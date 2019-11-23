Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова» с сомнительного пенальти

ВОРОНИНА ПРИГЛАСИЛИ НА УДАЧУ?

Паузу на игры сборных футболисты обеих команд провели с пользой, набравшись в основном положительных эмоций. Голкипер бело-голубых Антон Шунин, например, наконец-то провел официальный матч за российскую сборную, ничего не пропустив в поединке с Сан-Марино, а нападающий ростовчан Элдор Шомуродов не обошелся без забитых мячей за национальную команду Узбекистана в отборочных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Кроме того, динамовец Роман Евгеньев и игрок желто-синих Даниил Глебов поучаствовали в двух победных встречах российской молодежки – против Латвии и Сербии.

Обоим молодым игрокам нашлось место в стартовых составах их клубов в очной встрече на арене в Петровском парке. Евгеньев стал напарником Владимира Рыкова в центре обороны москвичей, при том что на сей раз тактическая схема команды предусматривала лишь четырех защитников. Наставник «Динамо» Кирилл Новиков решил отказаться от схемы с тремя столпами в центре обороны, и Константин Рауш на сей раз выдвинулся по левому флангу из задней линии в среднюю. Тем более что в последних матчах до паузы в чемпионате русский немец был необычайно активен и полезен именно в атакующих действиях.

Что касается Глебова, он чаще всего является альтернативным кандидатом на позицию основного опорного полузащитника Матиасу Норманну. Однако в поединке с «Динамо» в стартовом составе оказались оба – скорее всего, по причине отсутствия из-за травмы Романа Еременко.

После возвращения на реконструированный родной стадион в Петровском парке сотрудники динамовского клуба по-прежнему стараются каждому домашнему матчу придать окраску праздничного события, «запечь» в нем какую-то свою изюминку. На сей раз в роли рояля в кустах оказался специально приглашенный на игру Андрей Воронин. С украинским нападающим связаны самые успешные годы в новейшей истории бело-голубых, когда команда завоевывала путевку в Лигу Европы. Видимо, в «Динамо» решили, что символическим ударом по мячу перед началом встречи Воронин переадресует нынешнему поколению игроков команды ту самую еврокубковую удачу…

ТРЕТИЙ «РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ФОЛ» ЧЕРНОВА

Хотя дебютный отрезок матча ни на что подобное даже не намекал. Игра развивалась ни шатко ни валко, но первую серьезную ошибку допустили именно хозяева. Себастьян Шиманьски, решив выйти из обороны в атаку через центральную зону, попал под жесткий, но абсолютно чистый подкат Глебова, затем мяч подхватил Хорен Байрамян, быстро отдал пас на левый фланг Алексею Ионову, который нацеленно прострелил на набегавшего Ивелина Попова. Капитан ростовчан без помех точно пробил под не успевавшим перекрыть мячу путь в ворота Шуниным.

Забитый мяч игру определенно освежил, но коренным образом на ее ход не повлиял. Ни одна из команд преимуществом по-прежнему не владела, но в атаках соперники использовали разные варианты. Динамовцы больше времени проводили в позиционном нападении, ростовчане бежали в контрвыпады. Однажды после углового у своих ворот Ионов вырвался на оперативный простор опять же по левому флангу и сделал передачу на поддержавшего быстрый прорыв Шомуродова. Элдор отличным маневром опередил Владимира Рыкова и успел ударом с левой ноги довести атаку до завершения, но попал точно в Шунина.

Отыграться бело-голубым помог случай. После очередного «стандарта» в штрафной площади желто-синих возникла толчея и суета, в которой Евгений Чернов неосторожно заехал по ахиллу своему коллеге из стана соперника Заурбеку Плиеву. Удар был настолько сильным и болезненным, что вскоре Плиева пришлось заменить. Но главное, что «Динамо» получило право пробить пенальти – и этим шансом сравнять счет Максимилиан Филипп распорядился хладнокровно и на все сто процентов.

В перерыве подоспела любопытная статистическая информация: в нынешнем чемпионате Чернов допустил уже третий фол, приведший к 11-метровому в ворота «Ростова». Может быть, по этой причине левого защитника дончан перестал вызывать в сборную Станислав Черчесов?

