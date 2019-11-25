Петер Бош: Надеюсь, после Москвы меня не уволят

«НЕВЕЗЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛИЛО «ЛОКО» ОТОБРАТЬ У «ЮВЕ» ОЧКИ»

– В 2016 году вы, тренируя «Аякс», проиграли «Ростову» в квалификации Лиги чемпионов. Вспоминали о тех матчах перед новым визитом в Россию? – вопрос Петеру Бошу.

– Конечно, я помню те игры. Но не вижу связи с предстоящим матчем с «Локо». Кстати, в том сезоне «Аякс» продолжил выступления в Лиге Европы, добравшись до финала турнира. Если сейчас «Байер» повторит тот результат, буду только рад.

– Для выхода в весеннюю стадию еврокубков, скорее всего, потребуется победа над «Локо». Как оцениваете шансы на такой результат в Москве с учетом травм соперника?

– Знаю про кадровые проблемы «Локо». Но и у нас они есть. Скажем, Надим Амири дисквалифицирован… Уверен, этот фактор не выйдет на первый план. И мы относимся к российскому клубу с огромным уважением. Лишь невезение не позволило москвичам отобрать очки у «Ювентуса». А нас в Леверкузене они обыграли.

«В РОССИИ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕМПИОНАТ»

– Слышали об интересе «Юве» к Алексею Миранчуку? Верите в подобные слухи?

– Я тренирую «Байер», поэтому селекция туринского клуба меня не интересует. Могу сказать только, что Миранчук – качественный игрок. В этой Лиге чемпионов он это доказывает.

– Если бы вам поступило предложение из России, согласились бы?

– Намекаете на то, что меня могут уволить из «Байера» в случае поражения во вторник? (Улыбается.) Надеюсь, я все же останусь на своем посту. Свое ближайшее будущее связываю с Леверкузеном. Ну а потом все может быть. Российский чемпионат – интересный.

– В недавнем матче «Байер» нанес 27 ударов по воротам, но сыграл вничью с «Фрайбургом» – 1:1. Низкая реализация моментов – проблема?

– Не согласен, что мы транжирим моменты. Это футбол. Возможно, во вторник мы нанесем два удара и забьем два гола.

«БУДЕМ БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ, ПОЭТОМУ НЕ ЗАМЕРЗНЕМ»

– Что для вас значит предстоящая игра с «Локомотивом»? – вопрос Джонатану Та.

– Каждая игра в Лиге чемпионов – это нечто особенное. Мы постараемся подойти к последнему групповому матчу с «Атлетико» в максимально хорошем настроении. Поэтому завтра нам нужен результат.

– Повлияет ли на игру то, что придется выходить на поле в мороз – ожидается минус три градуса.

– Обычно не играем в холодную погоду, но ничего не поделаешь. Будем больше двигаться, поэтому не замерзнем.