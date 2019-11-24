Артуро Видаль: На моем теле есть еще местечко для татуировки в честь победы в Лиге чемпионов

Загрузка...

Этот 32-летний чилийский полузащитник восемь раз подряд (!) становился чемпионом в национальных чемпионатах – Италии, Германии и Испании. За эти же восемь последних лет выиграл в Европе восемь различных Кубков. А в этом сезоне уверен, выиграет, наконец, вместе с «Барселоной» и Лигу чемпионов.

ПОСМОТРЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТО МЕССИ ВЫТВОРЯЕТ НА ТРЕНИРОВКАХ!

– Чего только вы ни выиграли за карьеру! Не хватает только Лиги чемпионов…

– Однажды играл в финале (в «Ювентусе» против «Барселоны», 1:3 в 2015-м – прим. ред.), в полуфиналах… – Все время чего-то не хватало: или не везло, или судьи ошибались, в прошлом году не настроились… Но в этом, уверен, все получится. Я играю в лучшей команде мира. Мы просто обязаны выиграть Лигу. Конечно, «Барселона» в любом турнире нацелена только на победу, но больше всего думаем о Лиге чемпионов, об этом говорим и спорим. Я лично считаю, все решит физическое состояние. На классе можно выиграть чемпионат, но в Лиге чемпионов физика играет огромную роль. –

– В прошлом году обыграли в полуфинале дома «Ливерпуль» 3:0, казалось, уже в финале, но умудрились проиграть второй матч 0:4. Но все уже забыто?

– Нет, такое не забывается. До сих пор зло берет. Сам не могу понять, что произошло. – Конечно, слишком много наделали ошибок, и не настроились по настоящему, концентрации не хватило. В прошлом году турнир получился сногсшибательный, – некоторые результаты были совершенно нелогичны. Но футбол непредсказуем... Я постоянно говорю: на поле надо биться не на жизнь, а на смерть, играть до последней секунды, только так.

– Без проблем в прошлом году влились в «Барселону»?

– Я вообще-то по жизни не такой, каким кажусь на поле. Я – веселый, общительный, открытый. Поэтому, где бы ни играл, особых проблем с адаптацией не возникало. Но вот на поле я не меняюсь. Могу напихать, накричать, но это от того, что хочется помочь партнерам. Поэтому в команде меня уважают. Футбол – это война. И я всегда выкладываюсь по полной. Потому, что думаю о болельщиках – они приехали, выложили свои кровные, чтобы посмотреть на нас. И если ты не халтуришь на поле, к тебе будет и уважение, и любовь. А я никогда не халтурю.

– В игровом плане какие различия между «Юве», «Баварией» и «Барселоной»?

– В «Юве» было много тактики и физики. «Бавария» – это контроль мяча и прорывы по флангам.«Барса» – это «тики-така», потому что соперник часто защищается всей командой, надо найти какую-то лазейку, взломать оборону, внести сумятицу. И хотя я люблю играть поближе к воротам соперника, когда теряем мяч, бегу как сумасшедший, назад, чтобы его немедленно вернуть. Но в принципе, если ты классный опытный игрок, сможешь освоиться в любой команде. Конечно, сначала присматривался, как играют ребята, по каким схемам, смотрел видео – старался врубиться, что такое «Барселона». В этой команде есть одна изюминка, это – Лео (Месси). Все зависит от него, это инопланетянин, которые решил поиграть с людьми. Любой, кто хоть немножко петрит в футболе, скажет, что Лео – лучший футболист в истории. Но вы то видите только матчи, посмотрели бы, что он вытворяет на тренировках!

ЭТО Я НАУЧИЛ ПОГБА, КАК ИГРАТЬ ОПОРНИКА

– Как вам новичок Антуан Гризманн?

– Отличный футболист. Мгновенно принимает решения, умница и к тому же с прекрасным голевым чутьем. Когда они сыграются, соединят свои таланты – Лео, Луис (Суарес), Дембеле и Гризманн – это будет бомба!

