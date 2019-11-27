Борис Игнатьев: Для победы над «Лионом» «Зениту» нужен кураж

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– Как расцениваете шансы «Зенита» в матче с «Лионом»?

– Надо учесть, в какой ситуации находится «Зенит» в турнирной таблице. От этой игры будет многое зависеть в раскладах – настроение «Зенита» и движение в турнирной таблице. Питерцам будет противостоять одна из лучших команд чемпионата Франции, в составе которой быстрые, неординарные и техничные игроки. «Зенит» – более прагматичная команда, более цельная, с точки зрения игры на результат. А «Лион» – смотрибельная команда, воздушная, которая больше уповает на индивидуальное мастерство своих футболистов. «Зениту» в матчах Лиги чемпионов не хватает куража для побед, хотя команда играет добротно. Думаю, если хозяева поймают кураж, все будет хорошо. У питерцев было время для восстановления игроков, есть возможность для ротации. Сергею Семаку остается выбрать лучших на данный момент. Понятно, что играя дома, «Зенит» преображается. А надежности у него хватает. Нет ничего такого, чего команда Семака не может предвидеть в этом матче и чему противостоять. Все будет зависеть от куража, внутреннего огня. Не столько от дисциплины, потому что этого у «Зенита» достаточно. У питерцев не особо быстрые два центральных защитника и многое будет зависеть от того, как они построят игру в обороне. А в остальном болельщики дома их подтащат, для того, чтобы добиться победы.

– Лидер команды Мемфис Депай не прилетел из-за травмы. Задачу это упрощает?

– Нахождение на поле такого игрока, как Депай, конечно, способствует усилению игры, но не так сильно. Не думаю, что у «Лиона» все будет зависеть от одного футболиста. Такое бывает редко. Не думаю, что вокруг Депая крутится общекомандное построение игры «Лиона». У него достаточно людей, которые могут заменить Депая и не испортить структуру игры.

– Не считаете, что для того чтобы обыграть «Лион» и «Бенфику», нужно прыгнуть выше головы?

– Нет. «Зениту» ко всему тому, что у него есть, нужен внутренний огонь, индивидуальные проявления и четко очерченные групповые взаимодействия. Если «Зенит» будет выглядеть шаблонно, то не доставит трудностей сопернику.

– Сейчас на российский спорт снова пошла антидопинговая волна. Пишут, что сборной России может грозить отстранение от чемпионата Европы, а Питеру возможно запретят принимать матчи чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов. Что вы об этом думаете?

– Не думаю, что там сидят безрассудные люди. В отличие от многих других видов спорта, в которых многое зависит от допинга, в футболе допинг не оказывает никакого влияния на результаты. Потому что это командный вид спорта. Думаю, люди в МОК, ФИФА и УЕФА это прекрасно понимают. Было бы безрассудно наказывать не тех людей. Этого делать нельзя, и я не верю, что накажут, потому что это будет несправедливо по отношению к футболистам. В футболе игрока не заставишь портить свое здоровье.