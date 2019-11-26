Вячеслав Караваев: Французы не похожи на «Лейпциг»

- Какой из ближайших матчей важнее - против «Лиона» или «Спартака»?

- А почему мы должны делить игры на важные и не важные? Во всех турнирах «Зенит» решает максимальные задачи. Значит, постараемся победить и французов, и спартаковцев. Считаю, нам это по силам.

- Травма Мемфиса Депая - серьезная проблема для «Лиона»? В первом матче, когда команды сыграли вничью, голландец действовал на вашем фланге.

- У «Лиона» ровный состав. И там есть, кому заменить Депая. Мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным исполнителям.

- Ваш одноклубник Олег Шатов считает, что в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», которому «Зенит» дважды проиграл в Лиге чемпионов. А какое место в РПЛ занял бы «Лион»?

- Даже не хочу задумываться. Скажу только, что «Лейпциг» и «Лион» совсем не похожи. Пусть в атаке те и другие выглядят мощно. Но у них есть и слабые стороны. Против немцев мы ими не в полной мере воспользовались. Теперь попробуем подловить «Лион».

- Надеетесь записать в протокол результативное действие? В Лионе вам удалась голевая передача.

- Личная статистика никогда не интересовала. Главное - чтобы команда добилась результата, который устроил бы всех.