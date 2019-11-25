Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ»

ЗАБОРИСТЫЙ ФУТБОЛ

В Питере стараются из футбола сделать настоящее качественное шоу. Только как в анекдоте – все время автомат Калашникова получается. Почему от похода на Крестовский не получаешь удовольствия? Личные впечатления после матча сборных Россия – Бельгия.

«ФИЗИКУ» НАДО ИСПРАВЛЯТЬ

Главный тренер сборной Станислав Черчесов подробно и честно рассказывает, что ему не нравится в вызываемых в состав национальной команды игроках и как он предполагает готовиться к Евро-2020. И конечно, есть ответ и на главный вопрос: позовет ли Черчесов Акинфеева?

КТО ВИНОВАТ В СКАНДАЛЕ С ФОРМОЙ?

И не только «кто виноват?», но и другой извечный вопрос русской интеллигенции – «что делать?» Точнее, будут ли ее нам переделывать? Мы собрали все версии от первых лиц. О форме говорят глава РФС Александр Дюков, гендир РФС Александр Алаев (он и вел все переговоры с экипировщиком) и тренер сборной Станислав Черчесов.

РОНАЛДУ: ТЕПЕРЬ Я ИДЕАЛЬНЫЙ!

Совершенно неожиданные откровения о себе и о футболе от Криштиану Роналду. Чем он планирует заниматься после футбола? Почему хотел бы играть только в Лиге чемпионов (и иногда – за сборную)? Правда ли, что Месси в чемпионате без него стало совсем скучно?

БЛАН: У ГВАРДИОЛЫ НАВЯЗЧИВЫЕ ИДЕИ!

Уже при жизни Пеп Гвардиола стал великим. О нем рассуждает в интервью его коллега – бывший тренер сборной Франции Лоран Блан. Почему тренер фанатично предан футболу? Какие футболисты вписываются в его философию, а какие нет? Взгляд коллеги – с неожиданного ракурса.

ЕВРО-2020: ЧТО НАС ЖДЕТ

Подробное изложение всего, что произойдет на жеребьевке в Бухаресте 30 ноября, а также в 12 городах чемпионата в июне – июле будущего года. Все корзины для жеребьевки, даты матчей, сетка плей-офф. Важно! Подробная информация о том, где и как покупать билеты.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В СБОРНОЙ РОССИИ

Традиционная инфографика последней страницы обложки посвящена на этот раз финансовой теме – за что в команде можно попасть на большие деньги. Оказывается, в сборной установлена целая система штрафов. Удержать деньги могут и без согласия игрока из абсолютно любого дохода. Сколько стоит опоздать? Прогулять тренировку? Не приехать на официальное спонсорское мероприятие?

ЕЩЕ МНОГО ФУТБОЛА ДО КОНЦА ГОДА!

Как всегда, на центральном развороте – календарь. И выясняется, что несмотря на месяц, оставшийся до Рождества, а потом и Нового года, футбола у нас много. Тут и два тура чемпионата России, и два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также разнообразные жеребьевки и церемонии.

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