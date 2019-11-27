Динияр Билялетдинов: Слухи о продаже Миранчука пошли «Локо» во вред

«НА ОДНОМ ХАРАКТЕРЕ ТАКОЙ «БАЙЕР» НЕ ПОБЕДИШЬ»

- Впереди у «Локо» гостевой матч с «Атлетико», но шансы на весеннюю стадию еврокубков были потеряны во вторник. Почему не получилось отобрать очки у «Байера»?

- Не хватило скорости. Для победы над немцами надо играть быстрее. Ну и, конечно, первый гол выбил команду из колеи. Неприятно пропускать такие курьезные мячи.

- А почему «Локо» не хватило скоростей?

- Наверное, это разница между российским чемпионатом и Лигой чемпионов. По сравнению с матчем первого круга «Байер» заметно прибавил, а наша команда продолжала играть, как привыкла в РПЛ. Поэтому и не получилось повторить успех Леверкузена.

- Главный тренер «Локо» Юрий Семин посетовал на то, что команда не проявила характер.

- Не сомневаюсь, что ребята хотели переломить игру. Но не уверен, что для этого были ресурсы. На одном характере такой «Байер» не победишь.

«С «ЮВЕ» ВПОЛНЕ МОГЛИ ЗАЦЕПИТЬ НИЧЬЮ»

- Фанатская трибуна кричала: «Еврокубки только на плейстейшн». Уровень «Локо» не соответствует даже Лиге Европы?

- Мне кажется, болельщики зачастили с громкими заявлениями. Но какой смысл это комментировать? Бросаться лозунгами, чтобы тебя заметили, легко. Но это же не позиция всего стадиона. Надо поддерживать свою команду в любой ситуации.

- И все-таки результат налицо: второй год подряд «Локо» занимает в группе Лиги чемпионов четвертое место. Из 11 матчей проиграны 9…

- Но нынешнюю еврокампанию нельзя называть провальной. Изначально было понятно, что в нашей группе первые два места займут «Ювентус» и «Атлетико». Надо было бороться за третью строчку с «Байером». Шансы были, не хватило совсем чуть-чуть.

В целом, результат заслуженный. В решающем матче мы оказались слабее леверкузенцев. Но надо учитывать травмы. Против «Байера» не от хорошей жизни вышел молодой Даниил Куликов. При этом с «Юве» команда смотрелась лучше, чем ожидалось. Ничью вполне могли зацепить.

«НАШИМ ИГРОКАМ НАДО ЕХАТЬ В ЕВРОПУ»

- После двух матчей с «Юве» заговорили о возможной продаже в туринский клуб Алексея Миранчука, который забил итальянскому гранду два мяча. Эти слухи помешали самому футболисту во вторник?

- Подобные разговоры никому не идут на пользу. Трансферы должны совершаться в тишине. А большинство слухов - обычные вбросы, которые отвлекают команду. Думаю, и на Миранчуке прессинг негативно сказался. Когда вокруг трубят, что тебя вот-вот продадут за такую-то сумму, сложно сосредоточиться на ближайшей игре, возникают ненужные мысли.

- Допускаете, что Миранчук зимой все же перейдет в «Юве»?

- Буду рад такому повороту. Но не владею достаточной информацией, чтобы давать комментарии. И не доверяю сообщениям СМИ. Для реализации такого трансфера должен сложиться целый пазл. Но в любом случае, чем больше наших ведущих игроков будут выступать в Европе, тем лучше. Ведь РПЛ не входит в число топ-лиг.

«НЕ ВИЖУ СМЫСЛА В СНОСЕ ЧЕРКИЗОВСКОЙ АРЕНЫ»

- Надо ли Семину везти в Мадрид на матч с «Атлетико» основной состав?

- Конечно. Встречи с такими соперниками - бесценный опыт. К тому же это будет заключительная в году игра, уже можно не экономить силы для чемпионата. А если еще получится победить - Россия получит очки в рейтинг УЕФА, а клуб заработает неплохую сумму призовых.

- Как воспринимаете слухи о том, что домашний стадион «Локо» закроют на реконструкцию?

- Не понимаю смысл реконструкции. Арену вроде бы недавно обновляли. Табло современное появилось, все подкрасили. Может, хотят убрать ров? Посмотрим. Но закрывать стадион было бы неправильно.

- Но «РЖД Арену» сложно назвать современной в сравнении со стадионами других столичных клубов. Может, просто ее снести и построить на том же месте новую, как сделало в Петровском парке «Динамо»?

- Да не такая уж это старая арена. Да, немного в другом стиле построена, но мне лично нравится. В Черкизове уютно. Классные опоры в виде буквы «Л». Не надо ничего рушить в попытке угнаться за «Спартаком» и «Динамо».