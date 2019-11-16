Приручить «Красных дьяволов» реально. Разбираем персональные дуэли в матче Россия – Бельгия

В нашем раскладе получилась ничья – 8:8. Но она команду Станислава Черчесова не устроит: напомним, чтобы опередить «красных дьяволов», нашим надо побеждать с разностью в два мяча.

ВРАТАРИ

ГИЛЕРМЕ 0:1 КУРТУА

На российских вратарей в последнее время словно порчу кто-то навел: то они получают травмы, то допускают нелепые ошибки. А порой с ними случается и та, и другая напасть – как, например, с голкипером «Зенита» Андреем Луневым, по причине повреждения даже не вызванным в расположение сборной. Страж ворот «Локомотива» Гилерме, и без того выигравший конкуренцию, тоже далеко не безгрешен. Достаточно вспомнить пропущенный им гол от шотландцев в сентябрьском поединке в Глазго и совсем недавний ляп в дебюте домашней встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Неслучайно пошли слухи, что Станислав Черчесов отправился бить челом к Игорю Акинфееву по поводу возвращения того в сборную. Кто знает, может к будущему лету обладатель «ноги Бога» и даст себя уговорить помочь национальной команде на «слегка домашнем» чемпионате Европы. Но пока ситуация однозначно не в пользу России. Звездный Тибо Куртуа на минувшей неделе дважды отыграл на ноль, позволив «Реалу» последовательно разгромить «Галатасарай» (6:0) и «Эйбар» (4:0).

ФЛАНГ

ФЕРНАНДЕС 1:1 ШАДЛИ

«Андерлехт», за который на правах аренды выступает 30-летний одноклубник Александра Головина по «Монако», после неудачного старта сезона постепенно набирает ход: три победы и две ничьи в последних пяти матчах бельгийской лиги. При этом Насер Шадли отличился в выходные с «Зюлте Варегемом» (2:1) и с шестью голами единолично возглавил гонку бомбардиров. Отличный результат для вингера! Между тем у Марио Фернандеса дела в ЦСКА идут не лучшим образом: даже сейчас, когда армейцы постепенно выбираются из недавнего тяжелого игрового кризиса, русский бразилец, похоже, продолжает в нем пребывать. Во всяком случае, он не так активен в атаке, как мы привыкли, и результат красно-синим обеспечивают другие. Остается лишь надеяться, что в сборной Фернандес снова станет «СуперМарио» и ни в чем не уступит бельгийцу марокканского происхождения.

ЗАЩИТА – АТАКА

ДЖИКИЯ 1:1 АЗАР

Эта дуэль пока выглядит чисто гипотетической и может реально состояться в том случае, если Черчесов выберет на игру с «Красными дьяволами» схему с тремя центральными защитниками. Тогда капитан «Спартака», по всей вероятности, расположится на позиции правого центрального, где будет чаще других встречаться лицом к лицу с капитаном бельгийской сборной. Надеемся, здесь у нас тоже есть шансы не уступить маститому сопернику: ведь Георгий Джикия в последних играх набрал очень хорошие кондиции и не ограничивается лишь ролью разрушителя. Что касается Эдена Азара, то перешедший летом в «Реал» из «Челси» атакующий хавбек пока явно не отрабатывает вложенные в его покупку сотни миллионов евро. Против «Галатасарая» Азар сыграл 68 минут, не отметившись результативными действиями при шести забитых мячах, был в тени и в поединке с «Эйбаром», будучи замененным на 72-й минуте.

СЕМЕНОВ 0:1 ЛУКАКУ

Центральный защитник «Ахмата» в последнем туре с «Уралом» заработал наивысший индекс полезности по версии некоторых статистических сайтов, обеспечив команде ноль пропущенных мячей в важном матче за выживание в РПЛ. Но одно дело не дать забить Андрею Панюкову с Владимиром Ильиным, и совсем другое – сдержать лидера атак «Интера». Шутки об избыточном весе, который набрал Ромелу Лукаку в летние каникулы, нынче уже можно забыть: таранный форвард забил в серии А девять мячей и в споре лучших снайперов уступает лишь Чиро Иммобиле. Кроме того, не следует забывать, что именно дубль тогда еще 17-летнего дебютанта «красных дьяволов» принес им победу (2:0) над Россией в контрольном поединке в Воронеже. Дело было девять лет назад, почти день в день – 17 ноября 2010 года… С тех пор Лукаку успел стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии за всю историю (51 гол).

