Главные звезды сборной – Черчесов, Черышев и Дзюба. Оценки по итогам отбора - Советский спорт
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20 ноября 2019 18:10ФутболЗибрак Артем

Главные звезды сборной – Черчесов, Черышев и Дзюба. Оценки по итогам отбора

Подводим итоги квалификационного раунда чемпионата Европы для сборной России в оценках игрокам и тренерскому штабу во главе с Черчесовым. А заодно пытаемся разглядеть заявку на финальный раунд.

Легкой прогулкой по Сан-Марино сборная России на мажорной ноте завершила отборочный этап к Евро-2020. Настало время подвести итоги пройденному пути и уже сейчас прикинуть, с кем Станислав Черчесов отправится покорять вершины следующим летом.

8,0

Артем Дзюба (10 матчей, 9 голов и 5 передач) – вероятность попадания в заявку сборной на Евро-2020 95%/в основной состав 80%

Денис Черышев (5 матчей, 5 голов и 3 передачи) – 95%/ 80%

Лидеры российской сборной. Полузащитник «Валенсии» из-за преследующих его травм принял участие только в половине матчей, но умудрился стать в сборной вторым по количеству голов и третьим по количеству результативных передач. Особенно здорово провел стартовый отрезок, приняв участие в первых четырех голах команды Черчесова. Забил Бельгии и стал главным героем гостевых матчей с Казахстаном и Кипром. В домашнем матче против бельгийцев его нам очень не хватало.

Дзюба стал вообще лучшим бомбардиром национальной команды в году, но больше половины результативных действий сделал в двух матчах – дома с Сан-Марино и на Кипре. С одной стороны, был душой команды и до последнего тура боролся за звание лучшего бомбардира отборочного цикла, а с другой – не смог проявить себя в статусных матчах с бельгийцами и в момент максимальной мотивации апатично простоял в штрафной Сан-Марино все 90 минут.

Сборная России слишком зависима от своего голеодора – в этом году ей удалось забить более одного мяча всего в одной игре, в которой Дзюбе не удалось отличиться, да и то случилось это в матче против абсолютного аутсайдера в заключительном туре.

7,5

Федор Кудряшов (9 матчей, 1 гол и 1 передача) – 95%/60%

Александр Головин (8 матчей, 2 гола и 4 передачи) – 95%/80%

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Головин и Кудряшов были первым выбором Черчесова на своих позициях и в целом его не повели. Играли в каждом матче, когда были здоровы. Левый защитник лучший отрезок провел в июне – забил дебютный матч за сборную в ворота Сан-Марино и помог Алексею Ионову пробить неуступчивых киприотов.

Полузащитник «Монако» был в команде главным диспетчером и исполнителем стандартов. Самоотверженно бился под флагом сборной, несмотря на неидеальную форму и проблемы в клубе. Лучший отрезок провел в сентябре – подал тот самый угловой на 89-й минуте матче с Казахстаном, который принес нам важнейшую победу, и поучаствовал в разгроме Шотландии.

Тем не менее, нельзя не учитывать, что две трети результативных действий Головина пришлись на два эти матча, а также тот факт, что он был удален за две желтые карточки в Бельгии. А из его ударов мимо ворот можно составить яркий пятиминутный видеоролик.

7,0

Георгий Джикия (10 матчей, 1 гол) – 95%/90%

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Магомед Оздоев (9 матчей, 2 гола и 1 передача) – 90%/70%

Марио Фернандес (8 матчей, 1 гол) – 95%/80%

Также безальтернативно основные игроки на своих позициях. Армеец провел отборочный цикл невыдающимся образом, но играл в команде большую роль, ниже определенного уровня не опускался и забил важнейший мяч Казахстану в самой концовке.

Зенитовец стал главным открытием в 2019 году, а спартаковец – главным оплотом обороны, забившим в ворота Сан-Марино дебютный мяч в футболке национальной сборной. Кроме неудачных матчей с Бельгией, предъявить ему особо нечего.

6,5

Гилерме (9 матчей, -8 голов) – 90%/50%

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Алексей Ионов (9 матчей, 2 гола и 1 передача) – 80%/60%

Андрей Семенов (8 матчей) – 90%/85%

Ильзат Ахметов (7 матчей) – 60%/10%

Юрий Жирков (5 матчей) – 70%/25%

Дмитрий Баринов (4 матча) – 70%/35%

Антон Миранчук (4 матча, 1 гол и 1 передача) – 60%/20%

Далер Кузяев (4 матча, 1 гол, 2 передачи) – 60%/15%

Зелимхан Бакаев (3 матча) – 50%/15%

Федор Смолов (2 матча, 2 гола) – 75%/5%

Очень обширная группа футболистов. Кто-то, как Гилерме, Ионов и Семенов, почти всегда были в старте. Кто-то, как Жирков, Кузяев и Антон Миранчук, приходили на помощь партнерам, когда выпадал кто-то из основы. Баринов и Бакаев проявили себя на старте нового сезона и появились в сборной во второй половине года (оба пришлись ко двору), а Смолов почти весь год просидел на лавке и провел на поле всего 43 минуты. Даже успел за это время дважды забить, но оба раза в ворота Сан-Марино.

За исключением Жиркова, Гилерме, Смолова и Ионова, все футболисты еще молоды и способны развиваться. Хочется верить, что они не показали всего, на что способны. Юрий же смотрелся довольно прилично, особенно с учетом возраста, но дважды попал под бельгийский каток, что заметно снизило его оценку. Его партнер по «Зениту» Кузяев хорошо сыграл в ноябрьских матчах – усилил игру после выхода на замену в матче с Бельгией и забил свой дебютный мяч в ворота Сан-Марино.

