Серхио Агуэро: Если хочешь забить – лучше об этом не думать - Советский спорт
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25 ноября 2019 11:30ФутболТуманов Дмитрий

Серхио Агуэро: Если хочешь забить – лучше об этом не думать

Нападающий «Манчестер Сити» дал большое интервью изданию France Football.

France Football встретился с этим аргентинским нападающим «Манчестер Сити» накануне их матча с «Ливерпулем», Серхио был настроен оптимистически, но его команда через несколько дней проиграет 1:3 и теперь отстает от лидера аж на девять очков! Однако, без всякого сомнения, как сказал Агуэро, «турнир очень долгий, мало ли что еще может произойти»…

НЕКОТОРЫЕ ГОЛЫ НЕОЖИДАННЫ ДЛЯ МЕНЯ САМОГО

– Вы в курсе, что вот-вот побьете рекорд, установленный одним французом?
– (Пытается сообразить). Ммм ... Тьерри Анри, что ли? В Лиге чемпионов?

– Нет, в премьер-лиге…
– Ах, да! Кажется, мне не хватает нескольких голов, чтобы его обойти… Ну, так сколько же?

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– Он – лучший бомбардир иностранец (175 голов – прим. ред.), вы отстаете от него на два гола. А до Энди Коула (третье место в общем списке легионеров и местных) – 14. Догоните?
– Приятно, что я могу обойти такого великого игрока как Анри. Постараюсь сделать это как можно быстрее. Но все-таки главное, чтобы футбол был в радость. Я приехал в Европу в 18 лет (летом 2006-го – в «Атлетико» Мадрид), а сейчас мне уже 31… Года просто летят! Времени осталось не так много, надо использовать его по максимуму.

– Предполагали ли вы восемь лет назад, когда переехали в Англию, что так все здесь сложится удачно?
– Нет, ни о чем таком не думал, просто хотел играть в свой футбол. Но начал забивать, и постепенно я стал здесь знаменитым. Так что, когда закончу, останусь в истории английского футбола – в этом списке бомбардиров.

– Забить – это для вас самоцель?
– Нет, хотя забивать всегда приятно. Но начинал ведь я не нападающим. И только в Англии меня поставили в центр нападения, и постепенно пришел навык. Забить кровь из носа – так вопрос не стоит. Будешь думать об этом – точно не забьешь. Вообще, вредно на чем-то зацикливаться. Стараюсь не терять головы, оставаться при любых раскладах предельно хладнокровным, потому что знаю, на той позиции, что у меня сейчас, рано или поздно голевой момент возникнет. Еще раз, если хочешь забить, лучше об этом не думать.

– В «Манчестер Сити» вы забиваете в среднем по 20 голов за сезон в премьер-лиге. В чем секрет успеха?
– Нужна стабильность из сезона в сезон. Не снижать планку, ставить перед собой только максимальные задачи – в матчах и турнирах. Тогда будешь всегда в тонусе, и все будет получаться само по себе. Если я много забиваю – только потому, что стараюсь не думать о статистике.

– В одном интервью France Football защитник «Вэст Хэма» Исса Диоп сказал: «Агуэро способен любой момент превратить в голевой».
– (Улыбается). Часто, на принятие решения остается меньше секунды. И, признаюсь, некоторые голы неожиданны даже для меня самого. Как-то так получается само собой. Так было и в детском футболе, можно сказать, это одно из моих козырных качеств. Может быть, такой везунчик. Но забиваю, а как – не суть важно.

ДЛЯ НАС САМИХ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ СТАЛА СЮРПРИЗОМ

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– Что произошло однажды на 94-й минуте и в каком матче?
– На этой минуте я забил «Куинз Парк Рейнджерс» («золотой» гол, 13 мая 2012 года). Перед матчем у всех был мандраж, ведь победа делала нас чемпионами страны, опыта таких игр ни у кого не было. Большая часть моих партнеров до того вечера вообще ничего не выиграли в карьере. Очень нервный матч получился, расслабились только на 94-й минуте – когда я забил.

– Этот гол открыл новую страницу в истории «Манчестер Сити»?
– Согласен. Если бы мы не стали чемпионами в этот вечер…(Долгая пауза) это был бы настоящий удар. Все тогда было в наших руках, играли дома, и если бы не получилось, возможно, и следующие матчи пошли наперекосяк. Воспоминание об этой неудаче было бы как заноза. Но, к счастью, мы победили, и началась новая эра в истории клуба: отныне все последующие сезоны мы боролись только за золото. Когда я появился в «Сити», команда только что выиграла Кубок Англии (в 2011-м), думаю, эта победа стала первой ласточкой, о нас заговорили, и потом из следующих восьми чемпионатов, мы выиграли четыре.

