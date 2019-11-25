Евгений Ловчев: Если РФС уберет провокаторов, завтра про Дзюбу будет скандировать весь стадион

«Тамбов» – «Локомотив» – 2:3

Зачем «Ювентусу» Миранчук, если у них в запасе Дибала?

Зима практически вступила в свои права, первые морозы чувствуются, но пока погода нас балует – снега все же нет. Да и обновленные стадионы лучше справляются с холодами, поля позволяют играть в футбол. В Саранске результат сделал Гжегож Крыховяк – два забил и третий гол создал. Удивлен только тем, что «Локомотив» пропустил два мяча, да еще и ведя 2:0. Команде это не свойственно. Обычно она играет на ноль сзади, а впереди что-нибудь за забьет. Мастеров, которые могут сделать гол, хватает.

В последнее время на первые роли вышли опорники – Грыховяк и Дмитрий Баринов. Это связано с тем, что были травмированы сразу несколько игроков атаки, и на остальных игроков нагрузка увеличилась. Поэтому для Юрия Семина очень кстати возвращение Антона Миранчука.

Победа над «Тамбовом» добавит железнодорожникам настроения перед матчем с «Байером». Может быть, мыслями о нем и объясняются два пропущенных мяча. Эта игра станет решающей для «Локо» в Лиге чемпионов – домашняя ничья после выездной победы сделает «Локомотив» фаворитом в борьбе за третье место. Мы же не англичане, поэтому для нас участие в плей-офф Лиги Европы имеет большое значение. Но добиться результата в игре с немцами будет сложно. Они в тонусе, а наши игроки уже пакуют чемоданы в отпуск.

Наверняка матч в Лиге чемпионов станет ключевым для Алексея Миранчука, которого итальянские СМИ сватают в «Ювентус». Но лично я его там не вижу. О чем говорить, если у них Пауло Дибала выходит на замену? Они футболисты несопоставимого уровня. Просто итальянцы видели Миранчука в двух матчах с «Юве» в Лиге чемпионов и теперь о нем высокого мнения, а мы видим его каждый день. Мне это напоминает ситуацию, когда Игорь Беланов в 1986 году за счет блестящего выступления на чемпионате мира в Мексике выиграл «Золотой мяч», а в СССР лучшим был признан Александр Заваров.

То же самое с Артемом Дзюбой, которого сватали в «Интер». Ну, какой Дзюба, если у них есть Ромелу Лукаку? Что, в общем, и доказал матч против Бельгии. А теперь еще Федора Чалова сватают в «Челси». Единственная причина, по которой он может туда попасть, это хорошие отношения Евгения Гинера с Романом Абрамовичем, для которого это будет больше благотворительность. Армейцы продадут его туда, решат финансовую проблему и возьмут обратно в аренду.

Ни один российский футболист не конкурентоспособен в европейских топ-клубах. Даже Александр Головин. Он здорово играет в «Монако», но сам-то клуб даже близко не на ведущих ролях.

Вообще европейские клубы могут потратить крупную сумму только на того футболиста, который будет играть в основе. Как было с Андреем Шевченко, когда он только перешел в «Милан». Поначалу у него не шла игра, но тренеры продолжали его ставить, и он заблистал. Но за Миранчука много не дадут. А тогда какой смысл «Локомотиву» его продавать?

«Рубин» – «Зенит» – 1:2

Сейчас болеют не за, а против

Самая обсуждаемая тема в российском футболе – скандирования в адрес Дзюбы. Я не сторонник позиции, что болельщик всегда прав. Болельщики имеют право говорить, что хотят, но границы быть должны. Но при этом я не считаю, что на это надо реагировать. Про меня или Сашку Мостового тоже пишут, что мы такие-сякие эксперты и не разбираемся в футболе. Я понял, что обращать внимания на это не надо. Как говорил Йохан Кройфф, отвечать на все претензии надо голами.

Вообще болельщики сейчас сильно изменились по сравнению с теми временами, когда играл я. Атмосфера была более болельщицкой. Раньше болели за, а теперь многие болеют против. Отсюда же корни всех расистских кричалок. Это ведь провокации. Можно переживать по этому поводу, а можно, понимая кто ты есть, продолжать играть в футбол, не обращая на это внимание. Нельзя показывать, что вас это задевает. Сейчас РФС уберет с трибун трех-четырех провокаторов, а завтра то же самое будут скандировать всем стадионом.

