Борис Игнатьев: Для победы над «Лионом» «Зениту» нужен кураж - Советский спорт
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27 ноября 2019 09:00ФутболГригорьевская Юлия

Борис Игнатьев: Для победы над «Лионом» «Зениту» нужен кураж

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил шансы «Зенита» в игре Лиги чемпионов против «Лиона».

Как расцениваете шансы «Зенита» в матче с «Лионом»?
 Надо учесть, в какой ситуации находится «Зенит» в турнирной таблице. От этой игры будет многое зависеть в раскладах настроение «Зенита» и движение в турнирной таблице. Питерцам будет противостоять одна из лучших команд чемпионата Франции, в составе которой быстрые, неординарные и техничные игроки. «Зенит» более прагматичная команда, более цельная, с точки зрения игры на результат. А «Лион» смотрибельная команда, воздушная, которая больше уповает на индивидуальное мастерство своих футболистов. «Зениту» в матчах Лиги чемпионов не хватает куража для побед, хотя команда играет добротно. Думаю, если хозяева поймают кураж, все будет хорошо. У питерцев было время для восстановления игроков, есть возможность для ротации. Сергею Семаку остается выбрать лучших на данный момент. Понятно, что играя дома, «Зенит» преображается. А надежности у него хватает. Нет ничего такого, чего команда Семака не может предвидеть в этом матче и чему противостоять. Все будет зависеть от куража, внутреннего огня. Не столько от дисциплины, потому что этого у «Зенита» достаточно. У питерцев не особо быстрые два центральных защитника и многое будет зависеть от того, как они построят игру в обороне. А в остальном болельщики дома их подтащат, для того, чтобы добиться победы.

Лидер команды Мемфис Депай не прилетел из-за травмы. Задачу это упрощает?
 Нахождение на поле такого игрока, как Депай, конечно, способствует усилению игры, но не так сильно. Не думаю, что у «Лиона» все будет зависеть от одного футболиста. Такое бывает редко. Не думаю, что вокруг Депая крутится общекомандное построение игры «Лиона». У него достаточно людей, которые могут заменить Депая и не испортить структуру игры.

Не считаете, что для того чтобы обыграть «Лион» и «Бенфику», нужно прыгнуть выше головы?
Нет. «Зениту» ко всему тому, что у него есть, нужен внутренний огонь, индивидуальные проявления и четко очерченные групповые взаимодействия. Если «Зенит» будет выглядеть шаблонно, то не доставит трудностей сопернику.

Сейчас на российский спорт снова пошла антидопинговая волна. Пишут, что сборной России может грозить отстранение от чемпионата Европы, а Питеру возможно запретят принимать матчи чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов. Что вы об этом думаете?
 Не думаю, что там сидят безрассудные люди. В отличие от многих других видов спорта, в которых многое зависит от допинга, в футболе допинг не оказывает никакого влияния на результаты. Потому что это командный вид спорта. Думаю, люди в МОК, ФИФА и УЕФА это прекрасно понимают. Было бы безрассудно наказывать не тех людей. Этого делать нельзя, и я не верю, что накажут, потому что это будет несправедливо по отношению к футболистам. В футболе игрока не заставишь портить свое здоровье.

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