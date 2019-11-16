Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол

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- Что произошло? С трибун сложилось впечатление, что бельгийцы все свои голы забили очень легко, а вот нам в атаке немногое удавалось.

- Да, мы знаем, как умеют играть бельгийцы. Они и в первом нашем матче первый гол забили с быстрой атаки. Сидеть в обороне не хотели, так как мы думали о 2:0 и первом месте в группе. Мы сознательно хотели сыграть в открытый футбол, на встречных курсах. Нам это нужно было хотя бы для того, чтобы понять, что получится, что нет.

- Многие сравнивают сейчас ситуацию с игрой со сборной Испании в 1/8 финала на чемпионате мира. Мол, тогда поставили автобус у своей штрафной и именно благодаря этому добились результата.

- Совершенно уверен, что нельзя сравнивать эти игры. Да, оба раза соперник значительно превосходил нас в мастерстве. Но турнирная ситуация была разная. Поэтому с испанцами была одна задача, одна тактика – с бельгийцами другая. Это сознательный выбор. И ребята знали, что мы будем играть от себя, заранее готовились именно к такому характеру игры.

- Я знаю, что Вы никогда не критикуете футболистов на пресс-конференциях, не называете никогда имен. Спрошу осторожно: многие ли подвергнутся критике после матча?

- Зачем нужна критика? Все прекрасно знают, кто и что сделал не так, кто что пропустил. Счет на табло, его все знают. Им нужна не критика и не наставления – им нужна конкретная подсказка, как быть лучше.

- Питерская пресса говорит, что этот матч – своего рода тест на предмет готовности города и болельщиков к Евро-2020. Довольны ли Вы поддержкой и атмосферой, в целом организацией?

- Мы тут не первый раз. Атмосфера прекрасная, на Кубке конфедераций-2017 тут играли, на чемпионате мира-2018 тут играли. Нам тут всегда нравится. Сегодняшний день – точно не исключение.

- Сегодня Вы не отдали инициативу владения мячом команде соперника – у вас было 55 процентов владения мячом. Но просто решить не дать мяч бельгийцам мало. Раскройте секрет, за счет чего?

- Этот вопрос Вас попросил, случайно, не мой коллега (тренер сборной Бельгии) задать? Мы же с Бельгией будем играть в группе в следующем году скорее всего. Зачем я сейчас все рассказывать буду? Есть секреты. Но скажу так: лучше всего против Бельгии не играть.

- Поражение учит лучше, чем победы? Или эксперименты нужны?

- Да понимаете, сегодня ведь не был эксперимент. Мы хотели занять первое место и знали, что будет сложно. Будем теперь искать другие аргументы. Готовность физическая нужна куда больше, чем сегодня – это точно. На чемпионате мира с этим было проще, так как у нас были перед этим долгие сборы. Сейчас 90 минут мы играть не готовы. На Евро-2020 постараемся, чтобы было по-другому.

- Но мастерство игроков за несколько месяцев не вырастет. Кроме физической готовности что еще потребуется, чтобы выиграть Евро-2020?

- Мы хотим побороться за кубок. Играть и побеждать приедут все. Большой зимний перерыв все поменяет. Опыт показывает, что за этот период все может произойти. Пока думаю о 30 ноября – жеребьевка в Бухаресте. Узнаем группу – будем понимать, как надо готовиться. И у нас будет для этого больше полугода.

- Глава РФС Александр Дюков накануне сказал, что сделал Вам контрактное предложение, что проект нового контракта у Вас на столе. И теперь все ждут Вашего ответа. Проясните ситуацию?

- Мой контракт лежит у меня на столе, дома. Лежит уже несколько лет. Там все написано. В том числе и пункты, в которых прописано, как этот контракт пролонгируется. Честно скажу: нового ничего у меня на столе не лежит. Я все знаю, что и как будет дальше. Один нюанс только: срок окончания контракта надо менять – ведь чемпионат мира перенесли на зиму. А мы все время лето указываем. И я так скажу: с этой минуты я бы не хотел больше отвечать на этот вопрос.

- После 1:4 можно ли считать, что игроки оторвутся на Сан-Марино?

- Игра закончилась. Сейчас будет ужин. Утром проведем восстановительную тренировку. Посмотрим, кто в каком состоянии находится. Понимаете, это со стороны кажется, что с Сан-Марино все спокойно и легко. К любому сопернику надо готовиться и специально заниматься всем тем, что поможет добиться результата.