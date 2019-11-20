Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино

ШУНИН ДОЖДАЛСЯ ШАНСА

Проиграв дома Бельгии, сборная России лишила заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы в Сан-Марино какой бы то ни было турнирной мотивации. Станислав Черчесов получил возможность начать подготовку к Евро-2020. Это тем более кстати, что до старта турнира у него только одно окно на матчи сборных – в марте. Ранее появилась информация, что одним из соперников россиян может стать команда Молдавии, но в РФС ее не подтвердили.

По сравнению с матчем против Бельгии Черчесов сделал пять изменений. В оборонительной линии вместо Марио Фернандеса и Андрея Семенова появились Федор Кудряшов (он вышел слева, а Сергей Петров вернулся на противоположную бровку) и Максим Беляев. В полузащите Зелимхан Бакаев и Далер Кузяев заняли места Юрия Жиркова и Романа Зобнина.

А в воротах оказался Антон Шунин. Динамовец дебютировал в сборной еще в 2007 году при Гусе Хиддинке, но в официальных встречах до сих пор не играл. Это очень важное событие на фоне той критики, которая обрушилась в последний месяц на первого номера сборной Гилерме. Черчесов старается не дергать вратарей, заранее определяя основного. Впрочем, делать далекоидущие выводы не стоит – Сан-Марино не тот соперник, на котором стоит проверять боеспособность вратарей.

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ КУЗЯЕВА

Главной интригой матча была возможность Артема Дзюбы побороться с Харри Кейном за звание лучшего бомбардира квалификации. Для этого ему требовалось забить три мяча. Если учесть, что в первом матче россияне отправили в ворота соперника аж девять мячей, задача не казалась невыполнимой. Кто тогда мог предположить, что он забьет в этом матче меньше, чем появившийся после перерыва Николай Комличенко?

Этот матч стал развлечением для российских футболистов. Открыв счет уже на третьей минуте (Кузяев первым успел в штрафной к отскоку), гости окончательно расслабились и в оставшееся время просто наслаждались игрой и пением российских болельщиков, регулярно перекрикивавших хозяев.

Впервые отличившись в футболе сборной Кузяев, помог открыть счет своим голам и Петрову. Красивый крученый удар полузащитника «Зенита» в дальнюю девятку вратарь Альдо Симончини парировал, но точно на ногу набежавшему защитнику. Так к 19-й минуте игра лишилась последней официальной интриги.

Преимущество россиян было настолько подавляющим, что к чужой штрафной прибегал даже Георгий Джикия. Счет после первого тайма мог быть и крупнее, но Алексей Миранчук со штрафного, послав мяч в обвод стенки, угодил в штангу. Игра походила на двусторонку, и даже Черчесов очень спокойно взирал на происходящее на поле, изредка подсказывая игрокам. Так мы узнали, что Миранчука он зовет Мирой, а Кузяева – Кузяем.

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ ПЕТРОВА И ГОЛ КОМЛИЧЕНКО

Второй тайм начался так же, как и первый. С гола. На сей раз отличился Миранчук, замкнувший подачу Петрова с правого фланга. Затем Алексей Ионов классно закрутил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной. В общем, россиянам было весело и интересно.

Единственное, что портило настроение, грубая игра соперника. Ввиду низкого технического уровня хозяева много нарушали правила, и нередко делали это жестко. Досталось большинству наших игроков, а горячего Магомеда Оздоева Черчесов даже решил снять с игры за полчаса до финального свистка.

А еще разочаровал Дзюба. Он не просто не забил трех «запланированных» мячей, но и был удивительно инертен – просто большую часть времени стоял в районе 11-метровой отметки и ждал передачи партнеров, изредка с ленцой выпрыгивая на фланговые подачи. Даже для защитников уровня Сан-Марино такая манера игры оказалась не слишком сложной.

Поразить ворота ему все же удалось, но только из вне игры. Причем в данном эпизоде Артем отобрал гол у вышедшего на замену Николая Комличенко – находясь в офсайде в восьми метрах от ворот, он перехватил мяч у партнера и пробил мимо Альдо Симончини. И все-таки Комличенко записал на свой счет первый гол, замкнув прострел Петрова, которому предшествовал «финт Зидана» в исполнении Кузяева. Получилось красиво. С почином, Николай!

А еще порадовал Бакаев. Хотя спартаковец не отметился результативными действиями, он здорово двигался, много обострял и здорово играл на партнеров. В одном из эпизодов Зелимхан прорвался вдоль лицевой линии и зряче прострелил на Дзюбу, но тот не попал по мячу, находясь в метре от ворот.

Сан-Марино – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: Кузяев, 3 – 0:1. Петров, 19 – 0:2. Ал. Миранчук, 49 – 0:3. Ионов, 56 – 0:4. Комличенко, 78 – 0:5.

Сан-Марино: А. Симончини, Палацци, Д. Симончини, Витайоли, Д’Аддарио (Томассини, 65), Ченсони, Джарди, Лунадей, Берарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61).

Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев (Зобнин, 59), Кузяев, Ионов (Головин, 59), Ал. Миранчук (Комличенко, 65), З. Бакаев, Дзюба.

Предупреждения: Симончини, 33. Ченсони, 45. Оздоев, 53. Палацци, 53. Хирш, 90+3.

Судья: Арнасон (Исландия).