КУДРЯШОВ 0:1 ДЕ БРЮЙНЕ

Опять же делаем оговорку, что дуэль эта станет актуальной лишь в случае выбора тренерским штабом варианта с тремя центральными защитниками. Место Федора Кудряшова в стартовом составе практически не подвергается сомнению, однако если схема окажется иной (в центре обороны останутся Семенов с Джикией), то соперником защитника «Сочи» может оказаться другой футболист роскошной группы атаки бельгийцев. Если же Кудряшову будет противостоять Кевин де Брюйне, это может быть чревато большими неприятностями. И дело здесь не в Федоре, хотя в минувший уик-энд оборона сочинцев, в которой присутствовал Кудряшов, пропустила три мяча от ЦСКА. Главная проблема – сам хитрый рыжеволосый бельгийский лис, постепенно набирающий форму после травмы. На неделе, правда, де Брюйне не добился победы с «Ман Сити» в Лиге чемпионов (1:1 в Бергамо), а затем и вовсе проиграл битву гигантов АПЛ «Ливерпулю» (1:3). Но это может лишь подхлестнуть амбициозного Кевина и заставить выдать отличный матч против России.

ФЛАНГ

ЖИРКОВ 1:0 КАСТАНЬ

Правый фланг бельгийской полузащиты – одно из немногих проблемных мест «красных дьяволов». Виной тому – травма Тома Менье, проводящего приличный сезон в «ПСЖ» и запомнившегося быстрым голом в ворота англичан в матче за третье место ЧМ-2018. Между прочим, та игра проходила в Петербурге, и сейчас Менье наверняка был бы не прочь снова отличиться на газоне «Газпром Арены». Но ввиду повреждения против россиян он не сыграет, поэтому визави Юрия Жиркова, по всей вероятности, станет Тимоти Кастань. 23-летний игрок «Аталанты» может появиться справа как в защите, так и в средней линии, и как раз в последней роли он выступил в мартовском матче с Россией, открывавшем отборочный цикл. На 14-й минуте Кастань тогда отдал голевую передачу Юри Тилемансу, но в дальнейшем ничем не выделялся. Кстати, против Тимоти на левом фланге обороны действовал Жирков, который с тех пор только прибавлял. Так что реванш в этой дуэли вполне вероятен.

ОПОРНАЯ ЗОНА

ЗОБНИН 1:1 ТИЛЕМАНС

А вот спартаковского опорника в том весеннем поединке в Брюсселе ни на поле, ни даже в заявке команды Черчесова не было – и, возможно, это тоже сыграло на руку Тилемансу, ставшему забойщиком уверенной победы бельгийцев (3:1). За «Лестер» Брэндона Роджерса, который в нынешнем сезоне снова готов «взрывать» АПЛ, почти как три года назад с Клаудио Раньери, Юри играет постоянно на позиции правого центрального атакующего хавбека при схеме 4-1-4-1. И играет весьма успешно: в последнем туре, например, победа «лис» над «Арсеналом» (2:0) началась как раз с результативной передачи 22-летнего бельгийца на Джейми Варди. Впрочем, Зобнин нынче тоже семимильными шагами набирает форму в «Спартаке» Доменико Тедеско, хотя и перемещен новым наставником на правую бровку. Черчесов же ясно дал понять, что менять позицию Романа в центре поля на альтернативную не намерен. Тем интереснее посмотреть, как навыки игры на фланге помогут Зобнину лишить соперника превосходства в середине поля.

ОЗДОЕВ 1:1 ВИТСЕЛЬ

Эту дуэль можно было бы назвать «питерской», однако Магомед Оздоев пришел в «Зенит» спустя два года после того, как Аксель Витсель клуб покинул. Поэтому назовем ее «заочно питерской». Соперники достойны друг друга. Бельгиец, реанимировавший карьеру возвращением в Европу из Китая, куда он уехал как раз из «Зенита», нынче входит в основную обойму дортмундской «Боруссии». Правда, минувшая неделя получилась для Акселя и его желто-черных партнеров противоречивой. Сначала – яркий камбэк в Лиге чемпионов против «Интера» (3:2 после 0:2, Витсель отыграл полный матч), затем – фиаско с «Баварией» (0:4) в бундеслиге (и снова у бельгийца все 90 минут). У Оздоева все было с точностью до наоборот: после 0:2 от «Лейпцига» – 1:0 в Туле, и против «Арсенала» Магомед заработал максимальный в составе своей команды индекс полезности. Так что в этой «заочно питерской» дуэли уступить Витселю он не должен.

