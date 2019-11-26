Семин никогда не побеждал немцев дома, Бос – не обыгрывал россиян в принципе

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Во вторник на «РЖД-Арене» может состояться первая в истории домашняя победа Юрия Семина над немецким клубом. Ранее он обыгрывал «Баварию», «Боруссию» М и «Байер» – но неизменно в гостях. А у главного тренера леверкузенцев Петера Боса пока вообще ноль побед над представителями России. И это в пяти матчах.