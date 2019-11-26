Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

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«НАДО ОТЫГРАТЬ БОЛЕЕ РОВНО, ЧЕМ В КАЗАНИ»

- В первом туре Лиги чемпионов вам противостоял «Лион» Силвиньо. Как изменилась французская команда с приходом на пост главного тренера Руди Гарсии?

- «Лион» стабилизировал игру и результаты. Поражение от «Марселя» выбивается из общего ряда, но оно было почти три недели назад. Команда прибавляет, старается контролировать мяч, играть в два опорных полузащитника. Все эти новшества привнес Гарсиа. И они работают.

- Матч премьер-лиги против «Рубина» моделировался под «Лион»?

- Мы ставили задачу побыстрее забить. Упустили несколько моментов. В итоге пришлось дожимать соперника в концовке. Но «Рубин» тоже хотел победить, а держать концентрацию все 90 минут очень сложно. Надеюсь, против «Лиона» мы отыграем более ровно, чем в Казани.

«ОПЫТ ЖИРКОВА ПРИГОДИЛСЯ БЫ»

- Как себя чувствует Юрий Жирков? Он готов выйти на поле в среду?

- Он получил травму в сборной. Решение будем принимать ближе к матчу. Есть повреждения еще у двоих. Жаль, что не все находятся в оптимальных кондициях. Конечно, опыт того же Жиркова необходим в таких важных играх.

- У вас в «Зените» было три матча против «Спартака» - и каждый раз команда проигрывала перед встречей с красно-белыми. Не боитесь, что «спартаковский фактор» сработает и на сей раз? Ведь в ближайшем туре РПЛ вам принимать команду Доменико Тедеско…

- Сейчас я точно не думаю о «Спартаке». И никто в «Зените» не думает. Мысли только о «Лионе». На данный момент это самая важная игра.

«В ТЕМУ ДОПИНГА НЕ ВНИКАЛ»

- А допинговый скандал, который может оставить Россию без ЧМ-2022, а Санкт-Петербург - без Евро-2020, вас не отвлекает?

- У меня нет времени на то, чтобы вникнуть в суть проблемы. Совершенно не в теме. Я тренирую «Зенит».

- С «Лионом» надо брать три очка. Ответственность не задавит команду?

- А разве в других матчах мы не играем на победу? Иногда получается, иногда - нет. Но «Зенит» не отталкивается от турнирного положения. И сейчас не собираемся.

- В этой Лиге чемпионов «Зенит» пропускает в каждом матче…

- На поле всегда две команды. А для того, чтобы победить, в любом случае надо самим забивать. В идеале - нащупать баланс между обороной и атакой, к чему и будем стремиться в среду.