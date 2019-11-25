Юрий Семин: У «Локомотива» есть проблемы с травмами основных игроков

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник команды Алексей Миранчук рассказали о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

– Ваш ученик Сергей Овчинников на пресс-конференции после матча ЦСКА – «Крылья Советов» сказал, что в это время года очень сложно играть и команды к концу первой части чемпионата подходят истощенными в физическом и эмоциональном плане. У вас есть такие трудности? – вопрос Семину.

– Доля истины в словах Сергея, наверное, есть. Он знает, о чем говорит, потому что давно находится в футболе и как игрок, и как тренер. Если говорить конкретнее, к этому периоду наши основные футболисты, которые задействованы в национальных сборных, провели около 28 игр. Это достаточно большая нагрузка.

Что касается непосредственно «Локомотива», наша проблема – травматизм. Много основных игроков выпали. С чем это связано – предстоит еще проанализировать. Но я думаю, все дело в том, что была неоднородная подготовка к сезону. Одни провели полный цикл, другие – недельный, третьи приехали вообще перед началом сезона. Это тоже играет свою роль, потому что база не была заложена. Но это часть жизни нашего футбола. Матч завтра состоится, и мы должны быть к нему готовы.

– В последний месяц ходят слухи, что стадион в Черкизово могут снести.

– Это вопрос не ко мне, а к руководителям, генеральному директору. Наверное, какая-то реконструкция нужна, потому что этому стадиону более 15 лет.

– Была информация, что (Ведран) Чорлука получил повреждение в матче с «Тамбовом». Все ли игроки «Локомотива» готовы сыграть с «Байером»?

– Я вам честно скажу, что не готов ответить, каким будет состав. Есть еще сегодняшняя тренировка и завтра утром. Они покажут состояние травмированных, полутравмированных и здоровых ребят.

«К игре с «Байером» буду готов на 100 процентов»

– Как ваше самочувствие? Может, есть какие-то предчувствия перед игрой с «Байером»? – вопрос Миранчуку.

– Состояние нормальное. Готов к такому циклу. Организм уже привык, что мы играем через два дня на третий и через три дня на четвертый, и я чувствую себе отлично. Завтра буду готов на 100 процентов.

– Если сравнить «Байер» с прошлогодним «Шальке», насколько это разные команды? Будет труднее или проще?

– Можно провести параллель, но у каждой команды свой стиль игры. Есть соперник, и мы разбираем его тактически. Надеюсь на хороший результат в завтрашнем матче.