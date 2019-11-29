Доменико Тедеско: У нас есть свои наработки как играть против Дзюбы

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«Скандалы вокруг VAR не утихнут долгое время»

- Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сказал, что для него предстоящий матч - это война. А для вас?

- Это хорошо, что соперники так горячо настроены. Мы тоже горячо настроены, и не только на матч с «Зенитом». А на все матчи. Считаю, что нужно быть в игре с первой до последней минуты. Концентрация должна быть тотальной.

- На матч был назначен арбитр Михаил Вилков, который был отстранен до этого на несколько недель. Про него все говорят, что он часто предвзято работает на играх «Зенита». Он будет работать арбитром VAR. Слышали раньше эту фамилию и как к этому относитесь?

- Нет не слышал, и для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре, разбираем соперника, стараемся улучшить свою игру, сделать, все то, на что можем повлиять. Мы не можем повлиять на работу судей и VAR. Поэтому не уделяем этому внимание, а только свой игре и сопернику, которого анализируем.

- В России очень много скандалов с системой VAR. В частности в матче «Зенит» - ЦСКА, который недавно был. Вы видите отличие работы этой системы в России и в других чемпионатах. Есть претензии к работе VAR?

- Я считаю, что тема VAR очень деликатная. У нас в Германии тоже было много обсуждений по этому поводу. Нелегко найти грань работы этой системы. Одно дело, когда VAR вмешивается в четкий момент, а другой - когда в момент пятьдесят на пятьдесят. Обсуждения и возможные скандалы вокруг VAR не утихнут еще долгое время и не только в России, но в других чемпионатах.

- Артем Дзюба сейчас один из лучших футболистов в российском чемпионате по системе гол плюс пас. Разбирали отдельно его игру? Есть мнение , что защитникам лучше держать его не плотно, а на расстоянии.

- Я согласен, то Дзюба не просто футболист, который забивает мячи, но и футболист, который играет на команду. Он может зацепиться за мяч, сделать длинную передачу, тем самым давая другим игроками время для того, чтобы развернуть игру в атаке. Он хорошо показал себя в матче с «Лионом». Но несмотря на то, что Дзюба - классный футболист, он не является не единственным ключевым игроком «Зенита». Есть и другие высококлассные футболисты - Азмун, Иванович, Дуглас, который в последнюю неделю показал хорошую игру. Конечно, мы рассматривали моменты, как играть против Дзюбы. У нас есть определенные наработки. Могу даже сказать, что у нас есть большой опыт игры против классных нападающих, которых в российском чемпионате достаточно много.

«Выход Шюррле в матче с «Уралом» был верным решением»

- Вам не кажется, что вы ошиблись, выпустив Шюррле, а не Понсе в матче с «Уралом»? Показалось, что Шюррле находится не в лучшей форме и те моменты, которые у него были, Понсе, скорее всего, реализовал бы. И как вы оцениваете форму Шюррле?

- Я считаю, что Андре находится в отличной форме. В прошлом матче у нас было много голевых моментов. А Понсе я не поставил в стартовый состав из-за того, что он играл за сборную Аргентины. Он достаточно поздно вернулся в расположение «Спартака», в среду. У нас есть четыре нападающих: Понсе, Шюррле, Ларссон и Мирзов, который может сыграть на этой позиции. Каждую неделю мы должны принимать новые решения, кто выйдет на матч в сортовом составе. Говоря о Шюррле, перед матчем с «уралом», он провел хорошую работу, отлично тренировался, поэтому выбор пал в его пользу, и я считаю, что этот выбор была правильным.

- К какой игре «Спартак» сейчас больше готовится: к доминирующей или контратакующей, потому что «Зенит» не стесняется играть вторым номером, за что его часто критикуют, потому что с какими игроками стыдно играть скромно?

- Если вы заметили, в последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол. Благо, у нас есть ребята, как молодые, так опытные, которые адаптируются к такой игре и которым нравится так играть. Но здесь надо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу простой пример: «Барселона» играла с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Были моменты, когда дортмундский клуб здорово владел мяч, и игроки «Барселоны» должны были опускаться в оборону. И было тяжело. Они можно сказать, страдали, но в конце концов это это вознаграждалось либо контратаками, либо владение мячом. В футболе нужно быть гибким и уметь играть в разный стиль, как в атакующий, так и в оборонительный.

«Если меня позовут на хоккей - с удовольствием схожу»

- Что касается матча с «Зенитом», вам придется играть при закрытой крыше. Вы в «Шальке» уже имели такой опты игры под крышей. Есть ли какие-то особенности при подготовке к матчам в закрытом помещении?

- Играть при закрытом стадионе, прежде всего, очень громко. Когда чаша закрыта и шестьдесят тысяч болельщиков кричать и гонять команду вперед - это действительно здорово. Я сужу по «Шальке».

- «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Зенита» еще при Олеге Кононове, 0:1. Вы уже изучали этот матч и сделали какие-то выводы по той игре?

- Я его видел, но смотрел эту встречу не в рамках подготовки к игре с «Зенитом», а когда мне поступило предложение от «Спартака». Это был один из матчей, который мы анализировали. Тогда «Спартак» играл по схеме 4-4-2 с Зобниным и Гулиевым в центре. Команда тогда пропустила мяч с углового.

- Будут ли на зимних сборах привлечены дополнительные специалисты, например, тренеры по физподготовке?

- Нет. Я так не думаю.

- Вы смотрели матчи российских команд в еврокубках на этой неделе и что можете об этом сказать?

- Да. Смотрел обзор игры «Краснодара», и полностью встречу «Зенит» - «Лион». Это была хорошая игра с непростым соперником. Питерцы заслужили победу. Рад, что российские команды выигрывают в ерокубках. Эти очки всегда идут на пользу стране. ЦСКА, кстати, тоже смотрел.

- Следите ли вы за хоккеем? Если пригласят на хоккейный «Спартак», придете на игру?

- Я не могу сказать, что являюсь фанатом хоккея. В Германии и Италии хоккей не так популярен. Футбол там доминирует по количеству болельщиков и степени популярности. Но если меня позовут на хоккей - с удовольствием схожу. Это интересно, потому что можно чему-то новому научиться. Надеюсь, не преступление, что я назвал «хоккей на льду», а не просто «хоккей». Надеюсь, меня за это не депортируют (улыбается).