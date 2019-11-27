За Моуринью играют даже болбои. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ

ОСОБЕННЫЙ КАМБЭК

Карьера португальца в лондонском клубе началась в минувшие выходные, когда «шпоры» нанесли в гостях поражение «Вест Хэму» (3:2). В АПЛ команда Жозе Моуринью пропустила два мяча, ведя 3:0. А вот его дебют с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов обернулся счетом 0:2 уже к 19-й минуте домашней встречи с «Олимпиакосом».

Такого – чтобы его команда пропустила в матче ЛЧ два гола за первые 20 минут – с Моуринью не бывало с февраля 2002 года, когда он тренировал «Порту». Но если та игра завершилась домашним поражением от «Реала», то на сей раз подопечные подарили Особенному суперкамбэк.

Перелом в игру внесла ранняя замена Эрика Дайера на Кристиана Эриксена. Датчанин, который наверняка доставит массу проблем нашей сборной на Евро-2020, резко добавил «Тоттенхэму» креатива в середине поля. Но, безусловно, нужно отметить и… болбоя, который разогнал атаку лондонцев, приведшую к голу Гарри Кейна на 50-й минуте. Мальчишка моментально среагировал на сигнал Моуринью побыстрее вернуть мяч из аута Сержу Орье, который тут же бросил в проход по флангу Лукаса Моуру, прострелившего на Кейна.

Уже после матча Моуринью, по его собственным словам, пытался найти парня, чтобы поблагодарить «за хорошее чтение игры». Но пока безвестный герой остался без награды: болбоя наверняка пригласят в хозяйскую раздевалку на следующей игре «Тоттенхэма». Ну а Моуринью остается поздравить с первым подобным камбэком в карьере. Ранее его команды никогда не уходили от поражений в Лиге чемпионов, уступая в два мяча (13 случаев из 13). При этом португалец вывел в плей-офф главного еврокубка шестой по счету клуб – до «Тоттенхэма» были «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «МЮ».

РЕКОРДНЫЙ ПОКЕР

Однако главным героем пятого тура, конечно, стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В гостевом матче с «Црвеной Звездой» (6:0) поляку удалось оформить покер в течение 14 минут и 31 секунды. Это самые быстрые четыре мяча в матче ЛЧ. Мюнхенцы выиграли первые четыре встречи под руководством Ханса-Дитера Флика с общим счетом 16:0. Так мощно в «Баварии» не стартовал еще ни один главный тренер. Ну а Левандовски, прервавший в выходные свою 11-матчевую голевую серию в бундеслиге, вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ-2019/20. В этом турнире у него уже десять голов. А всего в сезоне – 27 в 20 матчах!

В 1/8 финала «Бавария» точно не сыграет с «Ювентусом» и «ПСЖ», которые также гарантировали себе первые места в своих группах. Туринцы одержали будничную победу над «Атлетико» (1:0) благодаря эффектному попаданию с острого угла со штрафного Пауло Дибалы. Вернувшийся в основу «Юве» Криштиану Роналду ничем особенным не запомнился. В ходе второго тайма португалец получил небольшое повреждение, однако Маурицио Сарри дал Криштиану доиграть все 90 минут во избежание разногласий, которые возникали, когда главный тренер чемпионов Италии менял главную звезду команды в предыдущих матчах.

КЕЙН-СКОРОСТРЕЛ

Парижане же каким-то чудом увезли одно очко из Мадрида, уступая «Реалу» к 81-й минуте – 0:2. Зинедин Зидан не стал критиковать игроков за упущенную победу. И пообещал предоставить как минимум трехдневный отдых Эдену Азару, подвернувшему лодыжку. И, конечно, француз не мог не отдать должное своему соотечественнику Килиану Мбаппе, с гола которого начался камбэк «ПСЖ». К 20 годам Мбаппе отличился в 18 раз в 29 играх ЛЧ. Впрочем, до скорострельности Кейна ему далеко. Британец во вторник покорил рубеж 20 голов в своем 24-м матче главного еврокубка. Это абсолютный рекорд турнира.

Первое место гарантировал и «Ман Сити» в группе С, где на вторую строчку теперь реально претендуют сразу три клуба. В том числе и «Аталанта», которую поспешили списать со счетов после обескураживающего дебюта в ЛЧ (трех поражений с общим счетом 2:11). Добыв три очка в домашней встрече с загребским «Динамо» (2:0), бергамцы вплотную приблизились к «Шахтеру». Для выхода в плей-офф им достаточно победить украинский клуб в Харькове 11 декабря и дождаться непоражения «Ман Сити» в Загребе.