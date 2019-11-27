Дзюба тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов. Гол нападающего помог петербуржцам обыграть «Лион»

ЧТО УСЛЫШИТ ДЗЮБА ПОД ЗАКРЫТОЙ КРЫШЕЙ?

После поражения «Локомотива» накануне от «Байера» последней надеждой России в Лиге чемпионов остался «Зенит». Но и петербуржцам, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф главного еврокубка, необходимо было обязательно побеждать дома «Лион». Французы с гандикапом в три очка шли как раз на втором месте, которое дает пропуск в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Но победа в очной встрече – при ничьей 1:1 в поединке первого тура на поле французов – давала сине-бело-голубым преимущество по дополнительным показателям при равенстве очков.

Сергей Семак выбрал на эту игру предсказуемый вариант состава, в котором если и могли возникнуть некоторые сомнения, то лишь на позициях фланговых атакующих полузащитников. В итоге правее Магомеда Оздоева расположился Далер Кузяев, левее – Себастьян Дриусси, а на скамейке остались Александр Ерохин и Юрий Жирков.

Разумеется, особое внимание болельщиков было приковано к Артему Дзюбе, который после скандального эпизода в отборочном поединке за сборную в Сан-Марино, получившего продолжение по ходу встречи «Урала» и «Спартака» в премьер-лиге, встал в позу обиженного, отписавшись в Инстаграме практически от всех партнеров по национальной команде и пожаловавшись на оскорбления со стороны фанатов главе РПЛ Сергею Прядкину.

Впрочем, за «Зенит» Дзюба свое дело продолжает делать исправно, принеся в минувший уик-энд победу петербуржцам в Казани. Теперь, правда, перед Артемом стояла сверхзадача: забить не футбольному «карлику», и даже не «Рубину», а вполне приличному по европейским меркам французскому клубу.

На родной «Газпром Арене» нецензурные кричалки в свой адрес Дзюба вряд ли мог услышать – тем более в столь важном для «Зенита» поединке. Однако неприятно удивило другое – зияющие пустоты на центральной трибуне. И это при закрытой крыше стадиона и абсолютно комфортной атмосфере на арене! И ведь нельзя сказать, что цены на билеты были кусачими: купить пропуск на приличное место почти по центру можно было за три тысячи рублей, тогда как за право воочию увидеть принципиальную битву со «Спартаком» в ближайшее воскресенье болельщикам нужно раскошелиться на 3900 целковых.

РВАНАЯ ФУТБОЛКА – НА ФАРТ

Несмотря на то, что наставник гостей Руди Гарсия не смог рассчитывать в этой встрече на свою главную звезду – голландца Мемфиса Депая, «Лион» и не думал закрываться в глухой обороне, разыграв вполне симпатичный атакующий дебют. Гости уверенно забрали мяч и принялись разыгрывать его в позиционном нападении, быстро перемещая с фланга на фланг и выискивая бреши в питерской обороне.

«Зенит», впрочем, довольно быстро вспомнил, что именно он – хозяин на этой арене, что именно ему жизненно необходима победа. У сине-бело-голубых на восьмой минуте прошла хорошая атака правым флангом, и после прострела в центр на линию штрафной Сердар Азмун нанес первый удар в створ ворот. Пусть Антони Лопеш без труда забрал этот мяч, но сигнал сопернику был подан: «Зенит» готов перехватить инициативу.

Вообще-то игра действительно смотрелась: две примерно равных команды стремились быстро доставить мяч к чужим воротам, не мучая публику тягучей «жвачкой» поперечных пасов в ожидании ошибки соперника. В середине тайма «Лион» создал по-настоящему голевой момент: Бертран Траоре остро прострелил справа, Михаил Кержаков явно не успевал на перехват, а Кузяев в подкате едва не срезал мяч в свои ворота. В результате брат Александра Кержакова, который в день своего 37-летия переживал за «Зенит» на трибунах «Газпром Арены», настиг мяч у дальней штанги и успел накрыть его почти на линии ворот.

Питерцы ответили изящной комбинацией с выводом Азмуна один на один с вратарем гостей. Иранец успел протолкнуть мяч мимо Лопеша, но попал не в угол ворот, а в штангу. К отскоку первыми успели защитники лионцев и вынесли мяч куда подальше.

