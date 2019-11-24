Артуро Видаль: На моем теле есть еще местечко для татуировки в честь победы в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 14:30ФутболТуманов Дмитрий

Артуро Видаль: На моем теле есть еще местечко для татуировки в честь победы в Лиге чемпионов

Интервью полузащитника «Барселоны» и сборной Чили еженедельнику L’Equipe.

Этот 32-летний чилийский полузащитник восемь раз подряд (!) становился чемпионом в национальных чемпионатах – Италии, Германии и Испании. За эти же восемь последних лет выиграл в Европе восемь различных Кубков. А в этом сезоне уверен, выиграет, наконец, вместе с «Барселоной» и Лигу чемпионов.

ПОСМОТРЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТО МЕССИ ВЫТВОРЯЕТ НА ТРЕНИРОВКАХ!

– Чего только вы ни выиграли за карьеру! Не хватает только Лиги чемпионов…
– Однажды играл в финале (в «Ювентусе» против «Барселоны», 1:3 в 2015-м – прим. ред.), в полуфиналах… – Все время чего-то не хватало: или не везло, или судьи ошибались, в прошлом году не настроились… Но в этом, уверен, все получится. Я играю в лучшей команде мира. Мы просто обязаны выиграть Лигу. Конечно, «Барселона» в любом турнире нацелена только на победу, но больше всего думаем о Лиге чемпионов, об этом говорим и спорим. Я лично считаю, все решит физическое состояние. На классе можно выиграть чемпионат, но в Лиге чемпионов физика играет огромную роль. –

– В прошлом году обыграли в полуфинале дома «Ливерпуль» 3:0, казалось, уже в финале, но умудрились проиграть второй матч 0:4. Но все уже забыто?
– Нет, такое не забывается. До сих пор зло берет. Сам не могу понять, что произошло. – Конечно, слишком много наделали ошибок, и не настроились по настоящему, концентрации не хватило. В прошлом году турнир получился сногсшибательный, – некоторые результаты были совершенно нелогичны. Но футбол непредсказуем... Я постоянно говорю: на поле надо биться не на жизнь, а на смерть, играть до последней секунды, только так.

– Без проблем в прошлом году влились в «Барселону»?
– Я вообще-то по жизни не такой, каким кажусь на поле. Я – веселый, общительный, открытый. Поэтому, где бы ни играл, особых проблем с адаптацией не возникало. Но вот на поле я не меняюсь. Могу напихать, накричать, но это от того, что хочется помочь партнерам. Поэтому в команде меня уважают. Футбол – это война. И я всегда выкладываюсь по полной. Потому, что думаю о болельщиках – они приехали, выложили свои кровные, чтобы посмотреть на нас. И если ты не халтуришь на поле, к тебе будет и уважение, и любовь. А я никогда не халтурю.

60451821_2329223640738168_7301789077445043033_n

– В игровом плане какие различия между «Юве», «Баварией» и «Барселоной»?
– В «Юве» было много тактики и физики. «Бавария» – это контроль мяча и прорывы по флангам.«Барса» – это «тики-така», потому что соперник часто защищается всей командой, надо найти какую-то лазейку, взломать оборону, внести сумятицу. И хотя я люблю играть поближе к воротам соперника, когда теряем мяч, бегу как сумасшедший, назад, чтобы его немедленно вернуть. Но в принципе, если ты классный опытный игрок, сможешь освоиться в любой команде. Конечно, сначала присматривался, как играют ребята, по каким схемам, смотрел видео – старался врубиться, что такое «Барселона». В этой команде есть одна изюминка, это – Лео (Месси). Все зависит от него, это инопланетянин, которые решил поиграть с людьми. Любой, кто хоть немножко петрит в футболе, скажет, что Лео – лучший футболист в истории. Но вы то видите только матчи, посмотрели бы, что он вытворяет на тренировках!

ЭТО Я НАУЧИЛ ПОГБА, КАК ИГРАТЬ ОПОРНИКА

– Как вам новичок Антуан Гризманн?
– Отличный футболист. Мгновенно принимает решения, умница и к тому же с прекрасным голевым чутьем. Когда они сыграются, соединят свои таланты – Лео, Луис (Суарес), Дембеле и Гризманн – это будет бомба!

– Часто говорят, что Гризманн в душе – латиноамериканец…
– Это точно! Антуан здорово похож на нас. Все время в движении, отрабатывает в обороне, успевает везде. Отличное приобретение «Барсы». К тому же любит мате (парагвайский чай), реггетон (музыкальный стиль, популярный в Южной и Центральной Америке) – настоящий латино! (Смеется.)

– Что скажете об Усмане Дембеле? Его часто критикуют за поведение…
– Начнем с того, что Усман – безумно талантлив. Ему надо только немножко поднабраться опыта, и тогда он станет одним из лидеров «Барсы» и сборной Франции. Да, ему нужно повзрослеть. Научиться лучше понимать свой организм, правильно готовиться, чтобы поменьше получать травм. В футболе, если хочешь стать лучшим, надо, чтобы ни делал – просыпаясь, ложась спать, принимая пищу все время думать о футболе. И никогда не останавливаться на достигнутом. Футбол развивается так стремительно, что приходится постоянно что-то придумывать новенькое, чем еще удивить соперника. Надо постоянно учиться. Только за счет таланта ничего не добиться. Думаю, Усман сам поймет, где надо еще прибавить в работе.