Дзюба забил десятый мяч в РПЛ, догнал Элдора Шомуродова и Александра Соболева по количеству голов и стал фаворитом бомбардирской гонки. Просто потому, что «Зенит» создает больше моментов и больше забивает.

«Рубин» в этом матче играл неплохо, но опять проиграл. У казанцев в последних 11 турах всего одна победа, и, как следствие, место в зоне стыков. Поначалу казалось, что с приходом Романа Шаронова в команде появился драйв, но, как мы видим, эффект продлился недолго. Его винить в этом сложно. Он не такой опытный тренер, чтобы сменить половину состава и выдать блестящий результат. Но у него молодые игроки, а им свойственно расклеиваться.

Уже пошли слухи о том, что Шаронова отправят в отставку, но я бы не рекомендовал это делать. Опытному тренеру потребуются новые футболисты, а неопытный окажется в той же ситуации, что и Шаронов. Все это результат финансовых ограничений, в которых оказался клуб после проблем с финансовым фэйр-плей.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

Игра красно-белых с «Зенитом» будет равной

«Спартак» в Екатеринбурге был неплох и создал значительно больше моментов, чем «Урал», который на своем поле всегда много забивает. В этот раз без Эрика Бикфалви и Отмана Эль-Кабира хозяевам было трудно, тем не менее нельзя не признать, что в обороне спартаковцы отыграли хорошо и не дали ничего создать у своих ворот.

А вот в атаке, куда в межсезонье была закуплена группа игроков, команде чего-то не хватает. В какой-то момент казалось, что «Спартак» соперника дожмет, но не удалось. То били во вратаря, то не смог сложиться Андре Шюррле, то не исполнил Роман Зобнин. И вот так потеряли два очка.

К матчу следующего тура с «Зенитом» «Спартак» будет готов. В какой бы он ни был игровой форме, на поле он выйдет в красно-белой форме, а это в таких принципиальных противостояниях самое главное. Будет такая же равная игра, как и между «Зенитом» и ЦСКА. Никто не сошлется на то, что помешал снег или мороз, играть будут под крышей в идеальных условиях.

Очередной слабый матч в Екатеринбурге провел Шюррле. По сравнению с начальным периодом он сильно сдал, но я продолжаю в него верить. Все-таки он успел показать высокий класс, который у него есть. Когда он владеет мячом, делает все точно – точен в передачах, пасует на ход партнерам. Просто надо разобраться, почему ему сейчас не удается показывать свой лучший футбол, вернуть ему форму, и он сможет принести много пользы.

А вот Алекс Крал в этой игре понравился, создал два отличных момента, отлично вел игру. По тем двум голевым эпизодам мастера уже видно, но если вспомнить, что стоил он 12-15 млн евро, понимаешь, что ни он, ни его партнеры и на миллион не наиграли.

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2

Игнатьев – не пенальтист

Оба гола в «Краснодаре» сделал защитник Сергей Петров. Удачный матч в Сан-Марино окончательно его раскрепостил. Видно, что игра у него пошла. А главное, игра «быков» построена таким образом, что он постоянно оказывается у чужой штрафной. «Краснодар» возвращается на свой уровень. Хотя это уже не та вязь, которая была год назад. Тем более, вернулись Вандерсон и Юрий Газинский, за зиму подлечится Виктор Классон. И «Краснодар» вместе с «Локомотивом» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Если бы Иван Игнатьев при счете 2:1 реализовал пенальти, все было бы ясно, а так концовка получилась нервной. Не думаю, что причина плохого удара Игнатьева в том, что он же пенальти и заработал. Тут вообще никакой связи нет. Просто есть пенальтисты по природе, и он им, видимо, не является. Я застал времена, когда при ничьих в чемпионате СССР бились пенальти, и могу сказать, что не каждому дано забивать всегда.

