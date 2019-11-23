Дзюба ответил на оскорбления. Нападающий принес победу «Зениту» в Казани - Советский спорт
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23 ноября 2019 16:11ФутболМощенко Захар

Дзюба ответил на оскорбления. Нападающий принес победу «Зениту» в Казани

Форвард петербургской команды и сборной России почти 80 минут матча в Казани был в тени, но в нужный момент забил победный мяч – правда, по всей вероятности, из офсайда.

КАЗАНЬ ПРОТИВ «ЗЕНИТА: ПЯТИГРАДУСНЫЙ МОРОЗ И ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ

Два месяца назад петербуржцы и казанцы встречались в матче первого круга на берегах Невы, и хозяевам тогда хватило одного тайма, чтобы учинить сопернику разгром, забив пять мячей. Правда, «Рубину» удалось продержаться всю первую половину встречи, создав иллюзию возможности завоевания хотя бы одного очка в гостях у чемпиона страны. Однако «Зениту» не понадобилось даже присутствие на поле Сердара Азмуна, чтобы наколотить бывшему клубу иранца целую авоську мячей.

Не забил в том сентябрьском поединке и Артем Дзюба – прямо как в недавнем отборочном матче за российскую сборную в Сан-Марино, где тоже в ворота соперника влетели пять мячей. Разница в том, что против «Рубина» Артему вполне хватило двух результативных передач, тогда как за национальную команду он очень хотел отличиться три-четыре раза, чтобы за счёт «карликового» соперника поправить свои дела в споре бомбардиров отборочного цикла к Евро-2020.

Забить Сан-Марино у Дзюбы не получилось, но еще больший психологический удар нанесли ему псевдоболельщики российской сборной, распевавшие на трибуне стадиона в Серравалле унизительные для форварда «Зенита» песни. Всем известно, что Артём за словом в карман не полезет, чтобы найти адекватный ответ любому оппоненту, но в данном случае было интересно понять, как скандальная ситуация в игре за сборную скажется на настроении Дзюбы в матче за клуб.

«Рубин» принял лидера чемпионата не только в антураже старого доброго Центрального стадиона («Казань Арена», как известно, потеряна для большого футбола до весны) и при ощутимом пятиградусном морозе, но и с новой тактической схемой. Команда Романа Шаронова и Эдуардо Докампо в нынешнем сезоне постоянно использовала расстановку 4-1-4-1, но теперь было решено укрепить оборону тремя центральными защитниками. Возможно, сыграл свою роль статус соперника, а скорее всего, тренерский штаб попросту был поставлен перед необходимостью выпустить больше игроков оборонительного плана, поскольку из-за дисквалификаций казанцы лишились сразу трех атакующих футболистов – Александра Зуева, Александра Ташаева и Зурико Давиташвили.

При этом стоит отметить, что в трио центральных защитников «рубиновых» нашлось место Егору Сорокину. Кандидат в сборную России в начале сезона почти не играл, ходили даже слухи, что не все гладко в его отношениях с руководством клуба и тренерским штабом. Однако сейчас 24-летний уроженец Петербурга регулярно выходит на поле и вполне может лелеять надежды сыграть за национальную команду на Евро-2020.

АЗМУН ВСПОМНИЛ, КАК ЗАБИВАЛ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ

Впрочем, лучшая рекомендация для центрального защитника при отборе в сборную – отсутствие (или минимум) пропущенных мячей. Сорокину же с партнерами по оборонительной линии «Рубина» недолго удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Уже на восьмой минуте гости провели быструю атаку, в которой случились две возможности сделать острую передачу. В первом случае она не прошла, но мяч оказался у Далера Кузяева. Последовал пас под удар Азмуну, и нападающий сделал то, что несколько лет назад регулярно исполнял на этом стадионе в форме казанского клуба.

Быстрый гол создал «Зениту» максимально комфортные условия даже при пятиградусном морозе. Сине-бело-голубые не стали отдавать сопернику мяч, но при этом сами больше предпочитали использовать быстрые атаки с ходу, чем долгий позиционный розыгрыш на чужой половине. Игроки «Рубина» пытались прессингом за центральной линией вернуть себе мяч, но чаще нарывались на выпады гостей.

При этом Дзюба по большей части держался в тени. Артем часто смещался на фланг, старался подыгрывать партнерам, а поскольку «Зенит» намного чаще разыгрывал комбинации низом, без верховых забросов, то и особой нужды выигрывать дуэли на втором этаже у форварда не было.

