Изгой Дзюба и картонный Гончаренко. Чем запомнился 17-й тур

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ЦИФРЫ ТУРА

4 очка отобрали у «Уфы» исполняющие обязанности главных тренеров, за поражением от «Тамбова» Сергея Первушина последовала ничья с «Сочи» Романа Березовского.

2-й раз в нынешнем сезоне «Урал» не пропустил на своем поле, а за два последних года в Екатеринбурге, помимо «Спартака», не забивал только «Ахмат».

1-й дубль в карьере оформил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который забил в этом сезоне уже 9 голов, хотя до этого никогда не отличался более четырех раз.

ФЛЕШМОБ ТУРА

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Главный тренер ЦСКА пропускал матч с «Крыльями Советов» из-за дисквалификации, но все равно присутствовал на «ВЭБ Арене» – в виде картонной копии, которую принесли на стадион армейские фаны. А еще они вывесили на трибунах фразы Гончаренко, которыми он обычно подбадривает команду у бровки: «Мага, диагональ!», «Марио, красавец!», «Набаба, покажи как надо!» и так далее. Получилось душевно – и ведь помогло. ЦСКА дожал самарцев в самой концовке.

МАМЫ ТУРА

ЦСКА

Игроки армейского клуба с вниманием отнеслись к Дню матери. Первый удар по мячу в матче против «Крыльев» нанесла мама Федора Чалова, в специальные поздравительные майки облачились все участники игры. Болельщикам «Спартака» есть с кого брать пример.

Первый удар по мячу в день матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить 😍🔴🔵 #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/6iE5vbAPGy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019

ИНСТАГРАМ ТУРА

Войцех ЩЕСНЫ

Комментируя видео первого из двух мячей своего товарища по сборной Польши Гжегожа Крыховяка в Саранске, голкипер «Ювентуса» написал: «Всерьез подумываю о том, чтобы переехать в Россию, сменить амплуа и начать бить по воротам с 30 моментов, в расчете на такие ошибки». Отметим, что Крыховяк забил в РПЛ-2019/20 уже восемь голов. В основном – дальними ударами. И зачастую заставая врасплох вратарей соперника. Гол, который комментировал Щесны, точно на совести голкипера «Тамбова» Гиорги Шелии. Впрочем, Крыховяк не остался в долгу у друга и ответил ему в инстаграме, что тому повезло, что его удары не дошли до ворот «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽️🚂 👆 Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak) 22 Ноя 2019 в 11:02 PST

ИЗГОЙ ТУРА

Артем ДЗЮБА

Нет, форвард «Зенита» ничего плохого не сделал. Наоборот: в Казани он принес своей команде победу десятым по счету голом, после игры – подарил футболку юному болельщику… Тем не менее в Екатеринбурге Дзюбу продолжили атаковать фанаты «Спартака». Мы уже слышали нецензурные кричалки в адрес Артема на матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино – Россия. Во время игры с «Уралом» красно-белый сектор устроил новую обструкцию лучшему бомбардиру РПЛ. РФС пообещал передать дело в КДК. Но процесс превращения героя нации в изгоя, очевидно, набирает обороты.

ПРОСМОТР ТУРА

Василий КАЗАРЦЕВ

Арбитр из Санкт-Петербурга назначил три пенальти в матче «Динамо» – «Ростов», причем сразу два в ворота гостей. Перед вторым из этих 11-метровых он обратился к помощи системы VAR. И вот что он сказал коллегам из секретной комнаты при просмотре видеоповтора: «Действие 17-го номера считаю неосторожным. Ребят, спасибо. Назначаю пенальти». Имелся в виду фол Матиаса Норманна. По мнению главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, фиксировать такое нарушение норвежца – «просто смех». Кстати, форвард «Динамо» Максимилиан Филипп, который реализовал спорный 11-метровый, признал, что «в Англии такой точно не поставили бы».

ТЕЛЕФОН ТУРА

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

В первом матче в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Сочи» известный в прошлом голкипер пользовался услугами мобильной связи. В итоге сочинцы увезли ничью из Уфы. А с кем общался Березовский, так и осталось загадкой. Напомним, что на прошлой неделе он сменил Александра Точилина, который продолжит работать в системе клуба.

ПОДВИСШИЕ ТУРА

Владимир ФЕДОТОВ, Роман ШАРОНОВ

Не исключено, еще два тренера не доработают в РПЛ до зимней паузы: Федотова могут уволить из «Оренбурга», Шаронова – из «Рубина». При этом первый вполне может продолжить карьеру в премьер-лиге, если примет предложение, якобы поступившее ему из Сочи. Кстати, руководители оренбургского клуба не высказывают Федотову претензий после драматичного поражения от «Локо». Скорее они разделяют его претензии к арбитрам. И понимают, что «человеку надоело бороться с таким судейством».