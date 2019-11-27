Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года - Советский спорт
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27 ноября 2019 19:32ФутболЗибрак Артем

Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года

Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов.

16 декабря в Турине будут вручены награды лучшим молодым талантам Европы в 2019 году, которых определяет итальянское издание Tuttosport. Обладателем главного приза – Golden Boy – станет португальский полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш. За него проголосовали 26 спортивных журналистов Европы из 40 опрошенных.

Фелиш родился на северо-востоке Португалии в крошечном городке Визеу, численность жителей которого не насчитывает и 50 тыс. человек. Начинал заниматься футболом в местной команде, а уже в 10-летнем возрасте отправился в юношескую команду «Порту», где провел следующие шесть лет, после чего был отпущен из-за слабых физических данных.

Поэтому в большой футбол Жоау попал уже из академии «Бенфики», за которую успел провести всего один полноценный сезон. Летом «Атлетико» не пожалел 126 млн евро за самого молодого автора хет-трика в истории Лиги Европы. «Орлы» круто утерли нос соперникам из «Порту», получившим от сделки 1,2 млн за вклад в воспитание молодого дарования. Свой первый мяч в Лиге чемпионов забил в ворота нашего «Локомотива», уже в составе «матрасников», а еще летом выиграл свой первый международный трофей – Лигу наций со сборной Португалии.

Издание вручает премии с 2003 года, когда Рафаэль ван дер Варт опередил Уэйна Руни и Криштиану Роналду. Примечательно, что португалец и год спустя боролся за трофей, но остался ни с чем. А победителями в разные годы становились Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе и Матейс де Лигт. Общая трансферная стоимость троих последних победителей (Мбаппе, де Лигта и Фелиша) оценивается чуть менее 400 млн евро, а реальная тянет на все 500 млн.

В первую десятку, помимо Фелиша, вошли Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д), Кай Хаверц (Германия, «Байер»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Зальцбург»), де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Ансу Фати (Испания/Гвинея, «Барселона»), Фил Фоден (Англия, «Ман Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Николо Дзаньоло (Италия, «Рома») и Дониэлл Мален (Голландия, ПСВ). А на 15-й строчке расположился украинский вратарь Андрей Лунин, отданный «Реалом» в аренду «Вильярреалу».

Наибольшее количество футболистов (всего их 18) представляют чемпионат Испании (5), по четыре игрока из Германии, Италии и Англии, плюс еще по одному из Австрии и Голландии. На клубном уровне лидером стал «Реал», представленный бразильцами Винисиусом и Родриго, а на национальном – Италия (Доннарумма, Дзаньоло и Мойзе Кин) и Англия (Санчо, Фоден и Мэйсон Маунт).

Также в декабре будут названы победили в номинациях Golden Boy «Италия», Golden Girl, Golden Agent, Golden Manager и Golden President «Career Award».

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLDEN BOY

2003

ван дер Варт («Аякс»)

2004

Руни («Манчестер Юнайтед»)

2005

Месси («Барселона»)

2006

Фабрегас («Арсенал»)

2007

Агуэро («Атлетико»)

2008

Андерсон («Манчестер Юнайтед»)

2009

Пато («Милан»)

2010

Балотелли («Манчестер Сити»)

2011

Гетце («Боруссия» Д)

2012

Иско («Малага»)

2013

Погба («Ювентус»)

2014

Стерлинг («Ливерпуль»)

2015

Масьяль («Манчестер Юнайтед»)

2016

Ренату Саншеш («Бавария»)

2017

Мбаппе («ПСЖ»)

2018

де Лигт («Аякс»)

2019

Фелиш («Атлетико»)

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