– Часто говорят, что Гризманн в душе – латиноамериканец…

– Это точно! Антуан здорово похож на нас. Все время в движении, отрабатывает в обороне, успевает везде. Отличное приобретение «Барсы». К тому же любит мате (парагвайский чай), реггетон (музыкальный стиль, популярный в Южной и Центральной Америке) – настоящий латино! (Смеется.)

– Что скажете об Усмане Дембеле? Его часто критикуют за поведение…

– Начнем с того, что Усман – безумно талантлив. Ему надо только немножко поднабраться опыта, и тогда он станет одним из лидеров «Барсы» и сборной Франции. Да, ему нужно повзрослеть. Научиться лучше понимать свой организм, правильно готовиться, чтобы поменьше получать травм. В футболе, если хочешь стать лучшим, надо, чтобы ни делал – просыпаясь, ложась спать, принимая пищу все время думать о футболе. И никогда не останавливаться на достигнутом. Футбол развивается так стремительно, что приходится постоянно что-то придумывать новенькое, чем еще удивить соперника. Надо постоянно учиться. Только за счет таланта ничего не добиться. Думаю, Усман сам поймет, где надо еще прибавить в работе.

– Вы все это говорите ему?

– Конечно, мы часто с ним разговариваем. Хороший пацан. Целеустремленный. Но пришел ведь в «Барсу» в 20 лет, совсем зеленым. Усман должен определиться, что он хочет от жизни, должен понять, в какой команде играет и с какими людьми. Но вижу, он меняется. Надо продолжать в том же духе, не останавливаться.

– Есть еще игрок, кроме Месси, который чем-то поразил вас?

– Рибери. Это тоже настоящий терминатор. В «Баварии» у нас сразу установился тесный контакт, он мне как брат. Классный чувак, а какой футболист! Скорость, прорывы, удары... Исключительный футболист а во время матчей на удивление спокойный, хладнокровный. Хотя не всем это видно. Ведь – трудно оставаться спокойным, когда тебя постоянно лупят по ногам… Очень рад, что он сейчас в «Фиорентине», устроит там фурор. Он до сих пор неудержим. Итальянцы держат его втроем, двое с Франком не справятся.

– Вы были свидетелями, как выстрелили Поль Погба в «Юве» и Кингсли Коман в «Баварии» ...

– А это ведь я научил Пола всем премудростям игры опорника! (Смеется.) Показал, как чисто отобрать мяч из-за спины соперника, как делать подкаты. Он стремился все время играть на максимальных оборотах, а я учил, когда надо делать паузу, когда ускориться. Всегда он в отличном настроении, всегда внимательно слушал. Что касается Комана, это прежде всего реактивная скорость. Он мог разогнаться до 200 км/час за несколько секунд! Как и Дембеле, должен набраться опыта, чтобы травм было поменьше. Когда созреет, будет забивать голы пачками, станет первоклассным футболистом. –

– А из тренеров, с кем пришлось поработать, кого выделите?

– Антонио Конте (с ним работал в «Юве» в 2011-14 годах) сыграл большую роль в моей карьере. Он в бытность игроком был немного похож на меня, от него я много набрался – не только, как играть в обороне, но и как атаковать. Именно благодаря ему, я начал много забивать. В плане тактики – это глыба! Поражал еще его боевой настрой. Посчастливилось мне поработать и с Анчелотти, Сампаоли, Аллегри, Гвардиолой ... Пеп многому меня научил (в «Баварии» в 2015-16 годах). У него свой взгляд на футбол, прекрасный педагог, комбинационная игра в его понимании – все должно быть четко, просто и стремительно. –

– А что скажете о Марсело Бьелсе? Вы ведь работали с ним в сборной Чили в 2007-11 годах…

– Сказать, что Бьелса чему-то меня научил… Нет. Он хороший, знающий тренер, но его всегда как-то много... – Да он на меня никогда особо и не рассчитывал…

ТОЛЬКО В АКАДЕМИИ «КОЛО-КОЛО» Я НАЧАЛ НОРМАЛЬНО ПИТАТЬСЯ

– Как и многие другие латиноамериканские игроки, которые играли и в чемпионате мира, и в Кубке Америки, Кубке конфедераций, вы как-то тяжело вкатывались в чемпионат. Слишком много матчей за сезон?