– Команда до вашего прихода не выигрывала чемпионат сорок три года!
– Я принял приглашение, потому что мне нравилась премьер-лига и чтобы играть в Лиге чемпионов. Рисковал. Сложное решение было. Никогда не предполагал, что так удачно сложится первый сезон в «Манчестер Сити», что мы станем чемпионами, а я забью «золотой» гол. Если честно, в том году для нас самих победа в чемпионата стала приятным сюрпризом. Задача была зацепиться за зону Лиги чемпионов, выглядеть достойно в матчах против «Манчестер Юнайтед», они были главным нашим раздражителем.

– Да, ваш выбор в пользу «Манчестер Сити» тогда казался довольно странным, ведь была куча других предложений…
– Я знал, что не останусь в мадридском «Атлетико». Нужна была команда, которая подходила бы под мой стиль. Я не спешил с выбором. «Сити» проявила инициативу, мне позвонил тренер Роберто Манчини. В команде были и мои соотечественники аргентинцы: (Карлос) Тевес и (Пабло) Сабалета. И я решил ехать. Думаю, не прогадал! (Улыбается.)

– Действительно, в те времена сделать ставку на «Сити» – было рискованное решение.
– Но я быстро адаптировался в команде, ребята помогли, мне доверяли и я начал забивать один гол за другим… В сумме набралось 23 в чемпионате (и 30 во всех турнирах), я стал чемпионом Англии, для первого сезона – выше крыши!

– Не прогадали…
– Прямо скажу, мне было здесь изначально очень комфортно, попал в приятную компанию. Клуб всячески помогает футболистам вообще по жизни. Есть специальный человек, который фиксирует все наши пожелания и следит за их выполнением. Чтобы никакие проблемы не забивали нам головы. Клуб все делает для этого. Изменился подход вообще во всем, не только собственной в футболе.

– А в чем же еще, могли бы конкретнее?
– К примеру, построили этот спортивный комплекс, в котором мы сейчас находимся (Академию Футбола). Как к нам здесь относятся, так и мы стараемся отблагодарить своей игрой и клуб и, особенно, болельщиков. Наш единственный способ ответить людям взаимностью – это показывать хороший футбол один раз в неделю, когда они приходят на стадион.

ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО-ТО ЛОКТЯ…

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– Чего не хватает команде для того, чтобы выиграть, наконец, Лигу чемпионов?
– Каждый раз совсем малость. В прошлом сезоне нас выбили в полуфинале («Тоттенхэм» – 0:1, 4:3), потому что судья разглядел положение вне игры. Вылетели из-за какого-то локтя, который был выставлен дальше положенного (Это был локоть самого Агуэро, он получил мяч в штрафной, переправил его Стерлингу, тот забил пятый гол, но судья отменил его). Но еще не вечер. Вообще в этих двух матчах – дома и в гостях – происходят неожиданные вещи. Большую роль играет просто удача, но в этом сезоне попытаемся, наконец, с божьей помощью выиграть Лигу.

– Вы с Давидом Силвой сейчас два старожила команды. На особом счету в «Сити»?
– Не очень-то мне нравится быть на каком-то особом счету… Но что правда то правда – уже немало лет с Давидом в этой команде, можно сказать, ее ветераны. Но я стараюсь оставаться таким же, как когда только пришел сюда, даже в общении с молодняком. Очень важно, чтобы ребята не зажимались, чувствовали себя уверенно и спокойно. Стараемся лишний раз их не грузить.

– В матче против «Саутгемптона» в Кубке Лиги (3:1, 29 октября) вы вышли с капитанской повязкой. Приятная обязанность?
– Не только в том мачте был капитаном, но, если честно, чувствую себя не совсем в своей тарелке в такой роли. Хотя приятно, конечно. Стараюсь быть примером на поле.

ЕСЛИ ПЕП УЙДЕТ, КОМАНДА БУДЕТ ИГРАТЬ В ТОМ ЖЕ КЛЮЧЕ

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– Вы работали с Манчини, (2009-2013), с Пеллегрини (2013-2016) и теперь с Пепом Гвардиолой. У каждого свои особенности. Какие?
– Все тренеры, которых я знал еще с детского футбола – каждый имел свой тренерский почерк. А мы – игроки – должны проводить их идеи в жизнь. С Манчини мы играли то по системе 4-4-2, то 4-3-1-2, то 4-5-1. С Мануэлем (Пеллегрини) в основном – 4-4-2. А когда появился Пеп, перешли к 4-3-3. Но иногда играем и более атакующий вариант с тремя защитниками.