71829681_153575772656124_5216663433067815897_n

– Вы все это говорите ему?
– Конечно, мы часто с ним разговариваем. Хороший пацан. Целеустремленный. Но пришел ведь в «Барсу» в 20 лет, совсем зеленым. Усман должен определиться, что он хочет от жизни, должен понять, в какой команде играет и с какими людьми. Но вижу, он меняется. Надо продолжать в том же духе, не останавливаться.

– Есть еще игрок, кроме Месси, который чем-то поразил вас?
Рибери. Это тоже настоящий терминатор. В «Баварии» у нас сразу установился тесный контакт, он мне как брат. Классный чувак, а какой футболист! Скорость, прорывы, удары... Исключительный футболист а во время матчей на удивление спокойный, хладнокровный. Хотя не всем это видно. Ведь – трудно оставаться спокойным, когда тебя постоянно лупят по ногам… Очень рад, что он сейчас в «Фиорентине», устроит там фурор. Он до сих пор неудержим. Итальянцы держат его втроем, двое с Франком не справятся.

hi-res-c98f08feb1a25c67142dd8a1312fefb0_crop_north

– Вы были свидетелями, как выстрелили Поль Погба в «Юве» и Кингсли Коман в «Баварии» ...
– А это ведь я научил Пола всем премудростям игры опорника! (Смеется.) Показал, как чисто отобрать мяч из-за спины соперника, как делать подкаты. Он стремился все время играть на максимальных оборотах, а я учил, когда надо делать паузу, когда ускориться. Всегда он в отличном настроении, всегда внимательно слушал. Что касается Комана, это прежде всего реактивная скорость. Он мог разогнаться до 200 км/час за несколько секунд! Как и Дембеле, должен набраться опыта, чтобы травм было поменьше. Когда созреет, будет забивать голы пачками, станет первоклассным футболистом. –

– А из тренеров, с кем пришлось поработать, кого выделите?
Антонио Конте (с ним работал в «Юве» в 2011-14 годах) сыграл большую роль в моей карьере. Он в бытность игроком был немного похож на меня, от него я много набрался – не только, как играть в обороне, но и как атаковать. Именно благодаря ему, я начал много забивать. В плане тактики – это глыба! Поражал еще его боевой настрой. Посчастливилось мне поработать и с Анчелотти, Сампаоли, Аллегри, Гвардиолой ... Пеп многому меня научил (в «Баварии» в 2015-16 годах). У него свой взгляд на футбол, прекрасный педагог, комбинационная игра в его понимании – все должно быть четко, просто и стремительно. –

– А что скажете о Марсело Бьелсе? Вы ведь работали с ним в сборной Чили в 2007-11 годах…
– Сказать, что Бьелса чему-то меня научил… Нет. Он хороший, знающий тренер, но его всегда как-то много... – Да он на меня никогда особо и не рассчитывал…

ТОЛЬКО В АКАДЕМИИ «КОЛО-КОЛО» Я НАЧАЛ НОРМАЛЬНО ПИТАТЬСЯ

66333870_322589332017841_6359425859070622134_n

– Как и многие другие латиноамериканские игроки, которые играли и в чемпионате мира, и в Кубке Америки, Кубке конфедераций, вы как-то тяжело вкатывались в чемпионат. Слишком много матчей за сезон?
– В своей карьере я почти никогда толком не отдыхал летом. Просто ужас какой-то! График просто нереальный. Да, в сборной Чили у меня были незабываемые матчи, но усталость накапливается, и в какой-то момент происходит спад. Это нормально. Мы же не роботы. С таким количеством матчей в сборной, со всеми этими перелетами, представляете, какие приходится выдерживать физические и психические нагрузки! Организм просто не выдерживает. Один полет в Чили – это почти 20 часов. А если матч на Севере Южной Америки, прибавляйте еще десять часов. Я уж не говорю про разницу во времени. Матчи – один за другим, один за другим. Поэтому для нас так важно хорошенько отдохнуть, привести в порядок организм – не двужильные ведь. И в будущем эта проблема будет еще острее. У меня есть личный тренер по физподготовке, много с ним работаю. Он посоветовал мне иногда спать в кислородной камере. После каждой тренировки я провожу в ней два часа: смотрю фильмы, сплю... Там организм восстанавливается гораздо быстрее.

– В современном футболе наметилась еще одна тенденция – молодые игроки как-то очень быстро превращаются в звезд…
– Да, это тенденция, потому что клубы покупают игроков все моложе и моложе. Ребятам сложно. С одной стороны все так здорово, ты знаменит, но может и крыша съехать. И тут многое зависит от окружения – должен быть рядом кто-то, кто опустит парня на землю, если у него начнется звездняк. И еще надо уметь общаться в социальных сетях, где есть люди, смысл жизни которых в поливании кого-то грязью. У меня-то в этом плане нет проблем, читаю все, что пишут. Хотя были в свое время и сложные моменты (в 2015-м в Чили попал в скандальную историю, когда в пьяном виде устроил ДТП). Но все это меня только закалило.

