«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу - Советский спорт
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24 ноября 2019 16:00ФутболЗибрак Артем

«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу

Первый матч Тедеско за пределами Москвы завершился нулевой ничьей.

У «Урала» свой Сергей Карякин

С тех пор, как Дмитрий Парфенов возглавил «Урал», екатеринбуржцы превратились едва ли не в самого неудобного соперника для «Спартака». В пяти последних очных встречах уральцы одержали три победы при одной ничьей, выбив красно-белых в полуфинале Кубка России.

На сей раз продолжить бить москвичей им было сложно из-за потерь сразу двоих лидеров в средней линии. Из тройки Николай ДимитровЭрик БикфалвиОтман Эль-Кабир выбыли двое последних. Креативные задачи легли на плечи болгарина, которому по мере сил помогали Михал Кухарчик и переведенный из опорной зоны Андрей Егорычев, а его позицию занял ветеран команды Артем Фидлер.

У «Спартака» при Доменико Тедеско начал утверждаться основной состав. В оборону после травмы вернулся в тройку центральных Илья Кутепов, Роман Зобнин занял позицию на правом фланге, Алекс Крал, Наиль Умяров и Зелимхан Бакаев составили тройку в полузащите. Пожалуй, относительно неожиданным можно назвать лишь появление растерявшего форму Андре Шюррле, составившего пару в нападении Джордану Ларссону.

Начало матчу первым ударом по мячу положил известный екатеринбуржец, любитель скоростей победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин. Как известно, его полный тезка шахматист Карякин – известный болельщик «Спартака».

Заводила Крал

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Хозяева начали игру активнее, но боялись приближаться к штрафной Александра Максименко и пытались пробить его издали. Спартаковцы же поначалу словно примерзли к газону (градусник в день матч показывал минус четыре градуса), изучая действия соперников. Выход из обороны им давался не без труда. Футболисты в первые минуты словно запутались в хитрой модели Тедеско. То Крал опускался на линию с защитниками, то Зобнин оставался ждать мяч справа, то не знал куда себя деть Кутепов.

Тем не менее, уже к 15-й минуте гости адаптировались к морозной погоде. Особенно хорош был Крал. Он здорово действовал в середине поля и создал для партнеров два хороших момента. Причем, оба с правого фланга. Сначала, оказавшись в окружении у боковой линии, он технично пробросил мяч меж двух оппонентов, прорвался к лицевой и опасно прострелил на прибежавшего в штрафную Айртона, но бразилец не смог подстроиться под передачу. В другом эпизоде чех красиво перебросил мяч через Михаила Меркулова, но вновь слишком сильно прострелил в центр – теперь к нему не успел Шюррле.

В нынешней ртутной модели игры «Спартака» позиции игроков в атаке не закрепляются на постоянной основе. Справа появлялись и Бакаев, и Шюррле, и Зобнин. Последний имел отличный момент после мягкого заброса Умярова, но пробил на удивление неудачно.

В целом, первый тайм прошел под контролем красно-белых. Они больше и качественнее владели мячом, чаще добирались до штрафной соперника и били по воротам. Но само качество этих ударов оставляло желать лучшего. Так, Ларссон в концовке запустил мяч в небеса из выгодной позиции, а Шюррле не смог переправить мяч в ворота с двух метров. Как следствие, имея почти двукратное преимущество по попыткам, в створ гости попали так же редко, как и уральцы: 7 (2) – 4 (2).

Били, бьем, будем бить

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Перерыв пошел хозяевам на пользу. Во втором тайме мяч у них держался пусть и без обострений, но все же лучше. Да и в обороне команда стала действовать надежнее. Стало все отчетливее прорисовываться то, что было заметно и в первой половине встречи – Умяров и Шюррле провели слабый матч.

Немец вообще разочаровал в который раз подряд. Плохо цеплялся за мяч, медленно двигался, совершал технические ошибки и принимал неверные решения, постоянно замедляя игру в атаке. А Наиль совершил два серьезных фола подряд и обрел желтую карточку. Оба по истечении часа игры уступили места на поле Гусу Тилу и Эсекьелю Понсе. Впрочем, в игру они и не попали и выступили не лучше своих предшественников.

Парфенов ответил заменой Димитрова на Андрея Панюкова и переходом на игру в два нападающих. Уральцы еще качественнее стали держать мяч, заставив спартаковцев больше проводить в обороне. Красно-белым невольно пришлось перейти на контратакующую игру, но четкости розыгрыша мяча на скорости им не хватает. Прорывы зачастую разбивались вдалеке от штрафной Ярослава Годзюра.

А последние 15 минут «шмели» вообще провели с тремя форвардами – Парфенов бросил в бой против «Спартака» его воспитанника Павла Погребняка. Решение интересное. Уральцы сместили игровой баланс в сторону атаки, но все же рисковали нарваться на быстрый ответ. Однако гости своим шансом наказать соперника не воспользовались.

Во втором тайме «Спартак» бил даже чаще, чем до перерыва, но, в отличие от первого тайма, почти все попытки пробить Годзюра пришлись из-за пределов штрафной. С той же точностью, что и ранее. Хотя пару раз было по-настоящему опасно, например, когда мимо «девятки» мяч просвистел после удара Крала. В сумме за 90 минут москвичи пробили 21 раз, а в створ попали только в шести случаях.

Как следствие, первый матч Тедеско в России за пределами столицы (до сих пор все пять матчей прошли в Москве) завершился нулевой ничьей. «Спартак» набрал 22 очка и остался на шестой позиции, а «Урал» продлил серию без побед до четырех матчей и с 20 очками укрепился (по крайней мере временно) в первой восьмерке.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков. Меркулов, Аугустыняк, Фидлер, Кухарчик (Бавин, 85), Егорычев (Погребняк, 77), Димитров (Панюков, 69), Ильин

«Спартак»: Максименко, Жиго, Кутепов, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 63), Айртон, З. Бакаев, Шюррле (Понсе, 66), Ларссон (Мирзов, 84)

Предупреждения: Ильин, 59 – Умяров, 58

Судья: Волошин (Смоленск)

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