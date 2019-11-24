«Картонный Гончаренко» ЦСКА не помог – выручила «пушка Николы»

Загрузка...

ПАС ЧАЛОВУ ОТ… МАМЫ

Дисквалификации и еще раз дисквалификации – именно этот фактор вышел на первый план при подготовке армейцев и самарцев к очному поединку. ЦСКА на один матч остался без главного тренера: Виктор Гончаренко был отлучен от непосредственного руководства командой у бровки после нашумевшего инцидента в поединке предыдущего тура в Сочи, где прозвучала уже ставшая мемом фраза про «лицо попроще» в адрес арбитра. Таким образом, управлять командой во встрече с «Крыльями» пришлось Сергею Овчинникову, который, как известно, не пользуется особым расположением у радикальных фанатов красно-синих.

Волжане же приехали в гости к одному из лидеров чемпионата без двух игроков, удаленных в поединке с другим столичным клубом – «Спартаком». Максима Карпова в оборонительной линии гостей заменил бывший армеец Никита Чернов. А в опорной зоне вместо Срджана Мияйловича появился экс-спартаковец Артем Тимофеев.

Кроме того, вернувшийся к полноценному руководству командой после своей дисквалификации Миодраг Божович вообще поменял тактическую схему, отказавшись от варианта с тремя центральными защитниками. Появление в стартовом составе Деяна Радоньича и Раду Гынсаря позволило самарцам использовать расстановку 4-4-2, где сербский атакующий игрок составил дуэт форвардов с Александром Соболевым, а молдавский хавбек расположился на левом фланге.

У армейцев схема была вполне привычной для последних матчей – с тремя защитниками, двумя опорниками, тройкой атакующих полузащитников и тандемом Арнор Сигурдссон – Федор Чалов в передней линии.

Кстати, самый первый пас – еще до начала встречи – форвард молодежной сборной России в этот вечер получил… от своей мамы. ЦСКА в честь Дня матери не только призвал болельщиков команды прийти на стадион со своими родительницами, но и пригласил на игру самых близких людей своих футболистов. А Наталье Чаловой было предоставлено право нанести символический удар по мячу перед стартовым свистком.

Первый удар по мячу в день матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить 😍🔴🔵 #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/6iE5vbAPGy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019

«ВИКТОР МИХАЛЫЧ» НА ФАНАТСКОЙ ТРИБУНЕ

К ее сыну Федору в последние дни было приковано особое внимание: все-таки не каждый день к нападающему российского клуба проявляет предметный интерес лондонский «Челси». Речь вроде бы даже идет о том, что Чалов может перебраться в один из топ-клубов АПЛ уже нынешней зимой, а сумма сделка может составить 30 миллионов евро. Если так оно и случится, то менеджеров армейского клуба стоит в очередной раз похвалить за расчетливость и умение взять паузу: ведь летом Чалов мог перейти в «Кристал Пэлас» за куда меньшие деньги.

Еще одна интрига встречи ЦСКА с «Крыльями» заключалась в том, что москвичи в самом первом туре нынешнего чемпионата совершенно по делу проиграли в Самаре (0:2), и с дубля в том поединке начался взлет Соболева на вершину рейтинга бомбардиров. На отметке десять голов лицевой счет Александра заморозился, и теперь было любопытно понаблюдать, сумеет ли 22-летний нападающий прервать свое «молчание» в поединке с одним из фаворитов чемпионата.

Гости действительно начали матч очень активно, и даже создали два подряд неплохих момента. Особенно запомнился розыгрыш углового, когда после подачи и передачи головой последовал удар Чернова также со «второго этажа», но мяч пролетел над перекладиной. Красно-синие ответили своим фирменным давлением и встречным отбором в середине поля с последующим мгновенным переходом в быстрые атаки. Несколько раз Сергею Рыжикову пришлось по-настоящему вступить в игру, а после удара Николы Влашича в противоход – и вовсе выручить свою команду.

В середине первого тайма фанатская трибуна армейцев запестрела десятком наскоро изготовленных баннеров, которые стали фоном для картонной фигуры Гончаренко. «Игорь, подскажи защитникам», «Марио, красавец», «Дивей, повнимательнее», «Мага, диагональ», «Федя, решай», «Сохраняем темп» – эти и другие призывы – пусть и в письменном виде – были обращены к футболистам ЦСКА от «переселившегося» на фанатский сектор наставника команды. А сами фанаты зарядили: «Виктор Михалыч!».

И, конечно же, на переднем плане висело полотнище с самой длинной фразой: «Товарищ судья, лицо попроще сделайте!».

РЕВАНШЕМ И НЕ ПАХЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ВЛАШИЧ

Впрочем, арбитру Владиславу Безбородову до перерыва не было необходимости строить на своей физиономии какие-то неестественные мины: игра шла своим чередом, без ненужной грубости с обеих сторон и намеков на спорные моменты. Тем паче что на подстраховке у судейской бригады была спецкоманда VAR, которую составляли Сергей Карасев и Василий Казарцев.

Едва команды вышли на второй тайм, армейцы вывели на ударную по месту левого инсайда Ивана Облякова – Рыжиков потащил и этот удар низом в дальний угол. В ответной атаке Соболев не удержался на ногах в борьбе с защитниками ЦСКА и сразу же принялся активными жестами в адрес Безбородова доказывать, что это не было попыткой выпросить пенальти. Но «лица попроще» от арбитра самарский форвард не дождался – и увидел перед собой желтую карточку.

Спустя пять минут Соболев едва не призвал на помощь рикошет от защитника красно-синих, чтобы забить 11-й мяч в чемпионате, но Игорь Акинфеев в очередной раз пустил в ход свою легендарную «золотую ногу», отразив сложный мяч. А вскоре у хозяйского фанатского сектора появился еще один повод для оваций: в игру вошел Алан Дзагоев, заменивший Сигурдссона, напоследок проверившего Рыжикова неприятным ударом в касание под перекладину.

Затем на усиление давления в атаке был выпущен на поле Ильзат Ахметов, в предматчевом интервью, опубликованном в программке к игре, говоривший о необходимости взять реванш у «Крыльев» после глупого поражения в Самаре полгода назад.

На поле, между тем, и близко не пахло реваншем, если бы не потрясающей красоты удар Влашича в правую девятку. Для самарцев, которые и не думали ставить у своих ворот никакого автобуса и вполне уверенно проводившие вторую половину встречи, этот пропущенный гол стал настоящим ушатом ледяной воды в морозную погоду.

Добыв совсем не очевидную победу, ЦСКА сохранил позицию в группе преследователей «Зенита».

РПЛ. 17-й тур

ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Влашич (Бистрович), 74

ЦСКА: Акинфеев (к) – Карпов, Дивеев, Магнуссон – Бистрович (Бийол, 81), Обляков – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Ахметов, 68) – Сигурдссон (Дзагоев, 58), Чалов

«Крылья Советов»: Рыжиков (к) – Анюков, Чернов, Бурлак, Полуяхтов – Зиньковский (Кабутов, 81), Гацкан, Тимофеев, Гынсарь (Терехов, 78) – Радоньич, Соболев (Голенков, 84)

Предупреждения: Магнуссон, 65 – Соболев, 48. Гацкан, 56. Радоньич, 86. Терехов, 90+2

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

24 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»