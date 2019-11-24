Лучший период в карьере Петрова. Забил, отдал и принес «Краснодару» победу - Советский спорт
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24 ноября 2019 18:30ФутболЗибрак Артем

Лучший период в карьере Петрова. Забил, отдал и принес «Краснодару» победу

В тяжелейшем матче в Туле «Краснодар» прервал четырехматчевую серию в РПЛ без побед. «Канониры» не заслуживали поражения, но разбазарили массу моментов.

Возвращение Вандерсона и Газинского

К очной встречи соперники подошли в неоптимальной форме – туляки и краснодарцы на двоих в последних четырех турах одержали всего одну победу. К стартовому свистку с учетом матчей 17-го тура «канониры» оказались в турнирной таблице девятыми, а «быки» пятыми, в девяти очках от лидирующего «Зенита».

Сюрпризов наставники друг другу не приготовили. Туляки, как ожидалось, на матч с фаворитом вышли играть в пять защитников, а у гостей в старте оказались все здоровые футболисты – Дмитрий Скопинцев, Вандерсон и Юрий Газинский совсем недавно восстановились после травм, а Ари, Кристофер Олссон и Урош Спайич пропускали матч из-за дисквалификаций. Разве что отметим выход в основе Даниила Уткина вместо Руслана Камболова. В нынешнем розыгрыше РПЛ 20-летний полузащитник только в четвертый раз появился с первых минут.

Петров продолжает феерить

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Кстати, Вандерсона Мураду Мусаеву пришлось бросить в бой неожиданно рано. Не прошло и 15 минут, как Ману Фернандеш дернул мышцу и был вынужден уступить бразильцу место на левом фланге атаки. К счастью для «быков», к тому моменту они уже вели в счете. Окрыленный первым голом за сборную России Сергей Петров подключился к атаке и ассистировал Тони де Вильене. Голландцу повезло – рикошет от защитника после его удара не позволил новому спасителю «Арсенала» вытащить мяч из угла.

Петров не остановился на достигнутом и к середине тайма отличился сам. В обоих случаях «канониры» провалились в опорной зоне. Если в первом случае Петров из этой зоны вывел на удар Вильену, то во втором россиянин выиграл подбор после неудачного выноса защитниками мяча и сам пробил в дальний угол.

До поры до времени «Краснодар» владел инициативой, а туляки отвечали контратаками. В одной из них Евгений Луценко убежал по левому флангу и зряче прострелил в штрафную, а прервавший передачу Йон Фьолусон угодил в собственную штангу. Однако минут за пять до свистка на перерыв игра в корне изменилась. «Оружейники» забрали мяч и как-то даже слишком легко раскачали оборону гостей. Сначала Сергей Ткачев классной подачей нашел в штрафной голову Луценко, а затем дважды убойно бил сам, но Матвей Сафонов выручил партнеров.

На перерыв футболисты обеих команд уходили в смятении. Гости реализовали даже больше моментов, чем создали, тогда как хозяева активностью в концовке заслуживали даже больше одного гола. Но счет на табло был в пользу «Краснодара».

Игнатьев «исполнил» Баджо

Краснодарцы как будто не услышали свистка арбитра на второй тайм и мыслями остались в раздевалке. Александр Мартынович и Фьолусон в простой ситуации отправили Игоря Горбатенко один на один с Сафоновым, но исландец вовремя пришел в себя и догнал полузащитника. Тем не менее, следующие несколько минут «быки» больше думали о том, как отбиться, чем о попытках провести контратаку.

А на 56-й минуте Маркус Берг почувствовал дискомфорт и попросил замену. Вместо него на поле вышел Газинский. В последний раз за «Краснодар» в официальном матче он играл еще в прошлом сезоне – 26 мая. Будем надеяться на то, что ему удастся быстро вернуть былые кондиции. На чемпионате Европы он очень пригодится нашей сборной.

Не лучший матч выдал Иван Игнатьев, не так часто получающий возможность выйти с первых минут. Вроде форвард был активен, но освободиться от опеки ему не удавалось. Стоило же ему улучить возможность, он воспользовался ею не лучшим образом. Вандерсон и Вильена развили контратаку на левом фланге и вывели Игнатьева один на один с Егором Шамовым. Нападающий пробросил мяч мимо вратаря и был им сбит, но заработанный пенальти сам и загубил, запустив мяч над перекладиной а’ля Роберто Баджо в финале ЧМ-1994.

Этот момент вдохновил хозяев. Они не только много владели мячом, но и с участием пяти-шести человек встречали соперника на его половине поля. Краснодарцам стало еще сложнее выходить из обороны, и они периодически стали сваливаться на длинные передачи вперед. Впрочем, им хватало мастерства и сыгранности, чтобы снизить количество потерь к минимуму. В одном из эпизодов Петров вывалился под углом один на один с Шамовым, но вместо удара прострелил в центр, позволив защитникам подстраховать вратаря.

Игорь Черевченко по ходу второго тайма выпустил двух крайних атакующих хавбеков Даниила Лесового и Александра Ломовицкого, но дожать противника не сумел. Минут за 10 до финального свистка у туляков закончились силы. Атаки они проводили скорее по инерции, уже без выдумки и свежести мысли. Сил хватало в основном на дальние удары. Они неизменно получались опасными, но все же немного неточными. Мусаев едва не поседел, и все же «Краснодар» устоял.

Таким образом, краснодарцы в тяжелейшей игре прервали четырехматчевую серию без побед в РПЛ и обошли в турнирной таблице «Ростов» (и как минимум на пару часов ЦСКА). «Арсеналу» же не удалось воспользоваться осечкой «Спартака» в Екатеринбурге и догнать его в турнирной таблице.

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2 (0:2)

Голы: Луценко, 43 – Вильена, 7; Петров, 25

Нереализованный пенальти: Игнатьев, 63 (мимо)

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Денисов (Лесовой, 66), Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Луценко

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин, Вильена, Сулейманов (Стоцкий, 78), Фернандеш (Вандерсон, 15), Игнатьев, Берг (Газинский, 57)

Предупреждения: Альварес, 24. Шамов, 62. Григалава, 90+4 – Мартынович, 16. Берг, 26. Уткин, 61. Вильена, 67. Игнатьев, 90+2

Судья: Васильев (Ижевск)

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