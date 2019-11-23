Видео всех голов 17-го тура РПЛ - Советский спорт
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23 ноября 2019 11:37Футбол

Видео всех голов 17-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 17-го тура чемпионата России.

«Тамбов» - «Локомотив» - 2:3

Голы: Обухов, 39; Костюков, 47 - Крыховяк, 29; 55; Ойеволе, 33 (автогол).

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