6,0

Роман Зобнин (6 матчей) – 80%/50%

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Алексей Миранчук (5 матчей, 1 гол и 1 передача) – 70%/20%

Николай Комличенко (3 матча, 1 гол) – 70%/5%

Сергей Петров (3 матча, 1 гол и 2 передачи) – 40%/10%

Максим Беляев (1 матч) – 40%/10%

Антон Шунин (1 матч) – 40%/5%

Юрий Газинский (1 матч) – 20%/5%

В данном разделе представлены в основном те, кто играл практически незаметную роль в сборной. Исключением стали Зобнин и Алексей Миранчук. Спартаковец провел шесть матчей, но пал жертвой игровых проблем «Спартака» и в целом ничем не запомнился. «Железнодорожник» вхолостую отбегал четыре матча и только в заключительном туре смог оформить первые результативные действия.

Газинский выбыл летом из-за травмы, а Петров и Комличенко действовали на подхвате. В матче с Сан-Марино оба забили свои первые голы в сборной. Но Петров при этом поучаствовал в провальной игре с Бельгией, а Комличенко провел на поле за весь год всего 38 минут.

Беляев и Шунин впервые появились на поле в полутоварищеской игре с Сан-Марино и практически не имели работы. Тем не менее, отыграли по полному матчу и формально заслужили свою «шестерку».

5,5

Кирилл Набабкин (1 матч) – 5%/5%

Принял участие только в неудачном матче в Брюсселе. Вернуться осенью ему помешала тяжелая травма, восстановление от которой он продолжает по сей день.

БЕЗ ОЦЕНКИ

Федор Чалов (2 матча) – 30%/5%

Вячеслав Караваев (1 матч) – 40%/5%

Александр Ерохин (1 матч) – 30%/5%

Владислав Игнатьев (1 матч) – 15%/5%

Никто из этих игроков не провел на поле более 52 минут и не сумел за отведенное время себя проявить. Ерохин большую часть времени лечил болячки и пытался набрать форму, Игнатьев проиграл борьбу Фернандесу, а Караваев начал вызываться только осенью. Чалов же на клубном уровне был хорош только весной, поэтому появлялся на поле лишь в марте, после чего сконцентрировался на выступлениях за молодежку.

ВЫЗЫВАЛИСЬ, НО НЕ ИГРАЛИ

Андрей Лунев (8 матчей в запасе) – 30%/5%

Сослан Джанаев (6 матчей в запасе) – 40%/10%

Роман Нойштедтер (4 матча в запасе) – 45%/10%

Дмитрий Чистяков (4 матча в запасе) – 30%/5%

Евгений Чернов (2 матча в запасе) – 15%/5%

Георгий Щенников (2 матча в запасе) – 15%/5%

Александр Соболев (1 матч в запасе) – 30%/5%

Руслан Камболов (1 матч в запасе) – 10%/5%

Резиуан Мирзов (1 матч в запасе) – 5%/5%

Павел Могилевец (1 матч в запасе) – 5%/5%

Даниил Фомин (1 матч в запасе) – 5%/5%

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Станислав Черчесов – 8,5

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Главная звезда сборной России – ее тренер. Был последователен в выборе игроков, постепенно внедряя новичков, и умело жонглировал составом. Уверенно прошел отбор на Евро-2020, поддержал высокий уровень поддержки национальной команды и оградил ее от скандалов. Атмосфера в сборной разряженная, но рабочая. Из недостатков отметим два слабых матча против Бельгии и неприятные слухи вокруг его «агентской» деятельности.

КОГО ЕЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ЕВРО-2020

Игорь Акинфеев – 30%/30%

Иван Обляков – 20%/5%

Магомед-Шапи Сулейманов – 20%/5%

Матвей Сафонов – 20%/5%

Александр Максименко – 20%/5%

Игорь Смольников – 10%/5%

Алан Дзагоев – 5%/5%

Олег Шатов – 5%/5%

В данном списке две категории футболистов – игроки молодежки, у которой до сентября следующего года не будет официальных матчей, и ветераны сборной, по разным причинам переставшие получать в нее вызов.

Из первой группы не исключено, что на Евро-2020 третьим вратарем поедут молодые и уже проявившие себя в РПЛ Сафонов или Максименко. Шансы Сулейманова и Облякова во многом будут зависеть от того, как они проявят себя в оставшейся части чемпионата.

То же касается Смольникова и Шатова. Оба ранее вызывались в сборную, но сейчас больше сконцентрированы на том, чтобы отвоевать место в основе «Зенита». Дзагоев должен был стать основным на ЧМ-2018, но последние два года почти полностью провел в лазарете. Перед ним стоит еще более сложная задача – вернуться на прежний уровень.

Единственный, кто, безусловно, заслуживает не просто вызова в сборную прямо сейчас, но и места в ее основе, это Акинфеев. Но он сам не жаждет этого возвращения, ссылаясь на больное колено. Во многом перспективы сборной России на чемпионате Европы будут зависеть от того, удастся ли нам всей страной уговорить армейца снова встать под флаг национальной команды.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЕВРО-2020 (при схеме 4-2-3-1)

Вратарь – Гилерме (50%)

Правый защитник – Фернандес (80%)

Центральные защитники – Джикия (90%), Семенов (85%)

Левый защитник – Кудряшов (60%)

Опорные полузащитники – Оздоев (70%), Зобнин (50%)

Правый полузащитник – Ионов (60%)

Атакующий полузащитник – Головин (80%)

Левый полузащитник – Черышев (80%)

Нападающий – Дзюба (80%)

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