АТАКА – ЗАЩИТА

ИОНОВ 1:0 ДЕНДОНКЕР

Вот и вторая очевидная проблемная позиция «красных дьяволов». Причина банальна – травма основного левого защитника Яна Вертонгена. 32-летний представитель «Тоттенхэма» провел шесть из восьми матчей отборочного цикла Евро-2020, в том числе и оба октябрьских поединка – с Сан-Марино и Казахстаном на выезде. Однако повреждение, полученное Вертонгеном в игре за клуб, наверняка стало причиной серьезной головной боли у наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Ведь другого столь же опытного и надежного игрока на этой позиции в его распоряжении нет. Как вариант замены может рассматриваться универсал Леандер Дендонкер, который у Нуну Эшпириту Санту в «Вуверхэмптоне» где только ни играл: и в опорной зоне, и справа в защите, и слева в атаке. Но поскольку позиция левого защитника для Дендонкера не родная, у быстрого и резкого Алексея Ионова есть хорошие шансы создать для российской сборной преимущество в этой зоне.

ГОЛОВИН 1:0 АЛДЕРВЕЙРЕЛД

Объективно в этом противостоянии следовало бы поставить по ничейному баллу каждому из соперников, если бы не одно «но». Правый защитник «Тоттенхэма» просидел на скамейке запасных оба матча своей команды – против «Црвены Звезды» в Белграде (4:0) и дома с «Шеффилдом» (1:1). Мастерство и опыт, конечно, никуда от 30-летнего бельгийца не денутся, но фактор игрового тонуса никто не отменял. В этом плане у Головина как раз полный порядок. В минувший уик-энд атакующий хавбек «Монако», забив единственный мяч «Дижону» на 42-й минуте, принес своей команде победу в матче Лиги 1, получил наивысшую среди монегасков оценку и удостоился включения в символическую сборную тура. Из Сочи, правда, поступали слегка беспокоящие болельщиков новости о том, что Александр в первые дни сбора тренировался индивидуально. Но будем надеяться, что это связано с процессом восстановления, а не с каким-то повреждением, и против бельгийцев Головин сможет выдать свою лучшую игру. А заодно реабилитироваться за глупое удаление в мартовском матче в Брюсселе.

ДЗЮБА 1:1 ВЕРМАЛЕН

Мартинес выражал беспокойство, что линия обороны его команды может понести еще одну серьезную потерю, если получивший небольшое повреждение Томас Вермален не успеет восстановиться к субботе. Действительно, в отсутствие своего столпа, которому 14 ноября исполнилось 34 года, оборона «красных дьяволов» могла совсем уже осиротеть. И не нужно смотреть на то, что бельгийский ветеран ныне выступает за японский «Виссел Кобе» – лучшие качества Томаса по-прежнему при нем. В нынешнем отборочном цикле Вермален провел все восемь матчей – и, не будем рассматривать худший вариант, он наверняка сыграет в Питере и девятый. А это значит, что у Артема Дзюбы будет более чем достойный соперник. Вермален при росте 183 см одинаково хорошо ведет как верховые, так и «наземные» единоборства, при этом за весь квалификационный турнир заработал лишь одну желтую карточку. Томаса отличает умение отдать длинную передачу, а однажды в этих восьми встречах он стал автором результативного паса. Так что очевидного превосходства в противостоянии опытнейшего защитника и капитана российской сборной не будет ни у кого.

ИТОГ – 8:8

Как видим, не так страшны «красные дьяволы», как их малюют. Конечно, нам на руку проблемы соперника с составом и фактор своего поля. Ведь не так давно мы сыграли с бельгийцами результативную ничью (3:3) в контрольном матче в Краснодаре. Правда, нынче, повторимся, ничья нас не устроит – нужна победа, да еще и со счетом 2:0 или крупнее. Но кто сказал, что это невозможно?