Зато приличную активность на правом фланге развил Вячеслав Караваев. Недавний дебютант сборной России создал два опасных момента у ворот Юрия Дюпина. Сначала защитник гостей пробил под перекладину после розыгрыша углового, а затем сделал такой нечаянно коварный навес от своей бровки, что мяч едва не опустился в дальний угол ворот. В обоих эпизодах голкиперу «Рубина» удалось отстоять свои ворота.

Сразу после перерыва на поле наблюдалась удивительная картина: вроде бы отыгрываться нужно было хозяевам, а мяч постоянно находился возле их ворот. И не просто находился – «Зенит» принялся атаковать с каким-то небывалым энтузиазмом. Видимо, от Сергея Семака в раздевалке поступило указание обезопасить себя от шального ответного гола. И уже на 51-й минуте Себастьян Дриусси мог забить второй мяч, получив короткий пас от Азмуна на углу вратарской, но Дюпин сделал первый по-настоящему впечатляющий сэйв в этом матче.

ДЗЮБА ДОГНАЛ ШОМУРОДОВА И СОБОЛЕВА

Взбодрился после этого и «Рубин». Атаки стал поддерживать даже центральный защитник Филип Уремович, причем вовсе не при розыгрыше «стандарта», а в позиционном нападении. Поучаствовав в незамысловатой перепасовке возле чужой штрафной, хорват даже нанес неплохой удар низом – второй в створ ворот у хозяев в этой встрече. Михаил Кержаков наверняка был благодарен, что ему дали немножко разогреться в пробирающий до костей мороз.

Проведя отчасти вынужденную замену (получившего повреждение правого защитника Олега Данченко заменил Хвича Кварацхелия), казанцы вернулись к привычной расстановке с четырьмя защитниками и четырехзвенной шеренгой полузащитников под единственным форвардом. И с этого момента игра наконец-то обрела статус полноценного футбольного матча, в котором счастье в атаке ищут обе команды.

Очередное подключение центрального защитника – на сей раз Сорокина – едва не привело к ответному голу: Егор прокрался вдоль лицевой линии и остро прострелил в центр штрафной, откуда последовал чуть неточный удар Беки Микелтадзе. А буквально в следующей атаке «Рубин» все-таки забил. Вячеслав Подберезкин справа точно навесил на голову Игоря Коновалова, у которого вместо удара получилась скидка на Евгения Маркова. Нападающий находился примерно на одной линии с Браниславом Ивановичем, но лайнсмен флажок не поднял, поэтому немного корявый удар казанца в дальний угол стал голевым.

Игра, как принято в таких случаях говорить, окончательно вскрылась. «Зенит» мог снова выйти вперед, но Кузяев после дриблинга и паса Азмуна пробил выше ворот. Пару раз гости могли убежать в перспективные контратаки, но их тормозили еще на центральной линии уверенные действия защитников «Рубина».

На протяжении без малого 80 минут Дзюба практически ничем не влиял на ход этого поединка – и одного-единственного момента Артему хватило, чтобы забить победный мяч. Правда, при видеоповторе было отчетливо видно, что передача Караваева нашла нападающего в положении вне игры. Но свою часть эпизода Дзюба отыграл по максимуму: принял мяч, ложным замахом убрал защитника и точно пробил в нижний угол. Пятиматчевая серия нападающего без голов осталась в прошлом, а десятый мяч в чемпионате позволил Артему догнать Элдора Шомуродова и Александра Соболева в гонке бомбардиров РПЛ.

А вот догнать «Зенит», добывший очередную победу, пока не получается ни у кого. Отрыв питерцев от победившего накануне «Локомотива» в пять очков после этого тура сохранился.

РПЛ. 17-й тур

«Рубин» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)
Голы: Азмун (Кузяев), 8 – 0:1. Марков (Иг.Коновалов), 66 – 1:1. Дзюба (Караваев), 79 – 1:2
«Рубин»: Дюпин – Данченко (Кварацхелия, 59), К.Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков (В.Денисов, 78) – Иг.Коновалов –Подберезкин (к), Могилевец, Микелтадзе – Марков (Кьяртанссон, 82)
«Зенит»: Кержаков – Караваев, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Кузяев, Оздоев, Дриусси (Сутормин, 75) – Дзюба, Азмун (Ерохин, 87)
Предупреждения: Данченко, 51. Сорокин, 61. Иг.Коновалов, 82 – Дриусси, 53. Караваев, 62
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
23 ноября. Казань. Стадион «Центральный»

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