за него больше 3 млн скорее всего никто не даст.

Матиас Норманн

Возраст: 23 года

Гражданство: Норвегия

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: 2 млн евро

Вполне стоит своих денег, особенно с учетом возраста. Вряд ли заинтересует кого-то в АПЛ, а вот в чемпионшип мог бы запросто перебраться. Английские клубы располагают большими финансовыми возможностями, поэтому и 3 млн для них будет не пределом. С другой стороны, там умеют считать деньги и вряд ли дадут больше.

В России больше всего подошел бы «Краснодару», которому после отъезда Шарля Каборе не помешает хороший опорник. Кайо и Руслан Камболов для клуба с такими амбициями – это несерьезно.

Дмитрий Чистяков

Возраст: 25 лет

Гражданство: Россия

Позиция: центральный защитник

Стоимость: 1,5 млн евро

Самый сложный трансфер для прогноза. Хорошие российские защитники нужны всем, но пока истинный уровень Чистякова определить сложно. Даже несмотря на то, что вызов в сборную, конечно, добавил ему вистов. Если говорить о клубах, которые могут заплатить «живые» деньги, то скорее всего это «Динамо» или «Локомотив», но что для тех, что для других позиция центрального защитника – не самая проблемная. Вряд ли и они будут готовы заплатить больше 1 млн.

Итого: «Ростов» может заработать на этих шести трансферах от 12 до 21,5 млн. Но еще нельзя забывать, что на их место клубу потребуется хоть какое-то усиление, которое может «съесть» от трети до половины доходов. В противном случае желто-синих ждут крах и призрачные надежды зацепиться хотя бы за Лигу Европы. Летом можно было бы попробовать найти новичков среди свободных агентов, однако зимой такой возможности не будет.

Также отметим, что среди наиболее дорогостоящих активов ростовчан в список не вошли Рагнар Сигурдссон (33 года – 3,5 млн), Бьорн Сигурдарсон (28 лет – 2,75) и Евгений Чернов (27 лет – 2 млн).

* по оценке transfermarkt