Руди Гарсия: Команду с Дзюбой и Азмуном сложно раскачать

- В Лиге чемпионов наступил решающий момент, и в Санкт-Петербург мы прибыли за тремя очками. Постараемся забить хотя бы два гола. Потому что не пропустить от «Зенита» очень сложно.
- При определенных раскладах вас и ничья 2:2 устроит. Тогда «Лион» получит преимущество по личным встречам.
- Мы просчитываем разные варианты. На групповой стадии надо помнить обо всем - в том числе о разности мячей. И все же цель - победа.
- Как ее добиться без Депая - традиционной палочки-выручалочки «Лиона»? Мусса Дембеле в Лиге чемпионов пока не забивал…
- Никогда не жаловался на травмы - и сейчас не буду. В матче с «Ниццей» мы показали, что можем забивать и без Депая. И Дембеле - не единственный, кто у нас отвечает за голы. Задача команды - создавать моменты. Если они есть, будут и голы. Независимо от того, кто играет на острие.
- Кого выделите у «Зенита»?
- В первую очередь нападающих - Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Сергей Семак построил команду, которую сложно раскачать. Важно, как команды скроют свои слабые места. Они есть и у нас, и у «Зенита».
- С «Марселем» вы не так давно доходили до финала Лиги Европы. В плей-офф какого еврокубка предпочли бы сыграть весной?
- Я пришел в «Лион» за титулами. Президент нашего клуба - максималист. И мы не собираемся досрочно завершать борьбу в Лиге чемпионов.
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