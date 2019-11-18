Сергей Кирьяков: Дзюба где-то рядом с Азаром и Лукаку

Ожиданиями от игры в Серравалле делится бывший нападающий нашей сборной Сергей Кирьяков, который забивал санмаринцам в гостях в далеком 1995 году.

«ПОЧЕМУ БЫ ОПЯТЬ НЕ ПОЛОЖИТЬ САНМАРИНЦАМ ЧЕТЫРЕ?»

24 года назад Россия и Сан-Марино также встречались в отборе к Евро. Наши тогда разгромили на выезде «карлика» со счетом 7:0. Причем семь мячей забили семь разных игроков: помимо Кирьякова, отличились Игорь Добровольский, Василий Кульков, Игорь Шалимов, Владимир Бесчастных, Игорь Колыванов и Дмитрий Черышев… Однако во вторник такой расклад нас вряд ли устроит. Хочется, чтобы как можно больше голов на свой счет записал Артем Дзюба.

В идеале для капитана сборной – оформить покер. Тогда Артем с 13 мячами обойдет нынешнего лидера бомбардирской гонки англичанина Гарри Кейна и будет опасаться только израильтянина Эрана Захави (пока 11 голов), который во вторник сыграет против Македонии. А вот Александар Митрович (10) и великий Криштиану Роналду (11) на лидерство уже не претендуют, так как сборные Сербии и Португалии отбор Евро-2020 завершили.

– Ждете крупной победы команды Станислава Черчесова после разгромного поражения от Бельгии? – вопрос Кирьякову.

– Конечно. На такие проигрыши надо реагировать. И завершить отбор желательно на высокой ноте, забив в ворота Сан-Марино как можно больше мячей. В принципе, за этот год сборная заслужила высокую оценку. Да, не смогли навязать Бельгии борьбу за первое место в группе. Зато второе заняли с запасом, чего давненько не было.

– Черчесов серьезно поменяет состав по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге?

– Изменения напрашиваются. Все-таки игра против Бельгии получилась энергозатратной, ребята набегались. А против Сан-Марино можно проверить тех, кто редко выходит на поле.

– Помните, как сами забивали этой команде в 1995 году?

– Разумеется. Мы вышли с хорошим настроем, быстро открыли счет, потом играли в свое удовольствие. Тот отборочный турнир сборная вообще провела очень уверенно, без единого поражения. Крупных побед у нас было так же много, как и у нынешней сборной.

– Но так часто, как сейчас Дзюба, тогда никто не забивал. У форварда «Зенита» уже девять голов. Может ли он стать лучшим бомбардиром всего отбора?

– А сколько ему надо забить?

– Четыре. И в его карьере уже бывали покеры – в матчах с Лихтенштейном в 2015-м и тем же Сан-Марино летом этого года.

– Думаю, и сейчас он вполне может положить санмаринцам четыре. Почему нет? И это будет огромное событие для самого Дзюбы и всего российского футбола, если наш нападающий станет лучшим бомбардиром отбора.

«СМОТРЕЛ НА БЕЛЬГИЙЦЕВ И ГОВОРИЛ СЫНУ: ВОТ КАК НАДО!»

– Партнеры будут помогать Дзюбе стать первым?

– Обязательно. Как говорится, бомбардир должен быть один. И раз больше всех у нас забивает Дзюба, пусть продолжает. Для него самого и всей команды это отличная мотивация. Не получилась выиграть группу, зато можем обзавестись престижным индивидуальным титулом.

– На самом чемпионате Европы таких соперников, как Сан-Марино, уже не будет. И мы опять окажемся в одной группе с бельгийцами, как избежать субботнего сценария?

– Не надо ввязываться в открытый футбол с такими монстрами. Думаю, Черчесов и вся наша команда это прекрасно понимают. Просто в субботу была возможность проверить атакующую модель без серьезных турнирных последствий – и мы попробовали. Но на Евро тактика наверняка поменяется. Скорее против Бельгии сыграем, как с Испанией на чемпионате мира. С упором на оборону.

– Бельгия – один из фаворитов Евро-2020?

– Возможно, вообще главный претендент на золото. Вы посмотрите на состав этой сборной! Я был в субботу на стадионе, получил огромное удовольствие от игры нашего соперника. Смотреть на взаимодействия Эдена и Торгана Азаров, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку – настоящий кайф. Со мной рядом сидел сын, я ему постоянно говорил: «Смотри, вот как надо». И для нашей сборной это был очень полезный опыт.

– Бельгийцы опустили нас с небес на землю?

– Да честно говоря, специалисты и не питали особых надежд. Соревноваться с Бельгией в исполнительском мастерстве наша команда не готова. Поэтому и горевать по поводу поражения не стоит. Это же не был решающий матч. Вот когда пойдет игра строго на результат, тогда посмотрим. На чемпионате мира после разгрома в группе от Уругвая наши сумели собраться и выдали сверхкомандный футбол в плей-офф против Испании, потом против Хорватии. Ну а как еще нам с ними играть? Своих Азаров и Лукаку у нас нет. Разве что Дзюба где-то рядом. Надо брать свое коллективными действиями.

«НАДО ПОПРОБОВАТЬ ВЕРНУТЬ АКИНФЕЕВА В СБОРНУЮ»

– При Черчесове сборная России еще ни разу не побеждала в основное время соперников из Топ-20 рейтинга ФИФА…

– А до Черчесова мы что, их регулярно обыгрывали? Да не было такого. Но мне нравится, что Черчесов пробует разные варианты, и в решающий момент выбирает оптимальный. Вот и на Евро, думаю, будет то же самое.

– Основная обойма для финального турнира уже сформирована?

– Вряд ли об этом можно говорить, когда до турнира остается более полугода. Кто-то травмируется, кто-то сдаст, кто-то, наоборот, неожиданно выстрелит. Конечно, есть группа лидеров – Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Александр Головин, Денис Черышев, Дзюба. Но это именно сейчас, а что будет летом 2020-го не знает даже Черчесов. И еще один момент. На мой взгляд, к чемпионату Европы надо постараться вернуть в сборную Игоря Акинфеева.

– Считаете, у сборной есть вратарская проблема?

– Не называл бы это проблемой, но Гилерме действует не настолько уверенно, чтобы считать его безоговорочным первым номером. И в матчах с соперниками уровня Сан-Марино он эту уверенность не приобретет. Так почему хотя бы не попробовать воспользоваться опытом Акинфеева?

– Кого еще можно вызвать в следующем году?

– Не хочу давать Черчесову советы – он сам разберется. Но круг потенциальных кандидатов примерно понятен. Это и Александр Соболев, и Федор Чалов, и Магомед-Шапи Сулейманов. Хорошо, что в последнее время в России регулярно раскрываются молодые. Отлично работает академия «Краснодара», в «Спартаке» сейчас играют свои, в ЦСКА вот раскрылись Игорь Дивеев, Иван Обляков… Не удивлюсь, если кто-то из названных игроков проявит себя и на Евро.