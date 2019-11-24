Александр Соболев: У каждого нападающего бывает, когда мячи не идут в ворота - Советский спорт
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24 ноября 2019 22:30ФутболГригорьевская Юлия

Александр Соболев: У каждого нападающего бывает, когда мячи не идут в ворота

Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0).

– Как оцените игру? – вопрос Александру Соболеву.
– Поражение это всегда обидно, сегодня нам чуть-чуть не повезло. В первом тайме могли забить. Хороший момент был во втором тайме, когда был рикошет. У ЦСКА особых моментов не было, хотя подходы имелись. Единственное, этот удар залетел, с которого нам забили.

– Сегодня большую часть матча против вас играл Карпов, самый молодой защитник ЦСКА. Как игралось против него? Показалось, он вас закрыл.
– Молодец. Хороший парень, молодой. Ему доверяют. В борьбе он не уступал. Уже сейчас у него прибавляется уверенность. Думаю, в следующих матчах он будет играть еще лучше.

– У вас пока не получается забивать. С чем связываете свою безголевую серию?
– Я думаю, что у всех такой бывает, когда не можешь забить. В тех матчах, когда не забивал, моментов особых не было. Сегодня пробил во втором тайме, а больше моментов не было. У каждого нападающего бывает, когда мячи не залетают. Обычная ситуация. Надо это пережить, забить и все опять будет нормально.

– Были слухи о интересе к вам со стороны зарубежных клубов. Это не отвлекает?
– Да нет. Я полностью сконцентрирован на «Крыльях Советов».

«У нас тоже мог залететь такой удар»

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– Как удавалось сдержать ЦСКА большую часть матча? – вопрос Антону Зиньковскому.
– Плотно перемещались в обороне, перестраивались. Знали, что так будем играть, отдадим инициативу.

– Мог бы у «Крыльев» залететь такой удар, как залетел от Влашича?
– Думаю, мог бы, но не залетел.

«Отсутствие Гончаренко чувствовалось»

– Как оцените встречу? – вопрос Игорю Дивееву.
– У соперника не было стопроцентных моментов, а нам как всегда не хватает реализации. Но мы выиграли и довольны.

– Но в концовке ЦСКА заставил болельщиков понервничать, потому что было пару моментов у ваших ворот.
– Это с трибун так казалось. Мы все контролировали. Был один момент, когда после моего рикошета Игорь ногами вытащил мяч. Других опасных моментов я не помню.

– Самарцы вас сегодня чем-то удивили?
– Они сегодня молодцы. Играли в свой футбол, постоянно хотели выбежать в контратаки, но мы были готовы к этому, поэтому держали мяч под контролем.

– Чувствовали отсутствие Гончаренко на тренерской скамейке?
– Да, чувствовали. Не хватало его задора и ора. Но второй тренер тоже молодец. Я слышал, что он подсказывал, и Карпов подсказывал.

– Как вам перфоманс болельщиков с цитатами Гончаренко?
– Я особо не видел. Обратил внимание, когда выложили какие-то надписи и все. Был весь в игре.

«Если хотите забить, нужно бить по воротам»

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– Как оцените матч? – вопрос Николе Влашичу.
– Игра получилась трудной. В первом тайме у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Второй тайм так же был тяжелым. Соперники могли забить в нескольких моментах, но забили мы. Очень важно, что мы победили, потому что первую игру в чемпионате мы проиграли как раз «Крыльям».

– Вы забили очень красивый мяч.
– Да, хороший гол получился. Если вы хотите забить, нужно бить по воротам. Я и ударил.

– Будет ли ваш гол лучшим в этом сезоне?
– Я думаю, гол Бистровича «Тамбову» был лучше.

– Как оцениваете шансы ЦСКА в Лиге Европы?
– У нас есть только математические шансы, чтобы выйти в 1/16 финала Мы должны победить с преимуществом в шесть мячей. Это будет очень сложно сделать, но мы будем стараться. Хотим выиграть, чтобы доказать всем, что одно очко – это не то, что мы заслуживаем.

«Мы должны были увезти хотя бы очко из Москвы»

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– Как прошла встреча с бывшими одноклубниками перед игрой? – вопрос Никите Чернову.
– Мы обменялись рукопожатиями, шутками. Ребята что-то рассказали, я рассказал. Все понимали, что после игра настроение не такое радостное. Договорились потом увидеться, поговорить.

– Сергей Рыжиков провел хороший матч. Если бы не он – могло быть больше голов. Согласны?
– Да нет. Вся команда боролась. Стопроцентных моментов даже вспомнить не могу, за исключением пропущенного мяча. Так что все ребята выступали на хорошем уровне, но нам чуть-чуть не повезло. А так очко должны были брать.

– Насколько реален ваш уход из самарского клуба зимой? Ходят слухи, что к вам есть интерес.
– Я очень благодарен «Крыльям», что дают мне практику. Я играю почти все встречи. Не хочу ничего говорить по этому поводу. Просто хочется приносить пользу команде.

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