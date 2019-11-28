Сергей Герасимец: Три очка со «Спартаком» перевесят победу над «Лионом» - Советский спорт
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28 ноября 2019 16:00ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Герасимец: Три очка со «Спартаком» перевесят победу над «Лионом»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от последнего матча питерцев в Лиге чемпионов и ожиданиями от предстоящей им игры в РПЛ.

«КЕРЖАКОВ И ДЗЮБА – ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ»

– «Зенит» победил «Лион» 2:0 и вышел на второе место в группе. Все по делу?
– Обычно победы в Лиге чемпионов даются российским клубам натужно, но в среду был не тот случай. Игра получилась тяжелой, но прошла с преимуществом «Зенита». Только в начале второго тайма наши позволили французам что-то создать. Спасибо защитникам и Михаилу Кержакову. Ошибок они не допустили, выстояли. Ну а впереди мы свои моменты реализовали. Со вторым голом немного повезло, помог рикошет. Впрочем, команда на этот мяч, что называется, наиграла. Сергей Семак произвел правильные замены, которые позволили вернуть инициативу.

– Вас удивляют такие уверенные действия Кержакова, которого еще полтора месяца назад сложно было представить основным голкипером «Зенита»?
– Мишу всегда отличала смелость при игре на выходах. В среду он снял весь верх, мужественно бросался в ноги соперникам вперед руками, не дав «Лиону» себя запугать. Эта победа – во многом его заслуга. А то, что Миша быстро освоился в роли «первого номера»… Да, в начале сезона играл Андрей Лунев. Однако Кержаков – довольно опытный вратарь. И то, что он, дождавшись шанса, так им воспользовался, не должно никого удивлять.

– Это был первый сухой матч «Зенита» в нынешней Лиге чемпионов…
– Лишний повод похвалить Кержакова. Ну а за первый, ключевой гол надо отдать должное Артему Дзюбе. «Зениту» было важно выйти вперед до перерыва. И Дзюба решил эпизод на индивидуальном мастерстве.

«НАДО БРАТЬ ТРИ ОЧКА В ЛИССАБОНЕ – И БУДЬ ЧТО БУДЕТ»

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– История с фанатами, которые устроили ему обструкцию на матче сборной России в Сан-Марино, подстегнула Дзюбу?
– Чем класснее футболист, тем легче ему преодолевать такие негативные, непонятные лично для меня моменты. Своими голами в ворота «Рубина» и «Лиона» он ответил недоброжелателям: вы можете кричать, что хотите, а я буду забивать. Это и есть профессионализм. Хочется верить, что на этом травля Дзюбы закончится.

– Но ведь впереди матч со «Спартаком». А травлю организовали как раз фанаты красно-белых…
– Ну, должен же, в конце концов, возобладать разум! Дзюба показал, что его бесполезно пытаться вывести из себя всем этим негативом. Так зачем продолжать?

– Верите, что «Зенит» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов?
– Команда это заслужила. Но расклады перед заключительным туром невероятные. Мы можем победить в Лиссабоне «Бенфику» – и не выйти в плей-офф, а можем проиграть – и выйти… Плохо, конечно, что не все зависит от нас. Если «Лион» победит дома уже немотивированный «Лейпциг», то «Зенит» останется без Лиги чемпионов… Впрочем, надо сосредоточиться на своей игре, увозить три очка из Португалии, а там будь что будет.

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ПИТЕР ЛИШАТ КРУПНЫХ ТУРНИРОВ»

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– Какое значение придаете воскресному матчу против «Спартака»? Вроде отрыв от второго места комфортный, задача победить красно-белых любой ценой не стоит…
– Отрыв не имеет значения. Любая встреча «Зенита» и «Спартака» выходит за рамки чемпионата. Так было во всем времена. Победа в воскресенье, на мой взгляд, даже перевесит выигрыш у «Лиона». В глазах болельщиков – точно. Жду интересного противостояния. «Спартак» сейчас на ходу, Доменико Тедеско возродил команду психологически. Плюс у москвичей было больше времени на подготовку. Это уравнивает шансы.

– А как воспринимаете допинговый скандал, который может лишить Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов и даже матчей Евро-2020, пусть вероятность такого развития событий и невелика?
– Не верю, что такое в принципе возможно. Визит президента УЕФА Александра Чеферина на матч «Зенит» – «Лион» убедил, что никто не собирается лишать Санкт-Петербург футбольных праздников. От этого ведь и европейцы пострадают. Туристы с удовольствием приезжают в наш город. А то, как Россия умеет проводить крупные турниры, показал ЧМ-2018. Что же касается допинга, то, конечно, неприятно все это читать. Раз нас постоянно в чем-то уличают, значит, есть причины. Однако история слишком затянулась. Нужно находить какой-то компромисс. Только футбол тут не при чем.

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