– Что еще можете сказать?
– Команда все время прибавляла – сначала с Манчини, потом с Мануэлем. Становилась все боевитее, ведь приходили классные игроки. А когда состав достиг определенного уровня, решили пригласить Пепа. Он еще в «Барсе» начал продвигать свою идею – когда комбинации начинаются от своих ворот. В такой же футбол играем и мы сейчас – результаты налицо. Самое главное, если даже когда-то Пеп уйдет, команда будет играть в том же ключе. Не стали ведь менять стиль и «Барса» с «Баварией» после ухода Гвардиолы. Этот же стиль объединяет и все команды нашей Академии.

– Какие у вас отношения с Гвардиолой?
– Нормальные. Общаемся довольно много. Сразу нашли общий язык, говорим все начистоту. Я понимаю его, он – меня. Когда ставит в состав, стараюсь изо всех сил, потому что знаю, на лавке сидит Габриэл Жезус – классный нападающий, которому только дай выйти – обязательно забьет. Поэтому для Пепа, очевидно, большая головная боль, определить, кто же из нас выйдет в основе.

– Когда пришел Гвардиола, он отнюдь не гарантировал вам место в основе?
– Ситуация была не из легких, ведь он пришел со своей футбольной концепцией, а мы до него играли совсем в другой футбол. Но постепенно я начал просекать, что он от нас хочет. Он всегда максималист. И я стараюсь на 100% оправдать его доверие.

– Вам пришлось в некотором роде переучиваться, как это было и с Анри, когда он пришел в «Барсу» (в 2007-м)?
– Да, мне пришлось учиться другому футболу, играть более нацелено на ворота, большей частью в штрафной соперника. Раньше я был таким свободным художником – играю, где хочу. У Пепа все роли расписаны, каждый должен четко выполнять определенную работу. Моя задача – быть на острие атаки. Первый год было непривычно. Когда в команде в январе (2017-го) появился Габриэл (Жезус), Пеп сделал на него ставку. Но я не опускал руки, продолжал пахать на тренировках, и, когда Габриэл получил травму (перелом плюсневой кости), меня вернули в основу. И заиграл уже по-новому.

ДЛЯ МЕНЯ МЕССИ ВСЕГДА ЛУЧШИЙ

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– Раньше главным дерби в премьер-лиге был матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Сейчас это «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Английский вариант испанского «класико»?
– Может быть, для телевидения это и «класико», для нас же главное дерби – матч против «Юнайтед». Да, «Ливерпуль» всегда был принципиальным соперником, но когда я приехал в Англию, за золото мы бились с «МЮ». Сначала, для жителей Манчестера было как-то непривычно, что в городе появилась еще одна классная команда. Но в спортивном плане последние четыре года «Ливерпуль» – наш главный соперник, единственная команда в чемпионате, которая способна вставлять нам палки в колеса. Они давно уже не выигрывали чемпионат (последний раз это случилось в 1990-м), в прошлом сезоне им чуть не повезло, так что сейчас настроены очень решительно. И ведь опережают нас.

– Что скажете о прошлогодних матчах с «Ливерпулем»?
– Трудно пришлось. Они так здорово шли, что другого выхода не оставалось, как только побеждать (во втором домашнем матче – 2:1, первый закончился вничью – 0:0). Весь сезон шли вровень.

– Они сейчас лидируют…
– Но турнир очень долгий, мало ли что еще может произойти. Главное, не отпускать их далеко, не давать расслабляться. Понимаем, что на «Энфилде» трудно будет победить, в последний раз «Сити» это удалось очень давно (3 мая 2003-го благодаря дублю Николя Анелька – 2:1), но попытаемся («Ливерпуль» победил-таки 3:1).

– Что скажете про атакующее трио «Ливерпуля» Мане – Салах – Фирмино?
– Все трое очень… динамичные. Прут постоянно вперед. От них можно ждать чего угодно, ни на минуту нельзя расслабляться. Очень сыгранные, ведь постоянно играют в таком сочетании. Три года, считай, тренер никогда никого из них не меняет во время матчей. Ребята уверены в себе, понимают друг друга с полуслова, как и куда сделать передачу, куда открыться…

– Все трое – кандидаты на «Золотой мяч». Впрочем, как и вы с вашим приятелем Лионелем Месси… Кто ваш фаворит?
– Им был и остается – Лео. Конечно, здорово, что я среди номинантов, но Лео – лучший. Всегда рад за него, когда он получает «Золотой мяч».

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