Видео всех голов 17-го тура РПЛ

«Тамбов» - «Локомотив» - 2:3
Голы: Обухов, 39; Костюков, 47 - Крыховяк, 29; 55; Ойеволе, 33 (автогол).
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