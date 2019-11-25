Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 10:00Футбол

Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ»

В продаже со вторника свежий номер (№35) самого читаемого спортивного издания страны – «Советский спорт – Футбол». Главный редактор Николай Яременко кратко рассказывает об основных материалах номера.

ЗАБОРИСТЫЙ ФУТБОЛ

В Питере стараются из футбола сделать настоящее качественное шоу. Только как в анекдоте – все время автомат Калашникова получается. Почему от похода на Крестовский не получаешь удовольствия? Личные впечатления после матча сборных Россия – Бельгия.

«ФИЗИКУ» НАДО ИСПРАВЛЯТЬ

Главный тренер сборной Станислав Черчесов подробно и честно рассказывает, что ему не нравится в вызываемых в состав национальной команды игроках и как он предполагает готовиться к Евро-2020. И конечно, есть ответ и на главный вопрос: позовет ли Черчесов Акинфеева?

КТО ВИНОВАТ В СКАНДАЛЕ С ФОРМОЙ?

И не только «кто виноват?», но и другой извечный вопрос русской интеллигенции – «что делать?» Точнее, будут ли ее нам переделывать? Мы собрали все версии от первых лиц. О форме говорят глава РФС Александр Дюков, гендир РФС Александр Алаев (он и вел все переговоры с экипировщиком) и тренер сборной Станислав Черчесов.

РОНАЛДУ: ТЕПЕРЬ Я ИДЕАЛЬНЫЙ!

Совершенно неожиданные откровения о себе и о футболе от Криштиану Роналду. Чем он планирует заниматься после футбола? Почему хотел бы играть только в Лиге чемпионов (и иногда – за сборную)? Правда ли, что Месси в чемпионате без него стало совсем скучно?

БЛАН: У ГВАРДИОЛЫ НАВЯЗЧИВЫЕ ИДЕИ!

Уже при жизни Пеп Гвардиола стал великим. О нем рассуждает в интервью его коллега – бывший тренер сборной Франции Лоран Блан. Почему тренер фанатично предан футболу? Какие футболисты вписываются в его философию, а какие нет? Взгляд коллеги – с неожиданного ракурса.

ЕВРО-2020: ЧТО НАС ЖДЕТ

Подробное изложение всего, что произойдет на жеребьевке в Бухаресте 30 ноября, а также в 12 городах чемпионата в июне – июле будущего года. Все корзины для жеребьевки, даты матчей, сетка плей-офф. Важно! Подробная информация о том, где и как покупать билеты.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В СБОРНОЙ РОССИИ

Традиционная инфографика последней страницы обложки посвящена на этот раз финансовой теме – за что в команде можно попасть на большие деньги. Оказывается, в сборной установлена целая система штрафов. Удержать деньги могут и без согласия игрока из абсолютно любого дохода. Сколько стоит опоздать? Прогулять тренировку? Не приехать на официальное спонсорское мероприятие?

ЕЩЕ МНОГО ФУТБОЛА ДО КОНЦА ГОДА!

Как всегда, на центральном развороте – календарь. И выясняется, что несмотря на месяц, оставшийся до Рождества, а потом и Нового года, футбола у нас много. Тут и два тура чемпионата России, и два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также разнообразные жеребьевки и церемонии.

Полностью скачать весь номер бесплатно в PDF-версии можно ЗДЕСЬ!

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Артуро Видаль: На моем теле есть еще местечко для татуировки в честь победы в Лиге чемпионов Интервью полузащитника «Барселоны» и сборной Чили еженедельнику L’Equipe. 24.11.2019 14:30 Футбол Туманов Дмитрий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:02 Футбол Александр Бубнов: Мало моментов у ЦСКА связываю с мастерством и функциональной подготовкой
10:49 Легкая атлетика Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2022 в полном составе
10:39 Теннис Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
10:38 Футбол Александр Бубнов: Игра «Спартака» стала более сбалансированной
10:29 Футбол Килиан Мбаппе: «Золотой мяч» выиграет Месси
10:18 Футбол Эден Азар: Я точно не забью за «Реал» больше, чем Криштиану
10:16 Хоккей Валерий Ничушкин: Надеюсь, теперь буду забивать чаще
10:08 Футбол Кейсуке Хонда: Игрокам «Витесса» не хватает уверенности, поговорю с ними и Слуцким
09:55 Футбол Нголо Канте: Отказаться от перехода в «ПСЖ» было спортивным решением
09:39 Хоккей «Эдмонтон» победил Аризону, Макдэвид продлил серию с очками до 11 матчей
09:28 Хоккей «Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова передача
09:18 Хоккей Дубль Гиргенсонса принес «Баффало» победу над «Флоридой»
09:08 Пляжный футбол Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
23:55 Теннис Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
23:43 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры
23:14 Футбол Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал
22:47 Фигурное катание Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня
22:23 Футбол «Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм»
22:06 Фигурное катание Алена Косторная: Очень рада, что смогла квалифицироваться в финал
21:55 Футбол Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array