Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года

Загрузка...

16 декабря в Турине будут вручены награды лучшим молодым талантам Европы в 2019 году, которых определяет итальянское издание Tuttosport. Обладателем главного приза – Golden Boy – станет португальский полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш. За него проголосовали 26 спортивных журналистов Европы из 40 опрошенных.

Фелиш родился на северо-востоке Португалии в крошечном городке Визеу, численность жителей которого не насчитывает и 50 тыс. человек. Начинал заниматься футболом в местной команде, а уже в 10-летнем возрасте отправился в юношескую команду «Порту», где провел следующие шесть лет, после чего был отпущен из-за слабых физических данных.

Поэтому в большой футбол Жоау попал уже из академии «Бенфики», за которую успел провести всего один полноценный сезон. Летом «Атлетико» не пожалел 126 млн евро за самого молодого автора хет-трика в истории Лиги Европы. «Орлы» круто утерли нос соперникам из «Порту», получившим от сделки 1,2 млн за вклад в воспитание молодого дарования. Свой первый мяч в Лиге чемпионов забил в ворота нашего «Локомотива», уже в составе «матрасников», а еще летом выиграл свой первый международный трофей – Лигу наций со сборной Португалии.

Издание вручает премии с 2003 года, когда Рафаэль ван дер Варт опередил Уэйна Руни и Криштиану Роналду. Примечательно, что португалец и год спустя боролся за трофей, но остался ни с чем. А победителями в разные годы становились Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе и Матейс де Лигт. Общая трансферная стоимость троих последних победителей (Мбаппе, де Лигта и Фелиша) оценивается чуть менее 400 млн евро, а реальная тянет на все 500 млн.

В первую десятку, помимо Фелиша, вошли Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д), Кай Хаверц (Германия, «Байер»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Зальцбург»), де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Ансу Фати (Испания/Гвинея, «Барселона»), Фил Фоден (Англия, «Ман Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Николо Дзаньоло (Италия, «Рома») и Дониэлл Мален (Голландия, ПСВ). А на 15-й строчке расположился украинский вратарь Андрей Лунин, отданный «Реалом» в аренду «Вильярреалу».

Наибольшее количество футболистов (всего их 18) представляют чемпионат Испании (5), по четыре игрока из Германии, Италии и Англии, плюс еще по одному из Австрии и Голландии. На клубном уровне лидером стал «Реал», представленный бразильцами Винисиусом и Родриго, а на национальном – Италия (Доннарумма, Дзаньоло и Мойзе Кин) и Англия (Санчо, Фоден и Мэйсон Маунт).

Также в декабре будут названы победили в номинациях Golden Boy «Италия», Golden Girl, Golden Agent, Golden Manager и Golden President «Career Award».

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLDEN BOY