Помню, как бил в игре с киевским «Динамо», и мне казалось, что Евгений Рудаков, когда раздвинул руки, касался ими обеих штанг одновременно. И я попал в стойку. Если у футболиста хорошая реакция, он во время разбега, увидев, куда вратарь заваливается, может поменять направление удара. Такими были Леонид Буряк и Игорь Добровольский, а Антонин Паненка вообще в финале Евро-1976 увидел, что Зепп Майер летит в сторону, и подрезал мяч по центру. Это мастерство. Неслучайно некоторые тренеры специально выпускают игроков под серию пенальти.

«Арсенал» за эту игру заслужил похвалы, особенно Евгений Луценко. Помню его еще по «СКА-Энергии», и тогда не находил в нем футбольной тонкости. А сейчас он забивает красивый мяч «Спартаку», здорово обыгрывает защитников, является едва ли не самым опасным игроком «Арсенала». Здорово, что в Туле так раскрываются футболисты, ведь его предшественники Дзюба и Лука Джорджевич нападающие совершенно иного плана.

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0

Гол Влашича – дело случая

Гол Николы Влашича – однозначно, лучший в туре. Вообще удивительно, что в РПЛ стало так мало дальних ударов. В мое время издалека по воротам били регулярно, а сейчас сложно вспомнить тех, кто попадает в створ на регулярной основе. Разве что Тонни Вильена из «Краснодара». Вот Влашич может пробить из-за пределов штрафной. Хотя и он чаще предпочитает техничный удар в угол. Так что в определенном смысле этот гол – дело случая.

Опять не забил Соболев. В последний раз он отличился еще 5 октября. Когда у самарцев игра шла, он, как наконечник, завершал атаки, поэтому забивал. А сейчас игра немного потухла, и ему стало сложнее. В какой-то момент заговорили, что Соболев это второй Дзюба, но теперь мы видим, что это не так. Сейчас сложно судить о его уровне, надо смотреть, получится ли у него где-нибудь еще.

«Динамо» – «Ростов» – 2:1

В Ростове-на-Дону много лет работают сомнительные схемы

В паузу на матчи сборных из «Ростова» потоком хлынула информация о том, что в клубе три месяца не платят зарплату. Но не думаю, что неудачи в последних матчах связаны с этим фактом. Скорее, наоборот – о долгах заговорили на фоне потерь очков. Причем, новые долги стали результатом старых долгов, накопленных еще при Курбане Бердыеве. Он поэтому из клуба и ушел в свое время.

Помните, как после ухода Бердыева группа ростовчан ушла в «Зенит»? Официально – бесплатно, но я считаю, что какие-то деньги за эти трансферы получили люди Бердыева. Агенты или еще кто. «Газпром» наверняка расплатился через какую-нибудь стороннюю компанию, чтобы «Зенит» вписался в финансовый фэйр-плей. А «Ростов» не получил ничего.

Это вообще свойственно Бердыеву. Неслучайно же он сейчас крутится вокруг Бориса Ротенберга и его клуба в Сочи. После отставки Александра Точилина Бердыев называется первым кандидатом ему на смену. Все это только мое мнение, за руку я, конечно, никого не ловил. Но в «Ростове» уже много лет работают сомнительные схемы. Неслучайно же оттуда несколько лет назад ушел Иван Саввиди.

При этом не сказать, что «Ростов» сдал. Просто, видимо, ушел фарт. Раньше Шомуродов как ни ударит, все залетало, а сейчас перестало. Как сказал Александр Григорян, если фарта нет, надо менять тренера. Хотя не помню, в какой команде у него самого был фарт. Может, в женском футболе, потому что девчонки его любили. Но это шутка.

«Ростов» не был плох в игре с «Динамо», и лично у меня нет уверенности в том, что второй пенальти в ворота гостей действительно был. Так что большой проблемы не вижу. С такими финансовыми трудностями «Ростов» и не должен бороться с «Зенитом» и «Локомотивом» за первые места. Думаю, что в конце концов команду Валерия Карпина обгонит и «Спартак».

«Динамо» одержало третью победу в четырех турах и поднялось на седьмое место. По составу команда, конечно, должна претендовать на позиции в верхней половине турнирной таблицы, но пока радоваться рано. От седьмой строчки до 15-й всего четыре очка разницы. Сегодня «Динамо» наверху, а реализуй Алексей Ионов пенальти, были бы в районе десятки.