Что касается позиции левого защитника у москвичей, после замены Плиева в эту зону с противоположной бровки переместился универсал Григорий Морозов, уступив правый фланг вышедшему со скамейки Сергею Паршивлюку. Возможно, по этой причине и наставник гостей Валерий Карпин поменял местами своих вингеров – чтобы Ионову слева было сподручнее напрягать своими рывками уже не такого скоростного Паршивлюка.

НУЖЕН ЛИ НАМ ТАКОЙ VAR ?

Ростовчане во втором тайме получили мощный мотивирующий фактор: теперь они атаковали на ворота, за которыми висел огромный баннер, где на желтом фоне синими буквами было написано «Forza RSM!». Понятно, что болельщики с берегов Дона по-прежнему хранят в своих сердцах память от «Ростсельмаше», шумевшем в элитном российском дивизионе в конце 90-х – начале 2000-х годов. Но и для нынешнего «Ростова» такая поддержка болельщиков должна была послужить источником вдохновения.

Вскоре счет в матче сравнялся и по вынужденным заменам. Глебов, получивший жесткий удар по ноге, хромая ушел в раздевалку, а на поле появился Бахтиер Зайнутдинов. Замена была явно с акцентом на усиление игры «Ростова» в атаке: Зайнутдинов нередко забивает за сборную Казахстана, что, кстати, сделал и в только что завершившейся паузе в РПЛ.

Впрочем, и динамовцы не желали довольствоваться ничьей. Сильвестр Игбун, продавив оборону гостей справа, прострелил в штрафную, где без опеки остался Рыков. Однако Рауш решил бить сам со своей рабочей левой ноги – и отправил мяч мимо цели. Москвичи вообще больше старались развивать быстрые атаки именно через правый фланг, словно выбрав именно такой способ нейтрализации активности соперника на этой бровке.

Третья за матч замена из-за повреждения – не такой уж редкий случай, но для динамовцев это была уже вторая потеря в линии обороны: не смог продолжить игру Евгеньев, и вместо него на поле появился Тони Шуньич. И ведь игру нельзя было назвать чересчур жесткой или грубой – вероятно, сказалась морозная погода, увеличивающая риск получения травмы.

Лишь в самой концовке Кирилл Новиков получил возможность сделать замену на усиление атаки, выпустив Клинтона Нжи вместо Игбуна. За пять минут до конца основного времени после столкновения Филиппа и Норманна, высоковато задравшего ногу в борьбе с немцем, нашлась работа и для работавшей на матче системы VAR. Арбитру Василию Казарцеву пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы назначить пенальти, со стороны выглядевший более чем сомнительным. Похоже, это был тот случай, когда VAR не помог главному арбитру, а наоборот все испортил…

Хорошо, что у «Ростова» была возможность отыграть несправедливо пропущенный мяч: на седьмой добавленной минуте Паршивлюк на линии штрафной нарушил правила, и пенальти был назначен уже в динамовские ворота. Ионов мог восстановить справедливость и закончить встречу закономерной ничьей, но не смог с «точки» переиграть Шунина.

Поражение отцепило «Ростов» от группы лидеров, а «Динамо» после этой победы скакнуло с 12-го места на седьмое, догнав «Спартак».

РПЛ. 17-й тур

«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

Голы: Попов (Ионов), 13 – 0:1. Филипп, 33 – с пенальти – 1:1. Филипп, 90 – с пенальти – 2:1

Нереализованный пенальти: Ионов, 90+9 (вратарь)

«Динамо»: Шунин (к) – Морозов, Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), З.Плиев (Паршивлюк, 38) – Нойштедтер, Юсупов – С.Шиманьски, Филипп, Рауш – Игбун (Нжи, 81)

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59) – Ионов, Попов (к), Байрамян (Долгов, 90) – Шомуродов

Предупреждения: С.Шиманьски, 60. Нойштедтер, 90+5. Прашивлюк, 90+7 – Хаджикадунич, 2

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

23 ноября. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 11 569 зрителей