Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура

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Каждый матч «Зенита» со «Спартаком» – событие для болельщиков команд, которые, мягко говоря, не любят друг друга. В воскресенье нас ждет продолжение фанатской войны с непредсказуемым исходом. Уже вторую неделю красно-белое братство всячески третирует бывшего нападающего «Спартака», а ныне лидера сборной и «Зенита» Артема Дзюбу. На «Газпром Арене» это может привести к грандиозному конфликту.

Правда, на самом Дзюбе спартаковский негатив отрицательно не сказывается. Даже наоборот. После возвращения из Сан-Марино, где трибуны впервые устроили ему варварскую обструкцию, зенитовец отметился победными мячами в ворота «Рубина» (в РПЛ) и «Лиона» (в Лиге чемпионов). Так что зря «спартачи» разозлили Дзюбу. В воскресенье «бумеранг» может прилететь им в самый лоб. Отвечать голами на оскорбления Артем умеет.

Да и пора уже Дзюбе прерывать свою «засуху» против «Спартака». В 2015-2017 годах он забивал красно-белым в четырех матчах кряду. Но с тех пор «молчит» уже пять игр. Пауза слишком затянулась… В воскресенье Дзюба (который назвал предстоящую игру «войной») может отличиться в спартаковско-зенитовском противостоянии в рамках РПЛ седьмой раз. И тогда обойдет в списке лучших бомбардиров этих встреч Егора Титова и Халка. Впереди останется только Александр Кержаков, наколотивший в ворота красно-белых 12 голов.

Гостям победа нужна не меньше, чем хозяевам. Да, «Спартак» нынче – не конкурент «Зениту». Однако новый главный тренер москвичей Доменико Тедеско пытается вернуть команде чемпионскую психологию, утраченную после ухода Массимо Карреры. Важным шагом в этом направлении стал разгром «Локо» в Черкизове (3:0). Если Тедеско еще и из Питера увезет три очка, то…

Кстати, общий баланс в РПЛ пока «плюс 1» в пользу «Зенита». Возможная 19-я победа «Спартака» восстановит полное равенство. Впереди – битва!

РАСКОЛДУЕТ ЛИ НОВИКОВ ЧЕРКИЗОВО?

Если «Спартак» не победит в Питере, то на шестое (потенциально – еврокубковое) место может подняться «Динамо», которое еще сравнительно недавно барахталось в зоне вылета. С заменой Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова бело-голубые совершили стремительный прогресс: три победы и две ничьи в пяти турах после пятиматчевой безвыигрышной серии.

Если Новиков победит еще и в Черкизове, это будет сродни чуду. Ведь «Локомотив» – один из самых неудобных соперников для «Динамо». Последний раз бело-голубые выигрывали дерби в далеком 2013 году и с тех потерпели от красно-зеленых семь поражений при четырех ничьих. А тут еще разыгравшийся в последнее время Себастьян Шиманьски заработал дисквалификацию…

Впрочем, болельщикам «Локо» все равно тревожно. Поражение от «Байера» в Лиге чемпионов больно ударило по самолюбию команды Юрия Семина и финансам клуба. Да и сил игрокам не прибавило, что по нынешней московской погоде – немаловажный фактор.

СПОЕТ ЛИ КАРПИН ПРО ФИНАНСЫ?

Как только Валерий Карпин начал жаловаться на задержки по зарплате, «Ростов» перестал побеждать в РПЛ. Неприятная серия желто-синих тянется три тура (2:2 с «Краснодаром», 1:2 от «Тамбова» и «Динамо»). При этом Карпин еще и успевает критиковать судей, которые у нас злопамятные…

Интересно, о чем будет говорить главный тренер ростовчан в субботу после матча с «Уралом», руководимого другим экс-спартаковцем Дмитрием Парфеновым? Соперник – неуступчивый и забивной. В ряды екатеринбуржцев должны вернуться Эрик Бикфалви и Отман Эль Кабир, которых не хватало в прошлом туре против «Спартака» (0:0). Так что «Ростову» придется попотеть. Иначе: прощай, лидирующая группа.