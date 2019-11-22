Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур - Советский спорт
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22 ноября 2019 12:17ФутболБезъязычный Алексей

Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур

«Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ.

НАПРОСИТСЯ ЛИ ТЕДЕСКО НА РОКОВУЮ ЖЕЛТУЮ?

Первый после перерыва на матчи сборных тур РПЛ лишен яркой афиши, но может существенно повлиять на центральный поединок следующей недели «Зенит» - «Спартак». Красно-белым в воскресенье играть с «Уралом» - и в Екатеринбурге они рискуют… лишиться своего главного тренера Доменико Тедеско перед визитом в Питер.

Напомним, в первых пяти матчах в России немец итальянского происхождения умудрился получить три (!) желтые карточки. Четвертая будет означать его дисквалификацию - и нет гарантий, что Тедеско на сей раз избежит наказания. Его эмоции почему-то действуют на российских судей как красная тряпка на быка. Так почему бы и смоленскому арбитру Николаю Волошину (в 10 матчах РПЛ-2019/20 он вынес 40 предупреждений) не продолжить «традицию»?

Да, в этом случае сразу пойдут разговоры о завуалированной помощи «Зениту». Ведь без эмоций своего нового тренера «Спартак» - уже не совсем «Спартак». Но вряд ли этот аргумент остановит Волошина, если появится повод достать из кармашка роковую для Тедеско желтую. А сдержаться тому в Екатеринбурге будет непросто. «Урал» Дмитрия Парфенова регулярно доставляет красно-белым проблемы.

В первом круге екатеринбуржцы увезли три очка с «Открытие Арены». А в последних шести очных встречах нанесли «Спартаку» четыре (!) поражения. Между прочим, именно Парфенова многие считали основным кандидатом на место Олега Кононова, пока того не сменил Тедеско. Чем не интрига?

КАК ОТРЕАГИРУЕТ ДЗЮБА НА САН-МАРИНО?

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Форвард «Зенита» пережил во вторник в городке Серравалле не самые приятные эмоции. Во-первых, ему так и не удалось поразить ворота «карлика», а ведь был отличный шанс стать лучшим бомбардиром отборочного цикла Евро-2020! Во-вторых, на Дзюбу с трибун обрушились нерадивые фанаты, спевшие про капитана сборной России нецензурную песенку. РФС пообещал найти и наказать хулиганов, но Артему-то от этого не легче.

В четверг лидер атак «Зенита» пропустил тренировку «по личным причинам», как выразился главный тренер питерцев Сергей Семак. В общем, Дзюбу явно вывели из равновесия - и насколько быстро он преодолеет «последствия Сан-Марино», выяснится в субботу в Казани. «Рубину», кстати, лучший форвард страны не забивал уже два года. Хотя, до этого за три матча набрал 6 (3+3) очков по системе «гол плюс пас». Как-то будет на этот раз?

ПОЙДЕТ ЛИ БЕРЕЗОВСКИЙ ПО СТОПАМ ПЕРВУШИНА?

Исполняющие обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушина по-прежнему имеет абсолютные показатели в РПЛ. Сменив Александра Григоряна, он одержал с клубом-дебютантом элитного дивизиона три победы в трех матчах - над «Уфой», «Сочи» и «Ростовом». В воскресенье в роли «и. о.» дебютирует уже Роман Березовский, который подменил в другом клубе-дебютанте РПЛ - из Сочи - уволенного на этой неделе Александра Точилина.

Начинать Березовскому, как и Первушину, предстоит против «Уфы». Хорошая примета? Проверим. На бумаге шансы сочинцев уж точно не ниже, чем были у «Тамбова» сразу после увольнения Григоряна. И игроков сборной России в их рядах больше, чем у уфимцев, - Федор Кудряшов и Сослан Джанаев против Даниила Фомина.

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