Но все-таки «Зенит» сумел забить еще до перерыва. Дуглас Сантос с левой закрутил мяч с углового в дальний сектор вратарской, где Дзюба очень легко выиграл верховую дуэль у обозначавшего борьбу Фернандо Маршала и пробил в ближний угол. Игроки «Лиона» принялись протестовать, указывая итальянскому арбитру Даниэле Орсато на фол со стороны Азмуна на одном из защитников гостей. Однако главный судья даже не стал обращаться к VAR, сразу засчитав взятие ворот.

Дзюба же после этого успеха и своего фирменного «отдания чести» направился к скамейке запасных, где переодел порванную еще в начале встречи футболку. Видимо, почти весь тайм Артем играл в рванине на фарт…

БЕНДЕРА У «ЛИОНА» НЕ НАШЛОСЬ

В поединке первого тура в Лионе «Зенит» тоже открыл счет, но затем команда Руди Гарсии сумела резко прибавить, отыгралась и в дальнейшем имела столько же оснований претендовать на победу, сколько и петербуржцы. Теперь же начало второго тайма французы и вовсе провели с подавляющим преимуществом. Картина очень здорово напоминала то, что творилось на поле стадиона в Черкизово сутками ранее, когда «Байер» вдруг прямо из раздевалки принялся «возить» железнодорожников.

Правда, на счастье «Зенита» этот натиск на первых минутах второй половины встречи не принес «Лиону» такой же выгоды, как Леверкузену накануне. Своего Свена Бендера у соперника сине-бело-голубых не нашлось, хотя несколько подобных моментов, когда хорошим ударом можно было сравнять счет, гости создали.

Игроки «Байера», резюмируя выездную победу над «Локомотивом», без обиняков указывали на то, что использовали не самые выдающиеся скоростные качества защитников красно-зеленых. У «Зенита» на флангах обороны вроде бы ребята куда более мобильные и резкие, но и Дугласу Сантосу с Вячеславом Караваевым было очень тяжело успевать за взвинтившими темп вингерами соперника.

Трудный для хозяев игровой отрезок продлился минут двадцать – и петербуржцам удалось вытерпеть, выстоять в эти минуты. А затем игра постепенно стала отодвигаться от ворот Кержакова-младшего. У «Зенита» стали получаться довольно длительные отрезки с контролем мяча в центральной зоне, а когда с течением времени «Лион» численно увеличил свою группу атаки за счет игроков обороны, пришло время и для острых контратак сине-бело-голубых.

Впрочем, нужен был еще один штрих – свежий игрок на поле. И Семак с интервалом в две минуты сделал пару замен, которые оказались результативными. Жирков и Ерохин помогли усилить давление на оборону «Лиона», и 36-летний ветеран сделал скидку Оздоеву под голевой удар. Правда, не обошлось без рикошета от пятки Марсело, но это уже не имело никакого значения. Второй забитый мяч на 84-й минуте фактически завершил эту игру, выведя «Зенит» на второе место в таблице.

Ложкой дегтя в бочке меда добытой победы стали «лишние» желтые карточки, которые не позволят Кузяеву и Ярославу Ракицкому сыграть в поединке заключительного тура с «Бенфикой» в Лиссабоне. Но, будем надеяться, «Зенит» найдет в себе силы и резервы решить задачу выхода в плей-офф и в отсутствие этих – пусть и ключевых – игроков.

Лига чемпионов-2019/20

Группа G. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Лион» (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба (Дуглас Сантос), 42 – 1:0. Оздоев (Жирков), 84 – 2:0

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Дриусси (Жирков, 81) – Дзюба, Азмун (Ерохин, 83)

«Лион»: Лопеш – Дюбуа (к), Марсело, Й.Андерсен (Гуири, 83), Маршал (Ю.Коне, 58) – Денайер – Б.Траоре, Рейн-Аделед, Тузар, Корне (Шерки, 75) – М.Дембеле

Предупреждения: Кузяев, 16. Барриос, 57. Оздоев, 74. Ракицкий, 89 – Й.Андерсен, 29. Маршал, 43. Дюбуа, 44

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

27 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 51 183 зрителя

Положение команд: «РБ Лейпциг» (Германия) – 9 очков (4 игры). «Зенит» – 7. «Лион» – 7. «Бенфика» – 3 (4 игры)