– Узнаете себя в нынешних двадцатилетних футболистах?
– Нет, я мечтал о другом. Ведь в детстве я не имел ничего, вообще ничего! Кроме любви, которой был окружен дома. Я мечтал только о том, чтобы вытащить семью из нищеты. Когда мне было восемь лет, отец ушел от нас, мы остались одни: мама, братья, сестры и я (в семье было шесть детей). Речь шла о выживании. Каждый день мама занималась уборкой в пяти домах. Если у меня и был кумир, то не футболист, а именно она. Мама показывала, как надо работать, как жертвовать собой. Она настоящий боец по жизни, обязан ей всем. Я ушел из дома в 12 лет, чтобы помочь семье. Дома элементарно не хватало пищи, мне надо было найти какое-то место, чтобы не загнуться от голода. И только в академии «Коло-Коло» я начал нормально питаться. И даже сегодня, каждое утро я просыпаюсь с мыслью, как бы эта счастливая жизнь не закончилась.

МОЯ ПРИЧЕСКА ДОЛЖНА НАВОДИТЬ СТРАХ НА СОПЕРНИКА

71344058_492370784674537_6734934529131746866_n

– У вас одна из самых неординарных причесок среди футболистов. Откуда этот гребень?
– Такая прическа у меня с 2007-го – с юношеского чемпионата мира. Я тогда вспомнил одного немецкого игрока (Кристиана Циге на ЧМ-2002) с таким же гребешком, это было прикольно. Такая прическа мне казалась очень воинственной, которая должна сама по себе наводить страх на соперников. Вот и захотел сделать себе что-то в этом роде. Приобрел такой имидж – игрока, от которого ничего хорошего не жди. Пока играю, не изменю прическу. А потом – видно будет. (Смеется)

– Думаете, это работает? Действительно наводите страх на соперников своим видом?
– Да, это работает. А если даже не действует на соперника, нахожу другие способы запугать…

– Еще недавно, у вас был рейтинг одного из лучших полузащитников мира.
– Лично я считаю, что с того времени, как пришел в «Ювентус» (в 2011 году) и поныне остаюсь лучшим полузащитником мира. Никто на поле не делает того, что делаю я.

– Правда, что после каждой победы в каком-либо турнире вы делаете себе новую татуировку?
– Да, татуировки я начал делать в Италии, и смотрите, сколько их уже – больше 30! Но есть еще свободное местечко – вот – здесь. (Показывает пальцем слева от пупка). Это для Лиги чемпионов.

67406706_123410602263819_943510991653333512_n

Телохранитель Овечкина вдохновил Лемье на подвиги Календарь НХЛ вторую субботу кряду выдал чудо-день, в который задействованы почти все команды НХЛ – 14 матчей с полудня до вечера по всему континенту. 24.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Стали известны претенденты на приз лучшего вратаря НХЛ после четверти сезона Джим Монтгомери: «Далласу» повезло иметь Бишопа в качестве №1 и Худобина как №1B или №1A НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Бэбкок и «Торонто»: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Хачанов уступил Шаповалову на Кубке Дэвиса
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Егор Бабурин: Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье? После матч «Динамо» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Егор Бубурин и Максимилиан Филипп. 23.11.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:36 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Отец несколько раз перезакладывал дом
14:35 Футбол Доменико Тедеско: Кутепов и Шюррле доказали, что они голодны и хотят играть
14:32 Футбол Бригада Карасева получила назначение на матч Лиги чемпионов
14:21 Хоккей Алексеей Терещенко: Приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство
14:15 Футбол «Кристал Пэлас» перепродают за 215 миллионов фунтов
14:14 Футбол Вадим Евсеев: Мы не должны были так легко позволять сопернику убегать в контратаку
14:08 Футбол Роман Березовский: Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли
13:56 Хоккей Роман Ротенберг: Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея
13:49 Футбол Английская бригада арбитров рассудит «Локомотив» и «Байер» в Лиге чемпионов
13:45 Конькобежный спорт Денис Юсков об этапах Кубка мира: В принципе, удовлетворен тем, как получилось выступить
13:31 Футбол «Урал» – «Спартак». Стартовые составы
13:25 Футбол «Сочи» в концовке встречи упустил победу над «Уфой»
13:19 Футбол Балотелли оказался вне заявки на матч с «Ромой»
13:17 Теннис Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку
13:04 Фигурное катание Илья Авербух: Россия – лидер в женском одиночном катании
12:53 Хоккей Стали известны претенденты на приз лучшего вратаря НХЛ после четверти сезона
12:50 Футбол Бенжамин Хенрикс: Отправляемся в Бордо с единственной целью – победить
12:44 Футбол «Арсенал» и «Краснодар» не выявили победителя в матче молодежных команд
12:38 Футбол Леонарду Жардим: Головин испытывает небольшую усталость после сборной
12:26 Футбол Александр Бубнов: К началу ноября новый тренерский штаб «Спартака» улучшил настроение команды
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array