Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 18-го тура РПЛ

В 18-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:

2 декабря

19.30 (здесь и далее – время мск). ЦСКА – «Арсенал» (комментаторы – Шмурнов, Моссаковский)

Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

30 ноября

14.00. «Крылья Советов» – «Уфа» (комментаторы – Шмельков, Петров)

16.30. «Ростов» – «Урал» (комментаторы – Нагучев, Пойда)

19.00. «Ахмат» – «Рубин» (комментаторы – Жичкин, Качанов)

1 декабря

14.00. «Сочи» – «Оренбург» (комментаторы – Аксенов, Меламед)

16.30. «Локомотив» – «Динамо» (комментаторы – Генич, Шнякин)

19.00. «Зенит» – «Спартак» (комментаторы – Трушечкин, Арустамян)

2 декабря

19.30. «Краснодар» – «Тамбов» (комментаторы – Аксенов, Меламед)