– В своей карьере я почти никогда толком не отдыхал летом. Просто ужас какой-то! График просто нереальный. Да, в сборной Чили у меня были незабываемые матчи, но усталость накапливается, и в какой-то момент происходит спад. Это нормально. Мы же не роботы. С таким количеством матчей в сборной, со всеми этими перелетами, представляете, какие приходится выдерживать физические и психические нагрузки! Организм просто не выдерживает. Один полет в Чили – это почти 20 часов. А если матч на Севере Южной Америки, прибавляйте еще десять часов. Я уж не говорю про разницу во времени. Матчи – один за другим, один за другим. Поэтому для нас так важно хорошенько отдохнуть, привести в порядок организм – не двужильные ведь. И в будущем эта проблема будет еще острее. У меня есть личный тренер по физподготовке, много с ним работаю. Он посоветовал мне иногда спать в кислородной камере. После каждой тренировки я провожу в ней два часа: смотрю фильмы, сплю... Там организм восстанавливается гораздо быстрее.

– В современном футболе наметилась еще одна тенденция – молодые игроки как-то очень быстро превращаются в звезд…

– Да, это тенденция, потому что клубы покупают игроков все моложе и моложе. Ребятам сложно. С одной стороны все так здорово, ты знаменит, но может и крыша съехать. И тут многое зависит от окружения – должен быть рядом кто-то, кто опустит парня на землю, если у него начнется звездняк. И еще надо уметь общаться в социальных сетях, где есть люди, смысл жизни которых в поливании кого-то грязью. У меня-то в этом плане нет проблем, читаю все, что пишут. Хотя были в свое время и сложные моменты (в 2015-м в Чили попал в скандальную историю, когда в пьяном виде устроил ДТП). Но все это меня только закалило.

– Узнаете себя в нынешних двадцатилетних футболистах?

– Нет, я мечтал о другом. Ведь в детстве я не имел ничего, вообще ничего! Кроме любви, которой был окружен дома. Я мечтал только о том, чтобы вытащить семью из нищеты. Когда мне было восемь лет, отец ушел от нас, мы остались одни: мама, братья, сестры и я (в семье было шесть детей). Речь шла о выживании. Каждый день мама занималась уборкой в пяти домах. Если у меня и был кумир, то не футболист, а именно она. Мама показывала, как надо работать, как жертвовать собой. Она настоящий боец по жизни, обязан ей всем. Я ушел из дома в 12 лет, чтобы помочь семье. Дома элементарно не хватало пищи, мне надо было найти какое-то место, чтобы не загнуться от голода. И только в академии «Коло-Коло» я начал нормально питаться. И даже сегодня, каждое утро я просыпаюсь с мыслью, как бы эта счастливая жизнь не закончилась.

МОЯ ПРИЧЕСКА ДОЛЖНА НАВОДИТЬ СТРАХ НА СОПЕРНИКА

– У вас одна из самых неординарных причесок среди футболистов. Откуда этот гребень?

– Такая прическа у меня с 2007-го – с юношеского чемпионата мира. Я тогда вспомнил одного немецкого игрока (Кристиана Циге на ЧМ-2002) с таким же гребешком, это было прикольно. Такая прическа мне казалась очень воинственной, которая должна сама по себе наводить страх на соперников. Вот и захотел сделать себе что-то в этом роде. Приобрел такой имидж – игрока, от которого ничего хорошего не жди. Пока играю, не изменю прическу. А потом – видно будет. (Смеется)

– Думаете, это работает? Действительно наводите страх на соперников своим видом?

– Да, это работает. А если даже не действует на соперника, нахожу другие способы запугать…

– Еще недавно, у вас был рейтинг одного из лучших полузащитников мира.

– Лично я считаю, что с того времени, как пришел в «Ювентус» (в 2011 году) и поныне остаюсь лучшим полузащитником мира. Никто на поле не делает того, что делаю я.

– Правда, что после каждой победы в каком-либо турнире вы делаете себе новую татуировку?

– Да, татуировки я начал делать в Италии, и смотрите, сколько их уже – больше 30! Но есть еще свободное местечко – вот – здесь. (Показывает пальцем слева от пупка). Это для Лиги чемпионов.