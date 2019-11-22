Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 17-го тура РПЛ

В семнадцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
23 ноября
11.30 (мск)
Оренбург - Ахмат (комментаторы - Моссаковский, Пойда)
16.30 (мск)
Динамо - Ростов (комментаторы - Черданцев, Журавель)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
22 ноября
19.30 (мск)
Тамбов - Локомотив (комментаторы - Арустамян, Зигаев)
23 ноября
14.00 (мск)
Рубин - Зенит (комментаторы - Кривохарченко, Жичкин)
24 ноября
11.30 (мск)
Уфа - Сочи (комменаторы - Аксенов, Кочешев)
14.00 (мск)
Урал - Спартак (комментаторы - Шнякин, Аболин)
16.30 (мск)
Арсенал - Краснодар (комментаторы - Нагучев, Шмельков)
19.00 (мск)
ЦСКА - Крылья Советов (комментаторы - Генич, Трушечкин)